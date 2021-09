U srijedu je od 9 sati održan uži kabinet Vlade na kojem je jedna od glavnih tema bila promjena Zakona o obnovi. Na sastanku su sudjelovali ministar financija Zdravko Marić, ministar branitelja Tomo Medved, ministar graditeljstva i prostornog uređenja Darko Horvat. Nakon sastanka ministri su dali izjavu za medije.

“Prošli tjedan na Vladi je donesena odluka o dodjeli bespovratnih zajmova jedinicama lokalne samouprave pogođenima potresom”, podsjetio je nakon sastanka ministar Marić.

“Sisačko-moslavačkoj županije ide 180 milijuna kuna, Gradu Zagrebu 150 milijuna kuna, Krapinsko-zagorskoj županiji 10 milijuna kuna u narednom razdoblju, kad Županija prethodno realizira određene aktivnosti i Zagrebačkoj županiji 20 milijuna kuna kada pripreme dokumentaciju za obnovu dokumenata”, rekao je Medved.

'Bilo je potrebno izbaciti ono što je priječilo potrebnu dinamiku'

Medved je kazao da su izmjene Zakona o obnovi koncipirane tako da se otklone uočeni problemi zbog kojih je dolazilo do zastoja u obnovi. “Bilo je potrebno izbaciti ono što je priječilo potrebnu dinamiku”, rekao je Medved.

Komentirao je potom činjenicu da je većina dosad uklonjenih kuća bila označena zelenom naljepnicom. "Uklanjanje se stalno provodi, a paralelno s time nastavljaju se i smjerovi izgradnje. Često te boje unose zabunu. Oštećenje objekta, u određenim je objektima je došlo do konstrukcijskih oštećenja. Nije potpuno točno vezivati se uz samu tu oznaku, odnosno boju, već uz elaborat koji se napravi za svaki objekt. Od 1. listopada krećemo s projektom postavljanjem privremenih zamjenskih kuća”, rekao je Medved.

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat najavio je da Vlada ide u izmjenu Zakona o obnovi.

Horvat: 'Idemo u izmjene Zakona'

"Idemo u izmjene i dopune Zakona o obnovi s ciljem da oslobodimo građane troškova sufinanciranja konstrukcijske obnove, jer evidencija odnosno status imovinsko pravnih odnosa nakon toga i potrebe ili mogućnosti upisa hipoteke u ovom trenutku iziskuje previše vremena i resursa službenika koji na tim poslovima rade", kazao je Horvat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Građani svih pet županija odnosno Grada Zagreba i četiri županije neće morati participirati sa 20 posto u konstrukcijskoj obnovi", kazao je Horvat i najavio da će se uvesti europski prag jednostavne javne nabave. "To znači da se dosadašnji prag jednostavne javne nabave od 200.000 kuna plus PDV podiže na 1,3 milijuna kuna. Isto tako i prag od 500.000 plus PDV kuna na 39,3 milijuna kuna", rekao je.

Dodao je da će svaka katastarska čestica biti obuhvaćena pojedinom javnom nabavom.

"Veliki broj oštećenih objekata nisu postojeći, nisu upisani u zemljišnu knjigu niti u katastar", rekao je.

Kazao je da nitko neće morati mijenjati zahtjev za obnovu, da će pokretati postupke kao neupravne, da će naložiti provedbenim tijelima Središnjem državnom uredu i Fondu za obnovu da provedu obnovu, a da će nakon obnove objekta građani konačno moći legalizirati svoj objekt, odnosno, upisati se kao vlasnici.

Mogućnost kupnje nekretnine kao zamjenske

"Uklanjanje onih zgrada koje prijete zdravlju ili sigurnosti građana inspektori moći ukloniti vrlo jednostavno", kazao je. "Bez pribavljanja bilo kakvih suglasnosti, bez bilo kakvih problema koji će im priječiti ugovaranje radova na uklanjanju takvih objekta".

"Uvodimo mogućnost kupnje nekretnine kao zamjenskog stana ili zamjenske obiteljske kuće. U segmentu davanja novčane pomoći jednostavno kontrolirani instrument je dodjela pomoći, sukladno pripadajućem napravljenom troškovniku pričuve kojom upravlja ili koju kontrolira sam upravitelj zgrade. Ta će sredstva biti zaštićena od bilo kakvih ovršnih isprava", poručio je ministar.

Horvat je kazao da će se od zajma od 1,3 milijarde kuna Svjetske banke obnoviti Rebro, da će se rušiti tri paviljona Frana Mihaljevića i na tom mjestu graditi novi objekt, a na području Siska i Petrinje da će se graditi dvije nove škole.

Upitan na koji način se namjeravaju podići pragovi jednostavne javne nabave, Horvat je kazao da su u "procesu izrade posebnog pravilnika kojim ćemo urediti poseban postupak javne nabave". "Ovi pragovi koji su danas prisutni u zakonu, bit će daleko veći. Uvodimo mehanizam uključivanja ili transparentnog prikazivanja javne nabave u e-oglasniku javne nabave", poručio je.

Zakon u primjeni od kraja listopada?

Zatim je opisao kako će to izgledati.

"Upravitelji će imati mogućnost, ali i privatni vlasnici, prvo dobiti novčanu potporu ili novčana sredstva za izradu ili glavnog projekta ili projekta konstrukcijske ili cjelovite obnove. Nakon toga, temeljem pripadajućih troškovnika i revizije projektne dokumentacije, imat će priliku zatražiti i novčanu pomoć za konstrukcijske radove i prije ugovaranja radova, ali ćemo morati vrlo strogo nadzirati taj proces", kazao je Horvat precizirajući da taj novac neće moći ići na nikakve druge troškove.

Kazao je i kad se može očekivati prva primjena novog zakona na terenu. "S ovim zakonom ćemo već sutra pretpostavljam ići u proces vrlo kratkog javnog savjetovanja. Nadam se da neće biti duže od sedam, osam dana. Nakon toga sa zakonom idemo na Vladu, nakon toga u hitno usvajanje istoga na plenarnoj sjednici i nakon rasprave u Hrvatskom saboru. Dakle, ovaj zakon bi mogao biti nova metodologija pristupa obnove negdje pri kraju 10. mjeseca", najavio je.

Horvat je na koncu komentirao ostaje li Damir Vanđelić na svojoj poziciji, poručivši da on "s kolegom Vanđelićem ne komunicira preko medija". "Status i sudbina Vanđelića ovisi isključivo o gospodinu Vanđeliću", kratko je poručio.