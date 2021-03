DARIO JURIČAN SE JOŠ JEDNOM OPROSTIO OD MILANA BANDIĆA: ‘Osjećam se kao Feral kad je otišao Franjo’

Juričan je jučer u podužoj objavi obitelji izrazio sućut

Dario Juričan na svojem Facebook profilu se još jednom kratko osvrnuo na smrt Milana Bandića.

Juričan je jučer u podužoj objavi obitelji izrazio sućut dodavši da mu je žao što se laže o zadnjim satima Milana Bandića.

“Milan Bandić bio je dostojan protivnik! Bio je to zadnji veliki gazda, takvih više nema. Znam da se Bandić negdje smijulji gledajući kako mu prijatelji i suradnici lijepe etiketu sveca, jer svetac sigurno bio nije. Za života ga nisam štedio, a nije ga ni trebalo štedjeti jer je sam izabrao svoj put i stil vladanja. Žalosti me što se i okolnosti njegove smrti krivotvore, ali to najviše govori o njegovim prijateljima, koji valjda više i ne znaju drugačije”, poručio je Juričan jučer.

DARIO JURIČAN OPROSTIO SE OD BANDIĆA: ‘Prerezao je danas zadnju etiketu’; Stojak: ‘Pred nama je turbulentno razdoblje’

Stigla još jedna objava

Danas je objavio praznu naslovnicu Feral Tribunea.

“Kako se osjećam ovih dana? Kao Feral kad je otišao Franjo”, napisao je Juričan,

Feral Tribune je bio tjednik koji je devedesetih postao jako popularan jer je jedini propitkivao lik i djelo Franje Tuđmana.

DARIO JURIČAN O MILANU BANDIĆU: ‘Malo je reći da mi je bio trajna inspiracija, posvetit ću mu muzej’