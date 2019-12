ĐAPIĆ NIJE IZDRŽAO DO KRAJA SUČELJAVANJA: Drugi stoje, on si je sjeo na barsku stolicu

Đapić je jedini kandidat koji je morao sjesti tijekom sučeljavanja: ‘Srpska politika je nepromjenjiva prema Hrvatskog od rata do danas. Njihova se politika nije promijenila ništa, to je stalna verbalna agresija prema Hrvatskoj, a uvijek je u pripremi i ona na koju uvijek moramo biti spremni’

Predsjednički kandidat Anto Đapić tijekom večerašnjeg sučeljavanja 11 predsjedničkih kandidata na HRT-u ususret predsjedničkih izbora, nije izdržao dugo na nogama. Naime, za razliku od drugih kandidata koji stoje odgovarajući na različita bitna politička pitanja pokušavajući pridobiti glasove, Đapić je u jednom trenutku sjeo na nešto što se čini kao barska stolica.

Upitan treba li Hrvatska blokirati Srbiju pri ulasku u Europsku uniju, Đapić je izjavio kako se politika Srbije uopće nije promijenila od rata do sada. “Srpska politika je nepromjenjiva prema Hrvatskog od rata do danas. Njihova se politika nije promijenila ništa, to je stalna verbalna agresija prema Hrvatskoj, a uvijek je u pripremi i ona na koju uvijek moramo biti spremni. Možemo im jako puno otežati. O tome se treba pitati narod na referendumu.”

Politika prema BiH

Što se tiče politike prema susjednoj BiH, Đapić kaže da položaj Hrvata u toj zemlji nikada nije bio dramatičniji.

“Hrvatski predsjednik ima obavezu skrbiti o suverenitetu. Hrvati u BiH to nemaju. Nikada nije bila dramatičnija njihova pozicija. Iz Republike Srpske smo protjerani, brojimo se u promilima. To se može promijeniti samo ako se osigura suverenost, da se formira republika u Bosni i Hercegovini. Hrvati moraju postati suvereni. ”