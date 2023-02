U studiju Net.hr-a gostovao je saborski zastupnik stranke Fokus i gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec. On je uvodno komentirao poruke koje su iscurile u javni prostor, a tiču se uhljebljivanja u Hrvatskim šumama. Upitan je li to neka nova afera na pomolu, Zurovec kaže da možda je, a možda i nije.

"Kako državne institucije reagiraju, ne očekujem da će tu biti nekakvih pomaka. To nije ništa novo da se tu gleda nekakva stranačka pripadnost", rekao je Zurovec.

"Uzmite u obzir taj cijeli kontekst - tu se automatski daje poruka svim mlađim ljudima i svim mladima u Hrvatskoj da je bitnija stranačka pripadnost nego stručnost. Mislim da je to puno ključnija priča od SMS-ova", istaknuo je saborski zastupnik. Dodao je da na koncu sve ovisi o pravnom postupku kada se nekakva zapošljavanja odrade.

"To trebaju odraditi institucije, a te iste institucije trebaju pitati i premijera i ministre i sve druge koji su involvirani", kazao je.

Uprezanje pravosudnih organa

Rekao je da ovakve stvari nisu ništa novoga i da se to događa godinama. "Mi nemamo ništa od toga što se javnost zabavlja s nekakvim porukama ili sada da se ja idem s nekim prepucavati ili svađati. Ok, imate nešto medijskog prostora, svi se zabavljamo, ili se nasmijemo, ili se zapitamo u kakvoj državi živimo, no to nije rješenje problema", rekao je.

Smatra da je rješenje problema da se upregnu pravosudni organi, da se tu sve ispita te da se na koncu nekoga osudi i da odgovara ako je kriv.

Komentirao je i poruke koje su izmjenjivale posrnule HDZ-ovke Josipa Rimac i Gabrijela Žalac, a u kojima se spominje stanoviti AP. "Poruke mogu značiti jedno, a mogu značiti drugo. Jesu li one kao nekakvi valjani dokazni materijal na sudu, to je glavno pitanje. Treba ispitati jednu i drugu, znamo što se tiče gospođe Rimac da je tu bilo svega i svačega", kazao je.

Tu treba ispitati koliko je takvo dopisivanje kažnjivo, ističe, dodajući da se svatko može dopisivati preko SMS-a ili WhatsApp poruka. "Treba vidjeti koliko je to ozbiljno i je li to uzrokovalo angažman određene tvrtke mimo javne nabave, mimo natječaja i svega drugoga", rekao je Zurovec u studiju Net.hr-a.

Teza izbora na jesen

Komentirao je i sve glasnija šuškanja da bismo na jesen mogli imati prijevremene izbore. Zurovec ne smatra da će izbori biti na jesen, a na to, pojasnio je, ukazuju i nedavne rošade u Vladi. "Ne mijenjate sigurno tih par ministara jer očekujete izvanredne izbore", rekao je.

Počela se spominjati i teza da teorija o parlamentarnim izborima prije europskih baš i nije najpametnija stvar, a Zurovec kaže da tu sve ovisi o tome kakvi su razgovori s Bruxellesom. "Ako premijer treba počistiti dvorište ovdje i pokazati se kao neupitan, onda parlamentarni izbori imaju smisla ako su prije europskih izbora, no ako to nije slučaj, onda ćemo vjerojatno imati kao i do sada EU izbore prije parlamentarnih, kao neku svojevrsnu pripremu", rekao je.

Komentirao je i izjave da je Fokus razgovarao sa šibensko-kninskim županom Markom Jelićem koji okuplja ekipu za parlamentarne izbore, a o čemu je opširno nedavno pisao i Net.hr.

"Gospodina Jelića znam od prvog dana svog prvog mandata, igrom slučaja smo se jako zbližili i dosta komuniciramo. On je dosta kvalitetan kadar, to bez daljnjega. Da nije, vjerojatno mu ne bi dali podršku za župana prošle godine", kazao je Zurovec.

"Tu je dosta zdrava suradnja, zdrave su osnove. No, sve ovisi kako će ići neke pripreme i sve ostalo. Po mom sudu, još je uvijek rano za govoriti o bilo kakvim kombinacijama i koalicijama, no da bi mi bilo drago da kvalitetni ljudi poput Jelića i sličnih, da bude jedan dogovor s njima, mislim da nitko u Hrvatskoj nema ništa protiv toga. Dapače, mislim da je to jedna dobra i kvalitetna priča i dobro osvježenje za cijelu hrvatsku scenu", dodaje.

Kazao je da su po njegovu sudu izbori još jako daleko da bi mogao reći da imaju dogovore ili koaliciju. Za svoju stranku Fokus kazao je da grade svoju stranačku infrastrukturu diljem Hrvatske - od Dalmacije, preko Zagrebačke županije, Slavonije, pa do Istre. "Cilj nam je ojačati iznutra, a onda ćemo vidjeti hoće li biti mudro i dobro s nekim tko je kvalitetan koalirati", rekao je Dario Zurovec u studiju Net.hr-a.

Što je još rekao o uvođenju eura, poskupljenjima, inflaciji, ali i o Svetoj Nedelji koja je postala hit grad za život i investicije, pogledajte u cijelom intervjuu.