Nije me ubilo, ali me ojačalo! Ponovo u svom domu i gradu. Hvala svim pravim i istinskim prijateljima koji su pitali za mene i pozdravljali me. Lijep je osjećaj znati da još ima i takvih. A istina uvijek nađe svoj put, u to sam duboko uvjeren!…Teška misija, ali često se sjetim Polančeca kada je za istinu rekao da je voda duboka.

Tim se riječima putem javnosti se putem društvenih mreža obratio bivši petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović nakon što je pušten iz istražnog zatvora gdje je završio 14. lipnja ove godine. a tamo je završio zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela nezakonitog pogodovanja i pomaganja u nezakonitom pogodovanju.

Bivši petrinjski gradonačelnik uhićen je u lipnju u policijskoj akciji sa sinom Darkom te direktorima još triju tvrtki, Dejanom Dobrečevićem, Goranom Norkovićem i Zlatkom Zagorcem.

"Osnovano se sumnja da je, u razdoblju od listopada 2019. do svibnja 2021. godine u Petrinji, I. okr., kao gradonačelnik Grada Petrinje, sa svojim sinom II. okr., kao prokuristom i stvarnim voditeljem poslovanja trgovačkog društva u kojem je osnivač bila supruga II. okr., dogovorio da će u okviru svojih ovlasti poduzimati radnje kako bi tom trgovačkom društvu osigurao dobivanje unosnih poslova od Grada Petrinje, iako je znao da je u provođenju postupka javne nabave dužan biti nepristran i suzdržavati se od postupanja u korist trgovačkih društava najbližih srodnika i njihovih osobnih interesa.

U tom cilju su I. i II. okr. dogovorili s III., IV. i V. okr. da će njihova trgovačka društva i obrt u postupcima javne nabave naručitelja Grada Petrinje, a koji su od interesa za II. okr. i društvo kojim upravlja, podnositi ponude te po njihovom odabiru prepustiti izvođenje radova navedenom društvu, pri čemu će u građevinskoj dokumentaciji prikrivati da je društvo pod kontrolom II. okr. stvarni izvođač radova", objavio je među ostalim USKOK početkom ljeta.