Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak gostovao je u srijedu u HRT-ovoj emisiji Otvoreno gdje je kazao da je na koalicijskom sastanku predložio da se ukinu Covid potvrde.

"Ono što je dobro, premijer nas svakog utorka okuplja i sluša, prijedlozi su uvijek na stolu. Ja sam rekao javno na koalicijskom sastanku, ono što je i Izrael napravio, mislim da Izrael radi dobar posao što se tiče korone, mislim da i mi radimo dobar posao, ali upravo zato što mislim da radimo dobar posao, sad je trenutak, kada imamo 16 tisuća zaraženih, a drastično padaju hospitalizacije, raste nam dio testiranih, ja mislim da nema više ni potrebe testirati. Čim vam je preko 50% zaraženih u testiranima, nema potrebe. Ja ću sada biti otvoren, uvijek govorim odgovorno, ali pokušavam uvijek govoriti zdravorazumski. Mi moramo razmišljati i o turističkoj sezoni. Nama sad treba da jednostavno ukinemo te covid potvrde. One su trebale biti donesene kada su bile donesene, sad je vrijeme da se one ukinu, to sam predložio i na sastanku vladajuće koalicije", rekao je Hrebak.

Na pitanje je li HDZ spreman podržati taj prijedlog, Josip Borić, potpredsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, odgovorio je da na tom sastanku nije bio i da ne zna kakve su bile rasprave, ali da uvijek sluša što govori Stožer civilne zaštite.

O ukidanju razmišlja i Izrael

O ukidanju covid potvrda razmišlja i Izrael, čiji se ministar financija Avigdor Liberman javno usprotivio tom dokumentu.

"Nema medicinske ni epidemiološke logike u zelenim propusnicama, kako zaključuju mnogi stručnjaci. Ono što postoji je direktna šteta ekonomiji, dnevnom funkcioniranju i, dodatno, značajan doprinos stvaranju panike u javnosti. Radim zajedno sa svim dionicima kako bismo eliminirali zelenu propusnicu i očuvali normalnu rutinu za sve nas", napisao je na Twitteru.

Podsjećamo, u Hrvatskoj je jučer zabilježen rekordni broj zaraza koronavirusom. Na PCR testovima zabilježeno je 10.427 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, dok je na brzim antigenskim testovima detektirano još preko 5 tisuća zaraženih, pa se ukupni broj novozaraženih popeo na preko 16 tisuća.