Veliki herojski potez napravio je u četvrtak Dario Kovačić iz Bjelovara, koji je iz jezera Šoderice izvukao mladića koji se utapao, prenosi epodravina.

Dario je s kćerkicom (4) sjedio u kafiću na obali, kad je čuo da jedna gospođa viče: "Utapa se, utapa se!"

Stoga nije razmišljao ni sekunde, svoju djevojčicu je ostavio na čuvanje konobarici, a on je trkom skočio u jezero te plivao do čovjeka koji se utapao. Kad je došao do njega izvukao ga na samu obalu i pružio mu prvu pomoć.

"Dijelila ga je minuta od sigurne smrti. Još je bio pri svijesti, ali nije mogao do zraka, nije mogao disati i grgljao je. Na obali sam mu pružio prvu pomoć i za 10, 15 minuta se digao i došao sebi", rekao je Dario za epodravinu.

'Čovjek bi se utopio'

Mladić koji se utapao bio je tamo s dvije gospođe i dvoje djece i samo su se oni u tom trenu kupali, a zahvljujući Darijevom brzom reakcijom izbjegnuta tragedija.

"To je bilo instiktivno, nema tu razmišljanja, čovjek bi se utopio", rekao je.

Darijev prijatelj Hrvoje Hajduković ponosan je na prijateljev podvig. "On ima vikendicu na Šoderici i tu je već tri tjedna. Kad je čuo da netko treba pomoć, nije puno razmišljao, odmah je skočio", rekao je Hrvoje.

Dario je inače pripadnik Topničko Raketne Bojne GOMBR i nagrađivan je za sudjelovanja u mirovnim misijama.