Totalni kaos u Domovinskom pokretu odvija se nakon što je Miroslav Škoro podnio ostavku na mjesto predsjednika stranke, a potom i u intervjuu obznanio kako je podnio tri kaznene prijave protiv svojih dojučerašnjih suradnika te ih optužio za financijske malverzacije. Krenuli su i obračuni na Facebooku, a nakon što su se s komentarima izredali svi "optuženi", to je učinio i bivši glavni tajnik Dario Žepina.

"Ja mu odgovaram s obzirom da je podnio kaznene prijave, da se radujem istrazi nadležnih tijela koja će utvrditi da li sam ja zlouporabio položaj kao što gospodin Škoro navodi", rekao je Žepina za RTL.

Tri debitne kartice

Pojasnio je da nitko u Domovinskom pokretu nije imao kreditne kartice te je dodao da su postojale tri debitne; jedna na Škorino, druga na ime sadašnjeg privremenog šefa Marija Radića, koju nikad nije ni podigao iz banke te treća koju je Žepina koristio, kako kaže, isključivo u stranačke svrhe.

"Ovdje se cijelo vrijeme prikriva jedna činjenica, a to je da TAM tablice koje dobijete unutar Erste banke su imali samo gospodin Miroslav Škoro i Nikolina Brajković, a one vam omogućuju pristup glavnom računu odnosno plaćanje računa", izjavio je Žepina.

Javila se i prozvana Škorina asistentica Nikolina Brajković. "Ja sam zatražila potvrde iz banke iz kojih je vidljivo da ja nikada nisam imala nikakvu karticu, a gospodin Škoro svoju nikada nije podigao u poslovnici u Masarykovoj u Zagrebu. Karticu je imao i njome se koristio samo gospodin Žepina", rekla je.

A gdje su moral i domoljublje?

Škoro se nakon intervjua nije obratio medijima, već na Facebooku pokazuje izvode s računa stranke. Krešimir Bubalo to vidi kao potez bombaša samoubojice, a Žepina tvrdi da ne zna je li Škoro stvarno kupovao skupe poklone svojoj asistentici. Njegov potpis nije bio na računima, a nije ni dugo razgovarao sa Škorom.

"Ja sigurno ne bih otišao na godišnji odmor da sam znao da će čovjek podnijeti ostavku tako da onaj faktor iznenađenja, on je doslovce bio, tako da mi to nismo odglumili - to je doista bilo. Isto kao ono lamatanje tjedan dana sjednice predsjedništva. Zašto on kao predsjednik stranke nije sazvao predsjedništvo i na njemu podnio ostavku?", pitao se Žepina.

Nova politička struja u kojoj se promovirao moral, domoljublje i obitelj pretvorila se u močvaru punu optužbi, sukoba interesa i preljuba.