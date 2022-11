"Izražavamo sućut obitelji preminule rodilje, no, nažalost, komplikacije nakon poroda bile su takve da se ova tragedija, nažalost, unatoč naporima kolega u Gospiću i nas u Zadru, nije mogla spriječiti. Svakodnevno smo suočeni s teškim traumama, ali ovakve slučajeve srećom imamo rijetko i posljednji je bio jako davno. Takvo nešto dogodi vam se jedanput u karijeri", rekao je Edi Karuc, specijalist anesteziologije, reanimacije i hitne medicine i zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar o smrti 22-godišnje rodilje koja je u zadarskoj bolnici preminula 7. studenog, nakon što je istoga dana u ranim jutarnjim satima rodila svoje četvrto dijete u Općoj bolnici Gospić.

Kako javlja Večernji list, mlada je žena u gospićku bolnicu došla gotovo dva tjedna prije termina poroda zbog bolova, porod je prošao uredno, da bi nakon toga nastupile komplikacije, obilno krvarenje zbog srasle posteljice, nakon čega je hitno operirana i uklonjena joj je maternica kako bi se zaustavilo krvarenje.

'Nisam podigao tužbu zbog prijetnji'

"Uz nju su bila dva ginekologa, hitnom joj je operacijom dana šansa da se tijelo izbori, no njezin iscrpljen organizam to nije uspio, nastupila je nemogućnost koaguliranja krvi, odnosno razvila je hemoragični šok. Dobila je 11 doza krvi, 10 doza raznih otopina i nakon dogovora s našim timom anesteziologa prevezena je u Opću bolnicu Zadar. Naši su liječnici učinili sve za pacijenticu i novorođenče, ali nažalost, ponekad se dogode ovakve fatalne situacije. Srećom rijetko, kako su mi rekli kolege, u jednom od oko 5000 slučajeva", kazala je Sandra Čubelić, ravnateljica Opće bolnice Gospić.

Potvrdila je da je rodbina pokojne žene prijetila ginekologu na porti bolnice, što je prijavljeno policiji, a liječnici su odbili podići tužbu zbog prijetnji. Ginekolog, bivši ministar zdravstva Darko Milinović, koji je sudjelovao u operaciji mlade žene, kazao je da nije imao nikakvih problema sa suprugom i svekrvom mlade žene.

"Korektno smo razgovarali, bez ikakvih povišenih tonova i potanko sam im objasnio o čemu se radilo. U bolnicu su došli i otac i brat rodilje i sve sam i njima potanko pojasnio i nije bilo nikakvih problema. Nitko nikome nije prijetio niti je bilo ikakvih povišenih tonova, spominjanja druge djece. No, u trenutku kada je mlada žena već bila prevezena u Zadar, na portu gospićke bolnice došao je njezin tetak i preko portira mi zaprijetio smrću, što je prijavljeno policiji. Ne znam je li to njezin rođak mislio ozbiljno, no svjestan sam teške situacije i smatrao sam da je prijetnja izrečena u afektu, tada ljudi ne razmišljaju što pričaju, pa nisam podigao tužbu zbog prijetnji", rekao je dr. Milinović.

'U 99,9 posto slučajeva mi to uspijemo riješiti'

Dodao je da je sličan slučaj imao prije 20 godina u svojoj liječničkoj praksi, postupio je isto da bi je spasio i uspio je, rodilja je preživjela.

Da su liječnici u Gospiću napravili sve za mladu rodilju iz Gornjih Vrhovina, potvrdio je i Edi Karuc jer se i njegov zadarski tim anesteziologa borio za njezin život u jedinici intenzivnog liječenja kamo je došla u 16.30 sati u ponedjeljak, 7. studenog. Napravljena obdukcija.

"Što se tiče samog slučaja, mi smo negdje u ranim poslijepodnevnim satima stupili u komunikaciju s kolegama iz OB-a Gospić koji su nas obavijestili da imaju jedan jako težak slučaj rodilje koja jako krvari i koja je u kratkom vremenu izgubila veliku količinu krvi. Pala je u stanje šoka uz početak stanja multiorganskog zatajenja", objasnio je tijek događaja doktor Karuc.

Objasnio je da se takva krvarenja događaju te da su nekad veća, a nekad manja. "Postpartalna krvarenja se dosta često događaju, od dva do pet posto poroda. Neka su veća, neka su manja. U 99,9 posto slučajeva mi to uspijemo riješiti. Međutim, nekad, nažalost, ne uspijemo. Pogotovo kad se radi o tako obilnim krvarenjima u tako malom vremenu. Jednostavno ne možete zaustaviti taj proces i uspostaviti ravnotežu. Razvila je nepovratni oblik cirkulacijskog šoka. Unatoč svim poduzetim mjerama, nažalost, počela je razvijati znakove zatajenja brojnih organa. Nakon sat vremena, došlo je do zastoja srca, reanimirali smo je, ali nismo uspjeli pokrenuti srce i proglasili smo smrt u 17.40 sati", pojasnio je dr. Edi Karuc.

Dodao je da su napravili sve što su mogli, držali se protokola, prijavili situaciju, a napravljena je i obdukcija. Hoće li zbog slučaja u bolnicu doći inspekcija, kazao je, ne ovisi o njima. Inače, mladoj je ženi (22) ovo bio četvrti porod u samo pet godina; prvi je porod imala sa svega 17 godina, a treći je porod bio na carski rez. Osim novorođenčeta koje dobro napreduje u gospićkoj bolnici, iza preminule djevojke ostala su djeca u dobi od svega dvije, tri i četiri godine.