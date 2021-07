Temu Adventskih kućica prije svih počeo je pratiti redatelj i bivši kandidat za predsjednika Republike Dario Juričan. On već godinama ukazuje na korupciju u gradskoj vlasti svojim performansima, satirom, objavama na Facebooku te na koncu i dokumentarnim filmom. Svojevremeno je htio i svoje ime promijeniti u Milan Bandić.

Gostujući u RTL Direktu, Juričan je rekao kako netko mora naslijediti ime Milana Bandića te kako će on dobiti sudske procese vezane uz njegovo ime. "Tukao sam se s njima dvije godine, pa neću im to pustiti".

'Afera Kokošari'

Osvrnuvši se na jučerašnja uhićenja u uskočko-policijskoj akciji, Juričan je rekao kako mu ona pružaju određenu satisfakciju, ali da ne likuje.

"Kada nešto otkrijete i čekate akciju i sad zapravo čekate neki pravosudni epilog, ja se zezam da čekam 2035. Da li je ovo kraj neke priče, ovo je tek početak neke priče, bih ja rekao", poručio je Juričan te dodao da ga policija nije kontaktirala kao nekog od svjedoka u istrazi.

"Mislim da su moja djela, moji filmovi i moji statusi i ono što sam u zadnje dvije godine objavljivao, hajdemo reći svaki dan, tako da mislim da nije bilo potrebe za tim", rekao je.

Smatra i da je to "afera Kokošari". "Meni tu fale još nekakva lica. Ja mislim da ako gledate, tu je koncentrirano, išlo se na Milana Bandića pa onda što ćemo uloviti u tu mrežu. Meni fali tu Zagrebački holding, ima 20 podružnica i nitko mi ne može reći da tamo nema... To je ono leglo samo takvo. Ja bih, da sam sad na mjestu gradonačelnika Zagreba napravio prenamjenu one bolnice u Blatu u jedan novi zatvor samo da se ima za ekipu iz holdinga. Fali mi ekipa iz Zavoda za urbanizam...", rekao je.

Jedna od završnih afera veže se i za zagrebačku žičaru, koja je na koncu ispala puno skuplja. Juričan smatra kako i "tu ima sigurno mesa".

"Pogotovo od kad je izašao onaj film koji je napravio konspirator, samo da još jednom kažem, to nisam bio ja. Mislim da je tamo jasno pokazano da firma, izvođači i ekipa koja je tamo radila da nije napravila onako kako je trebala napraviti. Mislim da sigurno ćemo još čuti o tome", rekao je Juričan.

Hobotnica bez 'big bossa'?

Upitan puca li hobotnica bez "big bossa", Juričan je rekao kako sve ide ciklički.

"2014. smo mislili da je to to i onda ako pogledate kad se ova akcija održavala odnosno u koje vrijeme se tereti, to je 2019. Pa čekajte malo! 2019. je kao hobotnica razbucana, a evo pet godina kasnije opet, što? Hobotnica 2, hobotnica 3, gdje smo? Tako da mislim da to ide recimo ciklički. To sve govori o tome da zapravo ekipa koja je bila prva uhićena 2014., njihovi sudski procesi još uvijek traju. Agram još uvijek traje, obrana nije iznijela svoje argumente. Čovječe pa to traje godinama pa tko će to dočekati? U međuvremenu je i Bandić otišao", smatra.

Vezano uz Adventske kućice, istaknuo je kako Grad ne daje nikakve kućice, već javni prostor. "Dobili ste kvadraturu i onda vi to nakrcate s kućicama i onda zapravo tu okrećete lovu. Onda, ako je Advent, onda što ste bliže trgu, veća je cijena. Evo vidite, naš veliki gospar Škoro, on je platio sto tisuća kuna plus PDV i bio je hajdemo reći među prvim tim kućicama. Nije isto jeste li u prvih pet ili u zadnjih pet. Ipak ste morali nazvati velikog tatu Bandića da vam on sredi da uđete u prvu ligu", pojasnio je redatelj.

Dodao je kako je kod Denisa Mohenskog ista cijena bila za prvih pet, ali i za drugih pet kućica.

"Ta cijela prva linija je ista cijena bila, ali nije isto da li ste vi najbliži. I prvu kućicu, zvala se Schmeck house i tu je tradicionalno gazda Mohenski držao svake godine i čak je u nekim godinama, ne znam, oni su imali, bubnut ću sad do određenog datuma on je znao i taj datum prekoračiti. Radilo se kako se htjelo", dodao je.

'Bačić je nesretna žrtva pecanja Uskok-a'

Smatra kako je vidljivo da Uskok uvijek čeka da "završi neki veliki moment i da zapravo u vrijeme izbora i pred izbore nemaju nekih akcija". "Sad je dobar trenutak da se ono što smo skupljali tih godinu, dvije da sad dođe na naplatu", izjavio je.

Komentirao je i uhićenje ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića, smatrajući kako je on "nesretna žrtva pecanja Uskok-a".

"Uskok je pecao Bandića, a ulovili su Bačića, ali nije loš ulov. Koliko ja znam HRT nije imao nekakve direktne poslove s Bandićem tako da bih rekao da je ovo bilo jedno dobro pecanje Uskok-a", zaključio je.

'Ana Stavljenić Rukavina je bila tipična poslušnica Milana Bandića'

Anu Stavljenić-Rukavinu smatra "tipična poslušnica Milana Bandića". "Ona je bila tu i bila je visoko rangirana u stranci i u skupštini je bila, mislim potpredsjednica, ako se ne varam u prošlom mandatu, tako da je bila jedna osoba od povjerenja. On je njoj davao neke sitne usluge", komentirao je.

Smatra kako je Boro Nogalo smijenjen na jedan prljav i nelegalan način. "To se sad pokazuje da su mu namjestili igru i da su stavili jednu osobu koja i nije bila možda najkompetentnija za tu poziciju".

Ostavština Milana Bandića

Juričan ne sumnja da nova gradska vlast neće moći raspetljati mrežu ili korupcijsku hobotnicu, ali naglašava kako svejedno to moraju napraviti.

"Možda još uvijek ne vidimo te jasne rezultate zato što postoji ta ostavština Bandića koju živimo svaki dan, ali ja uopće ne sumnjam da će ova ekipa koja ima jedan apsolutni veliki moralni integritet, nema uopće sumnje da će oni dati sve od sebe", rekao je.

Ispričao je i vic o Milanu Bandiću i zlatnoj ribici: "Došla zlatna ribica i Milan Bandić joj kaže: 'Izvoli?'".

"Pozvao bih ljude da dođu 4.7. u Vruju na Festival bespravne gradnje i devastacije prirode. Isto tako bi pozvao predsjednika Republike Hrvatske da posjeti malo svog starog pajdu Stipu Latkovića i da se onda malo pridruži i tom festivalu. Latković je gospodin koji je tamo devastirao javno zemljište i koji zapravo vodi rat s Republikom Hrvatskom tako da devastira. Gospodin Latković je dao Milanoviću donaciju za kampanju za koju je naš predsjednik rekao da je vrlo ponosan", rekao je Juričan i dodao kako je Milanović mogao znati za to jer devastacija traje već desetljeće i više.