Umirovljeni pedijatar Darko Richter, novoizabrani ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak na toj poziciji nije izdržao niti tjedan dana. Za N1 je potvrdio da se povukao iz izbora i imenovanja na tu poziciju.

Richer je kazao da ne želi raditi probleme i biti na teret članovima Upravnog vijeća, kao ni ljudima iz Grada kojima se zahvaljuje. Dodao je da su bili maksimalno pristojni prema njemu.

“Dobio sam informaciju da se Upravno vijeće, tj. članovi delegirani iz Grada, povuklo, da su dali ostavke nakon videa koji je objavljen na Indexu, čini mi se, gdje je meni stavljeno u usta doslovce ovo – ‘Novi šef Srebrnjaka prije dvije godine: Ne vjeruj Srbinu’.

To nisu moje riječi, nego moje prabake Mirke Borojević koja je bila pravoslavne vjere i hrvatske nacionalne identifikacije. Umrla je 1911. To je meni ispričao moj tata jer tad su se ljudi, u njezino vrijeme, počeli dijeliti po vjerskim crtama pa su pravoslavci rekli da su Srbi, a katolici su ostali Hrvati iako je katolika bilo i Mađara i Nijemaca… Ona se smatrala Hrvaticom. I zato je rekla, kad je vidjela neke koji su do jučer bili Hrvati, da su najednom postali Srbi, zato je rekla – ne vjeruj Srbinu. To sam iznio u nekoj prezentaciji o feldmaršalu Boroeviću gdje sam svjedočio da je bio Hrvat i da je moja prabaka bila Hrvatica pravoslavne vjere.

I sad je to meni stavljeno u usta, a to je vrijeme pred više od 100 godina. Sad je to razlog da se mene diskvalificira kao ravnatelja? Ovima u Upravnom vijeću je to vjerojatno bilo previše, odlučili su da se ne mogu nositi s medijskom hajkom i dali su ostavke. Kad su oni dali ostavke, ja nisam bio obavezan dati ostavku. To su pristojni ljudi, bila je dobra komunikacija, već smo počeli neke stvari dogovarati. Sad sve ide od početka jer sam i ja onda odustao od postupka izbora i imenovanja na mjesto ravnatelja", kazao je Richter.

'Problemi se ne mogu riješiti politički'

Upitan je li bilo drugih pritisaka izvana, Richter je kazao da ih nije bilo. "Pritisak je jedino od portala Index, a koji je njihov motiv da prave probleme Tomaševiću i sadašnjoj gradskoj upravi kad se radi o Srebrnjaku i njegovom dugu, gdje se radi o projektu od 60 milijuna eura koji ne smije zapeti jer će se morati vraćati novac EU, sadašnja uprava jedva je uštedjela.

Kome je u interesu tvrditi indirektno da se problemi na Srebrnjaku mogu riješiti politički? Problemi se neće riješiti ako netko pjeva “Internacionalu” na Srebnjaku ili “Rajska Djevo, kraljice Hrvata”. Ali mi živimo u ozračju u kojem ovakve medijske bombe pale i gdje sljedbe gledaju u svoje vođe. Bili smo u prilici kao ljudi različitih svjetonazora raditi na problemu koji sa svjetonazorom nema veze i to je sad uništeno", poručio je.

Ponovno sve ispočetka...

Pojasnio je potom daljnji postupak. “Grad mora imenovati novo Upravno vijeće, oni raspisuju novi natječaj koji ima svoje rokove, onda se treba izabrati novi ravnatelj, a trebaju se svi dobro zamisliti hoće li se uopće itko izvana javiti. Broj kandidata će se svesti na njih nekoliko iz tog Srebrnjaka koji su dosad u upravljačkom dijelu bili prilično neuspješni. Vjerojatno neće biti prijava izvana", rekao je Richter, dodajući da se političkim namještanjem to ne može riješiti". “Ja sam sa Srebrnjakom završio, meni to nije potrebno”, zaključio je.

