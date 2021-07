Dario Juričan se na svojem Facebook profilu osvrnuo na suradnju Andreja Plenkovića i Milana Bandića proteklih godina, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"KAJ TE NIJE SRAM MOJ PLENX?! Ostat će zapamćen po svojim nastojanjima da čini dobro za Zagrepčanke i Zagrepčane. Lijepim si riječima opisao odlazak našeg dragog Milana Bandića, moj Plenx. Samo što ti fali podatak da je dobri Milan činio dobro uglavnom za svoj džep.

Nego, kaj te nije sram, kladio si se na luzera Davora Filipovića - Fiću, a Vanđeliću si namijenio špajzu jer si namjeravao i dalje plesati kolo s notornim Bandićem kojem je sud tako lijepo napisao, kad ga je trpao u zatvor, da je “pokazao visok stupanj upornosti i kriminalne volje” – što se i posthumno pokazuje vrlo točnim! Da te podsjetim, iz zatvora ga je 2015. izvukao upravo tvoj Ustavni sud.

'Ti i Fićo ste takvi geniji'

A zamisli, Plenx, da si ostavio Bandića u zatvoru da trune, gdje mu je i bilo zasluženo mjesto, kako bi ti danas fino disao i mogao se preseravati svojim izbornim uspjesima. A ovako si, jado, po tko zna koji put izgubio Zagreb i ostao sam na čistini s - Fićom.

Podsjetit ću te - ti i Fićo ste takvi geniji da je HDZ u prosincu 2019. u zagrebačkoj Skupštini zajedno s BM365 glasao protiv zahtjeva za izvješće o Adventu. Dok se tako očito kralo po samom centru Zagreba, ti si se jedino brinuo da se ne širi priča o kraljevima Adventa i zauzvrat nakrcavao Holding svojim stranačkim uhljebima. Mudar si ti vođa, moj Plenx!

Na žalost, USKOK ne cijeni dovoljno to što daješ za domovinu, pa su ti maznuli stanoljupca Kazu. Drago mi je da si bajbukiranjem svog Kaze Bačića na HRT-u postavio Renata Kunića. To je jedan divan lik, sve prašta i vrlo je uviđavan! Majstor je to koji je ukinuo i Hrvatsku uživo i Latinicu. A u rijetkim trenutcima odmora karta belu s mužem ministrice kulture Obuljen.

36 tužbi protiv novinara

Majstor zna sređivati stvari, pogotovo ako treba utišati seksualno uznemiravanje. To lajkam! Kad smo kod te afere, ne bih mijenjao na HRT-u ni našeg dobrog Mislava Stipića, koji je iz svoje vječite sjene sjajno suflirao i Bačiću i Kuniću. A ne bi reč rekel kako naš uvijek za fotografiranje spremni Bruno Kovačević odlično hendla vanjske produkcije.

Da te podsjetim - ta divna gomilica je pokrenula 36 tužbi protiv novinara. 36. Protiv novinara. Hoće li, moj Plenx, HRT sada pokrenuti tužbu protiv Kaze za narušavanje ugleda i časti HRT-a?

Dok je glavna tema svih medija bandićevština, na HRT-u se govori o presudi u Haagu, uvođenju eura, vremenskim nepogodama… Ali boli tebe kuki za tu priču u ovoj našoj plitkoj državi.

'Svemu dođe kraj'

Slušam tvoj verbalni proljev kako si baš ti borac protiv korupcije. Ma borac si ti protiv korupcije u rangu jednog Mamića, Todorića. Držač si ti ljestava, jado moj, raznim bandićima, bačićima, adventokraljevima..

A meni si preko svog poltrončića ministra Malenice oduzeo pravo da si promijenim ime u Milan Bandić. Zato jer si bio i ostao mala Bandićeva ljigica i kao takvog ćemo te i pamtiti.

Ali svemu dođe kraj moj Plenx, a Uskok bi mogao napisati i Rješenje – provest će se istraga, samo ovaj put s tvojim imenom, a ne Sanaderovim, i opisom kako si se Bandićem tajno sastajao kod vrle doktorice Martine Bienenfeld i dogovarao delanje…

Da smo živi i zdravi! Te ovas džuvde thaj saste! Sa fijenj vij ša sanatoš! Dario Juričan, gradonačelnik svemira i počasni gradonačelnik Vruje."