Darinko Dumbović, bivši gradonačelnik Petrinje, osvrnuo se na objavu Jutarnjeg lista prema kojoj je on svojim bliskim suradnicima; pročelnicima i koalicijskim partnerima krajem ožujka dao oko 150.000 kuna za njihova obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG). Radi se o novcu koji je bio namijenjen za pomoć gospodarstvenicima i poljoprivrednicima koji su oštećeni u potresu, piše Jutarnji u petak.

“Iznenađen sam gledajući da sve ono što se kopalo po novijoj prošlosti, u zadnjih pet mjeseci u kojima sam ja obnašao funkciju, iznenadilo me da je došlo i do USKOK-a i sve što smo mi kao grad radili u skladu s odlukama Gradskog vijeća, koje su donesene o raspodjeli svih mogućih proračunskih sredstava koja smo imali ili smo dobili, uključujući i sve humanitarne pomoći. One su odlukom Gradskog vijeća raspoređene i mi smo napravili preraspodjelu po kriterijima određenima koji se mali, srednji, veliki obrtnici, poduzetnici i OPG-ovci mogu javiti na natječaj.

'Nisam htio raditi diskriminaciju'

Taj natječaj imao je svoje povjerenstvo, to povjerenstvo sve što je pripremilo, mi smo nastojali ama baš svima koji su se javili u zadanom roku ispuniti uvjete i ono što smo imali, eventualno dati pravičnu naknadu. Ja kao gradonačelnik ni u jednom trenutku u toj katastrofi nisam imao izbora nego svima koji su se javili da im pomognem, i nisam htio raditi nikakvu diskriminaciju”, rekao je Dumbović, prenosi N1.

Bivši petrinjski gradonačelnik dodao je da su, prema informacijama kojima on raspolaže, naknadu dobili sigurno svi koji su se javili.

"Ono što znam, da smo svima uspjeli koliko-toliko rasporediti ona sredstva koja smo imali na raspolaganju", rekao je. Dodao je kako "za te neke koji su rekli da nisu dobili pomoć" doznao iz medija.

"Ja sam povjerenstvu rekao da želim da svi koji su se javili na natječaj, da dobiju sredstva. Odluku o raspodjeli financijskih sredstava po određenim kriterijima je donijelo Gradsko vijeće, nisam donio ja”, rekao je Dumbović.

'Tko pod drugim jamu kopa...'

Poručio je i kako ga USKOK nije kontaktirao te da je i o izvidima doznao iz medija. “Ustvari ja mislim da mediji znadu uvijek prije nego što bismo mi trebali znati, nad kojima se radi uvid”, poručio je.

“Zadnje u životu što bi mi bilo je da nekome pogodujem, moj potpis nećete naći nigdje. Ja smatram da sve ovo što se događa je kopanje. Tko kopa jamu pod drugim, taj pada u nju. To mogu reći gradonačelnici koja se definitivno ne snalazi i ne živi u budućnosti da ima više projekata, nego očito joj je Dumbović svakonoćna opsesija s kojom ona liježe i diže se, očito je da ću to i ostati, jer ona nema rješenje za Petrinju, a bome ni njezini suradnici”, poručio je Dumbović.

“Ona ne zna o čemu priča, da bi znala, treba se naučiti hodati po lokalnoj samoupravi barem dvije-tri godine”, zaključio je bivši gradonačelnik Petrinje.