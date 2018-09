DARKO MILINOVIĆ OŠTRO UZVRATIO PLENKOVIĆU: ‘Nisam se izvlačio na anemiju kada je počeo rat za Hrvatsku’

“Da sam bolovao od anemije to sigurno ne bi bio razlog da se ne odazovem na poziv Franje Tuđmana kada je pozvao hrvatski narod na stvaranje države riskirajući svoj život kao što su učinili mnogi drugi”, kazao je Darko Milinović donedavni potpredsjednik HDZ-a koji je isključen iz stranke

Nakon što se u petak na konferenciji za novinare donedavni, a sada iz stranke isključeni potpredsjednik HDZ-a Darko Milinović žestoko obrušio na Andreja Plenkovića iz tvrdeći da stranku vodi u lijevi centar i u krilo SDP-a, a čemu svjedoči i podrška istanbulskoj konvenciji, iz HDZ-a su mu žurno uzvratili da je “zanimljivo što se šampion abortusa poziva na Istanbulsku konvenciju”.

U intervjuu za 24 sata Milinović, inače ginekolog, uzvratio je udarac i aludirajući na Plenkovića poručio: “Ja se nisam izvlačio na anemiju kada je počeo rat za Hrvatsku”.

HDZ RASPALIO PO MILINOVIĆU, ON UZVRATIO: ‘Kajem se što sam šampion abortusa, ali to je kao da Plenkovića pitam gdje bio ’91.?’

“Radio sam abortuse, ali sam prestao i priznao grijeh”

“Bilo je to prije 20 godina kada sam sklopu specijalizacije iz ginekologije radio prekide trudnoća. Zbog toga sam se počeo loše osjećati i razgovarao sam sa svojim svećenikom. Od tada, više od 20 godina, to ne radim. Moj grijeh, moj grijeh, moj veliki grijeh, ali ja sam to priznao. Mislim da to nije razina komunikacije i to govori sve o HDZ-u kakav je on danas, ali o o Andreju Plenkoviću, jer to priopćenje nije odaslano bez njegova znanja. Mogu isto tako odgovoriti da sam bolovao od anemije to sigurno ne bi bio razlog da se ne odazovem na poziv Franje Tuđmana kada je pozvao hrvatski narod na stvaranje države riskirajući svoj život kao što su učinili mnogi drugi”, kazao je Milinović.

Ponovio je tvrdnju da je “HDZ skrenuo u lijevi centar” iako, kaže, velika većina od 200.000 članova pripada desnom centru.

MILINOVIĆ SE JAVIO NAKON IZBACIVANJA: ‘Isključenje je neopravdano i nedemokratsko, ali HDZ-u želim sve najbolje’

“Između Stiera, Kolinde i Plenkovića znam za koga ne bih glasao”

Na spomenutoj konferenciji za novinare Milinović je pozvao nezadovoljnike u HDZ-u da ne izlaze iz stranke već da je mijenjaju iznutra, a najavio je i svoj “povratak na velika vrata” kada na čelo stranke dođe novi predsjednik ili predsjendica. Na pitanje tko bi to mogao biti, Milinović je za 24 sata kazao da bi “bilo neumjesno sada izlaziti s imenima”, ali da u HDZ-u ima barem desetak ljudi koji mogu voditi stranku.

“U svakom slučaju da su kandidati Davor Ivo Stier, Kolinda Grabar Kitarović i Andrej Plenković u tom slučaju znam za koga ne bih glasao. No, nisam u stranci tako da je moj glas trenutno nebitan”, dodao je.

Za Plenkovića je kazao da kontrolira stranačku bazu jer su mnogi lokalni čelnici su vezani za Vladu, ali da čekaju trenutak kada će moći artikulirati svoj stav o tome kako Plenković vodi HDZ. A da ga nisu izbacili iz stranke, uvjeren je da bi pobijedio na unutarstranačkim izborima u Ličko-senjskoj županiji.

KUŠČEVIĆ O IZBACIVANJU MILINOVIĆA IZ HDZ-a: ‘Kontinuirano je kršio Statut stranke, u siječnju je dobio prvu opomenu’

Opet bi došao s 200 Ličana u središnjicu HDZ-a

Na pitanje bi li, da može vratiti vrijeme unatrag, opet došao u središnjicu stranke s 200 ličkih HDZ-ovaca, Milinović je odgovorio da “ne žali ni za jednim potezom koji je učinio u HDZ-u u 28 godina”.

“Tih 262 ljudi predstavljalo je 1500 HDZ-ovaca. Tražili su samo datum izbora. Napravio bih isto i ponosan sam zbog tog poteza, jer se predsjednici HDZ-a u svim ograncima trebaju slušati bazu i narod te ispunjavati ono što oni traže.

Kazao je i da je dobro da Plenkovićeva vlada ne ovisi o njegovoj ruci u Saboru (ako aktivira zastupnički mandat) jer bi, kaže, u tom slučaju “morao preuzeti svu odgovornost za prijevremene izbore i odlučiti, ne što je dobro za HDZ i SDP nego što je najbolje za Hrvatsku”.

MILINOVIĆ SA STOTINAMA PRISTAŠA STIGAO PRED HDZ: Jandroković žestoko napadnut, situaciju prati policija