HRVATSKI FOTOGRAF DOKUMENTIRAO SVOJU BORBU S VIRUSOM: ‘Gripa je mala beba; Odmah su me stavili na kisik, nisam mogao napraviti 3 koraka’

‘Mislite da ste loše, ali zapravo niste još loše; tek ćete postati’, opisuje akademski fotograf koji je više od 20 dana proveo u bolnici

“Imao sam gripu više puta. Za gripu bi se moglo reći da je mala beba prema ovom”, započinje Darije Petković, akademski fotograf koji je prebolio Covid 19 za HRT. Po svemu, dodaje – i po trajanju, i po tome kako se oboljeli osjeća i po posljedicama.

Prve simptome počeo je osjećati krajem lipnja. “Osjetio sam neke trnce uz kralježnicu, i neka opća slabost. Izmjerio sam temperaturu i već tada je bila nekih, 37,3”, opisuje za Petković.

Postajalo je sve lošije te opisuje kako nije mogao jesti te je nazvao liječnicu koja mu je dala uputnicu. No test je bio negativan. “Ipak, kako sam bio jako loše, snimili su rengen pluća. Imao sam dvostruku upalu – na oba plućna krila”, prisjeća se akademski fotograf za HRT-ov Puls. Obzirom da je u bolnici bilo mnogo zaraženih koronavirusom, poslali su ga kući, te mu propisali sumamed.

Sreća u nesreći bila je ta, smatra, što je bio preslab da ikuda ide iz kuće jer, obzirom na to je mislio kako negativan, mogao bi širiti bolest.

‘Odmah su me stavili na dodatan kisik’

Kada se supruga vratila sa službenog puta, obzirom na stanje, nagovorila ga je da se ipak ide testirati. Ovoga puta, test je bio pozitivan.

“Odmah su me stavili na dodatan kisik. Započelo je bolničko liječenje koje je trajalo 26 dana”, priča Petković, koji je kao profesionalni fotograf, sve kroz što je prošao, bilježio je fotoaparatom. “Mislite da ste loše, ali zapravo niste još loše”, naglašava. “Loše ćete postat za par dana. U krajnjoj fazi došao sam do toga da nisam mogao napraviti tri koraka. Ne možete pričati, izgubite svu energiju, kao da vam ju je netko isisao”, kaže.

Sat vremena skupljao snagu da ode do WC-a

“Trebam otići do WC-a, ili umivaonika, ali za to trebam skupit snagu. Sat vremena razmišljaš ‘jel ipak to moram’. Jedva odete”, opisuje Petković, 46-godišnjak bez ikakvih drugih bolesti zbog kojih bi spadao u rizičnu skupinu. “Potpuno ste slomljeni”, zaključuje.

Opisujući bolničke liječenje, koje proveo prvo na odjelu za liječenje, a potom na intenzivnoj, prisjeća se snimanja pluća. „Kako mi je bilo sve lošije, išli su mi snimati pluća. Trebate obrgliti taj aparat. Rekli su mi da se malo pomaknem ulijevo, ali bio sam preslab i pao.“, kaže. Za dan dva su ga prebacili na intenzivnu. Za razliko od odjela, gdje je bio sam u sobi, i gdje je kontakt s osobljem bio sveden na minimum, na intenzivnoj je osoblje bilo stalno prisutno.

„Tamo su me smjestili na krevet , i nema mrdanja. Kupanje, hrana, sve se obavlja na krevetu“, opisuje, dodajući kako hospitalicazija uglavnom traje 7-10 dana, no kod njega je bila gotovo trostruko dulja jer je imao teži oblik bolesti. „Promijenio sam dosta cimera“, opisuje. Srećom, kaže, nije nikoga zarazio. Doidaje kako još nije u formi, i puno lakše se iscrpi, a primijetio je i pojačani gubitak kose.

Svoju priču, ističe, podijelio je samo kako bi da nitko više ne bi rekao da koronavirus ne postoji.

