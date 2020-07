DARIO HREBAK: ‘Na Plenkoviću se vidi da je odahnuo bez Bandića. Svima nam je laknulo bez njega’

“Plenkoviću će biti lakše s našim strankama centra nego što mu je bilo s Bandićem, “žetončićima” i otpadnicima iz drugih klubova”, kaže predsjednik HSLS-a i novoizabrani saborski zastupnik Dario Hrebak

Na parlamentarnim izborima HSLS je osvojio dva mandata, a u Saboru će ga predstavljati predsjednik Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara te Darko Klasić.

Hrebak kaže kako je bio na razgovoru s premijerom Plenkovićem te s njim dogovorio neke detalje transparentnosti rada javne uprave, što je bila okosnica izbornog programa HSLS-a.

Lakše s ‘tankom’ većinom nego sa ‘žetončićima’

“Do lokalnih izbora stupit će na snagu zakon o lokalnoj samoupravi i njime će, što je HDZ obećao, smanjen biti broj lokalnih dužnosnika, a u taj će dokument ući još i obveza transparentnog trošenja javnog novca, na čemu mi inzistiramo. Ako ovo isporučimo, mislim da će biti ispunjena svrha HSLS-ova dva mandata u Saboru”, kazao je Hrebak u razgovoru za Novi list.

Govoreći o “tankoj” saborskoj većini od 76 zastupnika, kazao je da glasovanje ne mora biti svaki tjedan.

“‘Vjerujte mi, bilo bi sa 76 lakše nego imati situaciju da netko stalno nešto traži i mimo izbornog legitimiteta. Znamo što se događalo s Milanom Bandićem. Na sastanku s Plenkovićem vidio sam da je odahnuo. Bit će mu bitno lakše s našim strankama centra nego što mu je bilo s Bandićem, “žetončićima” i otpadnicima iz drugih klubova. Svima nam je laknulo bez Bandića. Kad bih govorio o transparentnosti, pitali bi me za vrijeme bivšeg saziva Sabora o kakvoj transparentnosti s Bandićem pričam. Ako bi nam se sada priključio netko povrh ovih 76 zastupnika, siguran sam da ne bi ucjenjivao Vladu”, tvrdi Hrebak.

‘Najbolje je kad Plenković može mirno provoditi sve’

Hrebak kaže kako bi volio da se ostvari projektna suradnja s još dva-tri zastupnika koji su samostalno ušli u Sabor.

“Neki od njihovih programa imaju dodirnih točaka s onime što će ova Vlada provoditi. Ali, nisam za to da se većina širi za još 10 ili 15 zastupnika jer to bi onda bila velika trgovina. Najbolje je kad Plenković može mirno i suvereno provoditi sve što je obećao građanima bez davanja raznih ustupaka zastupnicima koji podržavaju većinu. Sve bi se zakompliciralo kad bi u većinu ušli neki zbog kojih bi se moralo prilagođavati program Vlade. Hrvatskoj sada trebaju mir i stabilnost za sve one izazove koji dolaze na jesen. Nitko od sadašnjih manjih koalicijskih partnera nije tražio ništa više od izbornog legitimiteta”, rekao je Hrebak za Novi list.

Dodao je da HSLS ne zanimaju mjesta u javnim poduzećima, ali da će prihvatiti nekoliko pozicija državnih tajnika.

“HSLS nije trgovačka stranka i nismo tu zbog uhljebljivanja, zanimaju nas samo kvalitetni projekti koje ćemo realizirati”, poručio je.

