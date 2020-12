DARIO JURIČAN POSLAO PISMO KARDINALU BOZANIĆU: ‘Često ste s Bandićem, naježim se kad se sjetim njegovih psovki’

Riječ je o zloglasnom gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću. Vi ekselencijo možda još niste upućeni, no protiv tog gradonačelnika Bandića i njegove družine zasad se vodi 13 kaznenih procesa

Dario Juričan na svojem je Facebook profilu objavio otvoreno pismo Josipu Bozaniću. Uz pismo je priložio fotografiju Bozanića, Milana Bandića i Natalije Price Oreški ispod Stepinčevog portreta.

Njegovo pismo prenosimo u cijelosti:

“Ovom prilikom skrenuo bih Vam pozornost na jednu osobu koja se, kako sam zamijetio, s Vamo često i rado fotografira i time Vam, vjerujte mi, pričinja upravo nesagledivu štetu. Riječ je o zloglasnom gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću. Vi ekselencijo možda još niste upućeni, no protiv tog gradonačelnika Bandića i njegove družine zasad se vodi 13 kaznenih procesa i to iz gotovo svih aspekata kriminalnih djelatnosti: počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, trgovanje utjecajem, utaja poreza, sprečavanje dokazivanja, krivotvorenje službene ili poslovne isprave te poticanje na davanje lažnog iskaza, zlouporabu položaja i ovlasti i trgovanja utjecajem.

To su sve same psovke, ucjene i ponižavanja

Vjerojatno znate da je osoba Milan Bandić odlukom Županijskog suda bila u pritvoru jer je, kako je bilo obrazloženo, „pokazao veliku upornost i kriminalnu volju“. Velik je to grijeh zagrebačkih struktura.

Mene osobno je pogodio način na koji – što smo saznali sa suđenja u procesu Agram – taj gradonačelnik, razgovara sa svojim najbližim suradnicima. Pa to su sve same psovke, huljenja, ucjene, ponižavanja i verbalna iživljavanja. Žalosti me što je takav ton bio čak i prema Željki Markić, uglednoj katoličkoj aktivistici. I sad se naježim od same pomisli na te ružne i grube riječi!

Kako sveti Otac Papa nikad ne prima političare u izbornoj godini, nadam se da ćete i Vi znati biti na ispravnoj strani povijesti i distancirati se od takvih osoba koje nanose štetu ugledu Katoličke crkve i cijelog hrvatskog naroda.”