Tomašević potvrdio Richterovo povlačenje

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je potvrdio kako se Darko Richter povukao iz postupka imenovanja za ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, nakon što su u javnost izašle još neke njegove sporne izjave iz prošlosti, za koje je Tomašević rekao je da su “potpuni uteg da bi (Richter) mogao upravljati bolnicom”.

Ostavke je podnijelo i četvero članova Upravnog vijeća, a Tomašević je najavio imenovanje novog Upravnog vijeća i novi natječaj za ravnatelja bolnice. “Oni će te ostavke sami javno obrazložiti. Mi ćemo u najkraćem roku imenovati novo Upravno vijeće, koje će pokrenuti natječaj za imenovanje ravnatelja za novu bolnicu Srebrnjak.

Nogalo najavio kandidaturu

Danas se oglasio i dr. Boro Nogalo, rekavši kako će se ponovno kandidirati za ravnatelja dječje bolnice. "Moja je obveza prema bolnici, prema zaposlenicima i poštovanju samog sebe da se javim na novi natječaj za ravnatelja Srebrnjaka unatoč činjenice da sigurno neću biti izbor Grada", rekao je Nogalo za Jutarnji nakon što je izašla vijest da su članovi Upravnog vijeća i novoizabrani ravnatelj Darko Richter dali ostavke na svoje dužnosti, samo dva dana od izbora.

Navodi i kako je cijela priča oko bolnice teška podvala Tomaševiću u režiji gradskih kadrova. "Od v.d pročelnice za zdravstvo Mirele Šentije, njezine pomoćnice i bivše v.d. ravnateljice Srebrnjaka Ivane Dubravčić te šefice za pravna pitanja Inge Perinčić. To nije moglo završiti drugačije", zaključuje Nogalo.

Upravno vijeće Srebrnjaka objasnilo razloge ostavke

Upravno vijeće (UV) Dječje bolnice Srebrnjak - Sanja Kolaček, Tomislav Lauc, Marko Turudić i lvana Novoselec podnijeli su ostavku smatrajući se odgovornim za neočekivane negativne posljedice.

Iako su prije dva dana izjavili da su za ravnatelja Srebrnjaka izabrali dr. Darka Richtera jer je bio najkvalificiraniji za to mjesto među šestero kandidata, iako se ne slažu s njegovim vrijednosnim stavovima, danas su gradonačelniku Tomaševiću podnijeli ostavke.

“U svojem smo se izboru vodili isključivo činjenicama dostupnima u postupku izbora i razgovorima s kandidatima te vjerujući da je prim. Richter najkvalificiraniji kandidat za upravljanje bolnicom koja se nalazi pred brojnim izazovima, kao i da njegove stručne i upravljačke sposobnosti najbolje odgovaraju kriterijima natječaja i potrebama bolnice. U izboru nismo uzimali u obzir njegove stavove, niti smo bili svjesni svih njegovih dotadašnjih istupa u javnosti.

U kasnijoj javnoj komunikaciji isticani su njegovi stavovi o medicinski potpomognutoj oplodnji koji su izazvali kontroverze u javnosti, za koje se većina nas izjasnila da ih ne dijelimo”, stoji u ostavci upućenoj zagrebačkom gradonačelniku.

Dalje napominju kako najnovije informacije smatraju govorom mržnje koji može našteti bolnici, Gradu ali i osobnom ugledu. “Posljednje saznanje o njegovim izjavama na simpoziju Hrvatske pravoslavne crkve koje su prenijele Novosti 8. 10. 2021. ocjenjujemo govorom mržnje i neprihvatljivom štetom koja je nanesena ugledu Bolnice, Grada Zagreba kao osnivača, pa i našem osobnom ugledu. Prim. Richter podnio nam je pismenu ostavku, ali smatramo da je za dobrobit Bolnice nužno da i mi kao članovi i predsjednica Upravnog vijeća odstupimo i ponesemo odgovornost za ovakav tijek događaja”, poručili su.