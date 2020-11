DARIO JURIČAN U ZORU ‘OTVORIO’ NOVU AUTOBUSNU LINIJU: Nada se brzoj liniji do – Remetinca; ‘Tako će se brže posjećivati’

‘Zabrinut sam što još uvijek nije uvedeni brza autobusna linija 365 (Bužanova – Trg Stjepana Radića – Remetinec), ali uvjeren sam da će gradska Uprava, iako umorna i na odlasku, znati donijeti pravu odluku, jer će se tako moći međusobno brzo i povoljno posjećivati’

Redatelj Dario Juričan objavio je na Facebooku da je jutros u ranu zoru “otvorio” novu autobusnu lijinu 151 te je usput poručio da se nada liniji 365 do Remetinca.

Osvrnuo se i na to da riječ o mini autobusu pa ustvrdio da se, prema stanovnicima Završja, Kustošije i Trdica, gradske vlasti odnose maćehinski.

“Dok zombi još doma krmi i sanja sve one puste milijune koji su dobro podijeljeni i spakirani sa sljemenske Žičare, ja sam danas u 5:15 A.M. otvorio novu ZET-ovu autobusnu liniju 151 (Kustošijanska – Završje – Vrapčanska). Žalosti me što se prema stanovnicima Kustošije, Završja i Trdica gradske organele odnose tako maćehinski.

Nadam se da je mini autobus dobrano preplaćen. Zabrinut sam što još uvijek nije uvedeni brza autobusna linija 365 (Bužanova – Trg Stjepana Radića – Remetinec), ali uvjeren sam da će gradska Uprava, iako umorna i na odlasku, znati donijeti pravu odluku, jer će se tako moći međusobno brzo i povoljno posjećivati”, napisao je Juričan na Facebooku.

