Gost Intervjua Točke na tjedan na N1 bio je predsjednik Udruge Hrvatski izvoznici Darinko Bago. Pohvalno je govorio o sada već bivšem ministru financija Zdravku Mariću, dok njegovu nasljedniku u fotelji ne predviđa lagan posao.

"Marić je pokazao da iznimno dobro barata financijama. Pokazao je i da dobro razumije politički i gospodarski život u Hrvatskoj. Imao je jako tešku ulogu. Kada dođe proračun, on se ne nalazi na istoj liniji sa svojim kolegama ministrima. Šest godina raditi taj posao je veoma nezahvalno", rekao je Bago te dodao da je Marić "u godinama kada treba okrenuti novu stranicu".

"Mislim da on ima i širih ambicija, ali o tome ćemo još vidjeti", rekao je.

Ministri su kao sportaši, u nekoj vrsti natjecanja

Komentirao je i novog ministra financija Marka Primorca.

"Poznajem Primorca otkad sam bio član savjeta Kolinde Grabar-Kitarović. Primorac je preuzeo tu funkciju i obavljao je jako kvalitetno", rekao je.

Kaže da su "ministri, jednako kao i sportaši, u nekoj vrsti natjecanja."

"Nekad nije dovoljno biti stručnjak da bi se bilo izvanredan ministar. Mora postojati strast", rekao je.

'Samo su dvije države u svijetu energetski neovisne'

Komentirao je krizu u energetici.

"Tu se dogodila jedna teška pogreška europskih političara, a hrvatski političari tu nisu mogli ništa napraviti. Europska zajednica krenula je s pričom o tome kako trebaju biti energetski neovisni, a to je zastarjeli koncept. Samo su dvije države u svijetu energetski neovisne – SAD i Rusija. Zato se govori o otpornosti. Morate imati ključne energente na skladištima u rezervi. Krize u pravilu traju barem 15 do 18 mjeseci. Onog časa kada krenu pregovori, to je jasan signal da se o energiji može racionalno razgovarati", rekao je.

Kaže da, ako želimo biti konkurentni, moramo ići ka rasterećivanju plaća.

"Plaće su i ovako male, a jako puno ljudi ima u državnim službama. Ali oni nisu krivi što tamo rade i imaju malu plaću. Ako država i tu počne kompenzirati inflaciju, to će dovesti do velikih problema. Sve će biti toliko ispremiješano da se neće znati što je uzrok krize. Radi li se o inflaciji, uvođenju eura ili covidu? U svakom slučaju, jao si ga ministru financija", rekao je Bago.