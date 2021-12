Redatelj Dario Juričan kandidirao se za glavnog tajnika Sportskog saveza Grada Zagreba.

"Ja želim nastaviti putevima Zdenka Antunovića Zdene, to je bio gradonačelnikov pajdo, bio je uho i oko gradonačelnika u sportu, tamo se dijeli solidna lova, ove godine će to biti 115 milijuna kuna i ja želim biti oko te vatrice. Vidio sam da smo sport dosta zanemarivali, ali tamo se vrti solidna lova, Zdravko Mamić je na vrhu te sante leda i mislim da je zadnji čas da ja uletim tamo gdje se dijeli lova", rekao je Juričan za N1.

'Prepisao sam cijeli program HDZ-a'

Opisao je i kako je prijavio svoj program.

"Počeo sam se preznojavati kad sam počeo razmišljati što ću napisati u programu i onda sam se sjetio da je najbolje krasti, pa sam otišao na stranice HDZ-a i prepisao cijeli njihov program za sport i tamo sam to predao. Tako da je za mene to win-win, ako me izaberu ja ću to prihvatiti i nastaviti koracima Zdenka Antunovića Zdene, a ako me odbiju, reći ću da su oni protiv programa HDZ-a i protiv HDZ-a", rekao je Juričan.