Bivši gradonačelnik Petrinje, Darinko Dumbović osvrnuo se u RTL Direktu na sve što je učinjeno u proteklih godinu dana, nakon razornih potresa koji su pogodili Baniju. Priznao je da ne može vjerovati da procedure oko obnove mogu biti toliko dugotrajne i komplicirane.

"Uopće nisam ni sanjao, niti u primisli imao da nešto tako može trajati dugo, da ta procedura može biti toliko dugovječna, iscrpljujuća i frustrirajuća za sve Petrinjce i ljude s Banovine, jedan ogroman teret gdje se naše područje pretvara u destinaciju svih mogućih frustracija. Danas kad vidim ovu našu obljetnicu, definitivno nema tih riječi, pohvale, strpljivosti ili molitve kod bilo koga da bi čovjek mogao imati pozitivne energije, snage i sposobnosti kad vidi kolika ga muka čeka i da je ostavljen, napušten i zapušten kroz prošlost i povijest u tom prostoru", rekao je Dumbović.

Za sporost, odnosno činjenicu da obnova još nije počela, okrivio je Stožer za obnovu potresom pogođenih područja.

"Funkcionirao je u vojarni prvih šest mjeseci i to nije bio Stožer za obnovu nego za kampanju. Kad pogledate vertikalno i horizontalno kako su postavili stvari, vidjeli smo da je Medved vertikala, a da horizontala nije radila ništa. Tu je došlo do problema. S jedne strane imali smo specijalista u Medvedu za rušenje, s druge strane smo imali Horvata koji ne zna graditi grad i s treće strane imamo čovjeka koji je otišao, Vanđelića, koji je mogao nešto napraviti. Vanđelić nema političku bazu, ono što je imao Medved ili Horvat. Vlada je na klimavom štapu i da ne može imati neku veliku većinu", komentirao je Dumbović.

Sinergija koje nema

Njegova nasljednica na čelu Petrinje, Magdalena Komes u utorak je napisala pismo u kojem se zahvaljuje premijeru i ministrima na svemu što su učinili za Baniju. Dumbović je time preneražen te jedva da je i uspio komentirati to pismo, a da se ne osvrne na njen dosadašnji rad.

"Ne znam što bih rekao i žao mi je što žena ne može izaći pred građane i reći: 'Ja nisam napravila ništa, ubijte me, nisam mogla zbog toga i toga'. Ona na neki način ostaje amortizer prema politici Zagreba gdje ne može ništa riješiti i sve što govori laže i petlja", poručio je Dumbović i dodao da bi on sve bolje izveo da je ostao na vlasti.

"Da dobijem treći mandat, a nisam ga dobio, nisam iskoristio, s druge strane sam mislio što ako prođem. Gradonačelnica je govorila i cijeli HDZ: 'Imat ćemo sinergiju s razine države, županije i gradom'. Sad je tu jedna sinergija koje nema. Kad treba izaći pred ljude, ne mogu reći da su što napravili. Mogu razgovarati o onih 30 milijuna kuna i svakoj kuni koja je potrošena kad je u pitanju elementarni smještaj i sam poduzetnički centar u kojem radi pedesetak poduzetnika", poručio je.

'Sve ovisi o profesionalnim žaliteljima'

Istaknuo je da su s 30 milijuna kuna, dobivenih od države, u Petrinji napravljene dvije kuće. "S osam milijuna kuna smo uspjeli riješiti zabatne zidove zelenih kuća i promjenu dimnjaka. Tu smo imali prvih 400 do 500 kuća. Kad smo čuli da je država obnovila 600-700 kuća, mi kao grad smo obnovili prvih 400 kuća", otkrio je.

Žestoko se okomio na obećanja vladajućih da će sljedeće godine izgraditi 500 novih kuća. "Ne mogu vjerovati da se igraju s takvim izjavama kad su u pitanju zakoni o nabavi. Toliko mogućnosti ima da se ljudi žale i od onog trenutka raspisivanja natječaja do uvođenja u posao mi niti jedan europski projekt nismo uveli prije godinu dana. Možda će biti nekih objekata gdje će konkurencija biti manja, jer moramo računati na to da naše tržište radne snage može milijune kvadrata napraviti u godinu dana. To je reprodukcija onoga što možemo kao država napraviti. Kad bi svu operativu gurnuli da ide odraditi taj dio posla, ne možemo sad s ovom operativom za osam do 10 godina napraviti ono što misle napraviti za par godina", rekao je.

Po njegovu mišljenju, prva kuća će biti dovršena na ljeto. "Kad su u pitanju višestambene jedinice, sve zavisi koliko će biti profesionalnih žalitelja na natječaju", istaknuo je te opisao kako je živjeti u Petrinji danas.

"Imam osjećaj kad izađem u grad da sam sam. U strogom centru živim i tu nema puno ljudi. Osjećaj je kao da fali pola grada", zaključio je bivši gradonačelnik Dumbović.