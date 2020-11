DARKO MILINOVIĆ O SVOJOJ BORBI S COVIDOM: ‘Meni kao da je rukom odnijelo sve simptome’

Župan Ličko-senjske županije Darko Milinović za N1 opisao je kako se oporavio od COVID-19.

“Je, u pogonu sam. Taj virus je iznenadio mnoge, tako i mene. Dobro sam, čak sam obavio i nekakve treninge, oporavio sam se. Neki se oporavljaju malo duže, a meni pet dana nakon što sam izašao iz bolnice, kao da je rukom odnijelo sve simptome”, rekao je.

Milinović je kazao da prvih sedam dana skoro pa i nije imao simptome:

“Iskustvo je pokazalo da je kritičan taj period između 7. i 10. dana. Ja sam 8. ili 9. dana dobio visoku temperaturu… Moj imunološki sustav prejako je reagirao i na neki način je uništavao samog sebe, tako da sam dobro prošao.”

Rekao je da mu je kao vježba, kako god se to nekome činilo, dometnuo je, jako pomoglo puhanje balona kao vježba za pluća. Pomoglo mu je, kazao je, i spavanje potrbuške, čime si je oslobađao dijelove pluća, a što se već u prvim tjednima pandemije pokazalo kao odlična strategija kod oboljelih.

Proboj virusa u domu za starije i nemoćne

Za svoju županiju Milinović je potvrdio da su jučer zabilježili proboj virusa u jedan dom za starije i nemoćne: “Pripremili smo bolnicu za proširenje kapaciteta ako to bude bilo potrebno. Prije ću reći da su naši liječnici na rubu”, kazao je i dodao da oni, isto kao i medicinske sestre i tehničari, te pomoćno osoblje, daju sve do sebe, ako zatreba, da rade i nonstop.

Objasnio je svoj stav oko protuepidemijskih mjera:

“Ja sam jedan od onih koji ne razgovaraju teže restrikcije, ukoliko to nije potrebno… Imali smo u petak sastanak županijskog stožera i donijeli smo iste mjere kao nacionalni stožer. Da idemo u lockdown na dva tjedna, to bi došlo na naplatu, te mjere, za četiri tjedna. Onda bi možda trenutno pao broj zaraženih. Ali ako onda popustite lockdown, onda bi opet došlo do povećanja broja zaraženih. Odnosno, ekobnomija tu treba balansirati, cijeli svijet mora balansirati između ekonomije i zdravlja”, kazao je.

Milinović smatra da je dovoljno zabraniti rad noćnih klubova:

“Skraćivanje radnog vremena kafića mislim da neće bitnije utjecati na širenje koronavirusa.”

