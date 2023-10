'Dosje Jarak' jedinstvenim autorskim pristupom baca novo svjetlo na nezapamćene zločine koji su šokirali Hrvatsku i donosi emotivne ispovijesti sugovornika pogođenih ovih tragedijama. Dokumentarni serijal 'Dosje Jarak', pogledajte ekskluzivno u srijedu, 1. studenog na platformi Voyo, a na RTL-u epizoda je dostupna u četvrtak od 22.30 sati.

U intervjuu za RTL.hr redatelj i scenarist Dario Todorović otkrio je detalje stvaranja ovog vrhunskog televizijskog proizvoda. U prvoj epizodi Andrija Jarak i Dario Todorović bave se ubojstvom Ive Pukanića i Nike Franjića i otkrivaju ekskluzivne detalje i ispovijesti. Koliko dugo su radili konkreno na toj epizodi, kako se stvarala priča, čime su fascinirani te brojne druge detalje, ne propustite doznati u ekskluzivnom intervjuu.

"Što se tiče ubojstva Ive Pukanića, ja sam tada, te 2008. godine, stigao na RTL kao mladi "zeleni" novinar. Mogu reći da me ta priča odredila jer sam prvi put doživio breaking news situaciju. Naučio sam što znači kada se dogodi nešto takvo. Kad se novinari i reporteri rasprše na sve strane, kada stižu materijali, kada se brzo donose odluke", govori Dario Todorović i prepričava da je tada sklapao priloge u montaži i osjetio taj adrenalin.

"15 godina nakon sam u ulozi scenarista i redatelja, nekoga tko taj slučaj mora postaviti na ekran. Opet sam involviran u to iako Ivu Pukanića nisam osobno poznavao. No, s odmakom od 15 godina taj slučaj je i dalje svjež, relevantan, i dalje izaziva velike traume. Ljudima nije lako o tome govoriti i tu prvenstveno mislim na Pukanićevu sestru, na njegovu kćer Saru, koje su se s knedlom u grlu, ali s jednim ponosom i stavom, došle reći što im je 15 godina na duši", ističe Todorović.

Pukanićev slučaj

"To je prvi put da je Sara govorila javno o tom slučaju u medijima i kada sam se prvi put išao naći s njom na kavi, nije bilo lako. Shvatio sam da je povučenija i da ima veliku traumu zbog toga, no nekako smo stvorili dobar odnos gdje je uvidjela da nam može vjerovati jer želimo tu priču ispričati na ljudski način", ističe da su za njih sugovornici akteri, a ne isključivo ljudi koji pričaju priče.

"Želimo znati kako se sa svime danas nose, što su tada mislili, na koji se način to reflektiralo na njihov život. Želim ih upoznati i to je ono što ljudi vole kod takvih serijala, da osjete likove. Želimo vidjeti kako se ljudi doista osjećaju".

POGLEDAJTE VIDEO: On je najpoznatiji hrvatski TV reporter. On je osoba kojoj vjerujete. On je Andrija Jarak i napravio je- Serijal Dosje

Todorović naglašava kompleksnost Pukanićevog slučaja: "To je piramida ljudi koji dolaze iz više zemalja. Samo da to postaviš na noge, to je već jako puno posla. Zato smo odlučili tu priču razdijeliti na dvije epizode. U drugoj epizodi malo više pratimo krakove koji potencijalno dovode do tih ljudi".

"Neću reći da smo razriješili jer to nije naš posao, već je to posao policije i sudova. Mi ne možemo reći tko je naručio ubojstvo, ali možemo reći tko je svojim propustima učinio to da, onima koji su odlučili ubiti Pukanića, bude lakše. To ne govorimo mi, već puštamo ljude da pričaju svoju priču".

Dream team

"Marijana Čikić je istraživačka novinarka koja je kopala i zvala i koja se zabila u arhivu. Primjera radi, kada je bila na Županijskom sudu i kada su joj donijeli spis o ubojstvu, to je bila hrpa papira. Morala je zaroniti u to, da ne bi nešto propustila, to je ogroman posao. Vukao nas je entuzijazam da napravimo nešto dobro i mislim da smo u tome uspjeli", govori Todorović.

"Ja sam perfekcionist, ako vidim da je negdje greška, nešto što je moglo biti bolje, ne mogu spavati ako to nije ispravljeno. Ispravljao sam neke stvari sto puta, bio malo i naporan, ali sve sam to činio s dobrom namjerom. Jako nam je stalo do ovog projekta, da opravdamo povjerenje koje nam je dao RTL te ljudi koji će zbog dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak' upaliti RTL ili platformu Voyo", zaključio je Todorović.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku. Prvu epizodu dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak' pogledajte ekskluzivno u srijedu, 1. studenog na platformi Voyo. Na RTL televiziji 'Dosje Jarak' pogledajte u četvrtak u 22.30 sati.