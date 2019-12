ĐAPIĆ: ‘Ja sam kao neki zombi i s lopatom trčim po Hrvatskoj i premlaćujem posljednje pravaše. Jasna mi je nervoza Bujanca…’

Anto Đapić odgovorio je na glasine da je on HDZ-ov ‘Trojanski konj’ i da služi tome da Miroslavu Škori oduzme glasove i ojača poziciju predsjednice. Ali, to nije sve. Spomenuo je i ‘biološki odlazak’ predsjednika Franje Tuđmana, kaže da hrvatski antifašizam ne postoji, a da je hrvatski identitet ugrožen političkim srpstvom…

Čelnik stranke Desno i predsjednički kandidat Anto Đapić u RTL Direktu govorio je što će u kampanji ponuditi hrvatskom narodu.

Biološki odlazak predsjednika Tuđmana?

“Za mene je funkcija predsjednika hrvatske države simbolika hrvatske državnosti, a hrvatska državnost znači model upravljanja hrvatskom slobodom. Smatram kako je nakon biološkog odlaska predsjednika Tuđmana taj model upravljanja hrvatskom slobodom došao u slijepu ulicu. Kako sam ja gradio hrvatsku slobodu i za nju se borio i kao političar i kao ratni načelnik stožera HOS-a smatrao sam svojom obavezom, vidjevši što je ponuđeno na ovim izborima, svojom obavezom izaći na ove izbore kako bi upozorio u kojem se stanju nalaze hrvatska država i društvo jer jako dobro znam što u Hrvatskoj ne valja, zašto ne valja i kako to popraviti”, kazao je Đapić.

‘Škoro i Grabar-Kitarović nisu kandidati desnice’

Na pitanje da je gužva na desnici s protukandidatima Miroslavom Škorom i aktualnom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, Đapić je odgovorio da “oni nisu kandidati desnice”.

“Predsjednica je kandidat HDZ-a, a to znači stranke koja voli govoriti da je stranka desnog centra, no oni su danas stranka centra. Škoro je sam više puta govorio da nije ni desno ni lijevo nego ne znam što je. To se vidjelo i po njegovim izjavama da malo je za Tita pa nije za Tita, pa malo je antifašista, a malo nije”, kazao je Đapić i dodao da je on “autentični predstavnik desnice”. “Moji su stavovi jasni i britki. Kod mene nema zabune kada nešto iskažem i mislim da će onaj dio hrvatske populacije i hrvatskog biračkog tijela nacionalnog, imati u meni kandidata koji će se boriti za one identitetske vrijednosti za koje smatram da određuju hrvatsku budućnost jer ako nemamo oslonca na hrvatsku prošlost i sadašnjost onda nemamo ni budućnost”, kazao je Đapić.

Tvrdi da ga Škorin stožer pokušava diskvalificirati

Odgovorio je i na glasine da je on HDZ-ov “Trojanski konj” i da služi tome da Miroslavu Škori oduzme glasove i ojača poziciju predsjednice.

“Samo iz Škorinog stožera dolaze diskvalifikacije mene kao kandidata. Nitko u svom džepu ne drži glasove. Nema ruksaka ili ranca u kojem netko drži glasove pa će ih sada netko nekome krasti i otimati. To je isto kao i sintagma da sam grobar pravaštva. Da sam ja kao neki zombi i s lopatom trčim po Hrvatskoj i premlaćujem posljednje pravaše. Jasna mi je nervoza Velimira Bujanca, glavnog čovjeka stožera Miroslava Škore, jer on zna moje kvalifikacije, iskustvo i moje znanje i političku poziciju i zna da ću se do kraja boriti za to da birači hrvatske desnice ne idu tamo gdje ne trebaju ići. Oni moraju glasovati za mene, a ne za nekog drugog”, rekao je Đapić te nastavio dokazivati zašto nije točno kada ga se naziva “Trojanskim konjem” HDZ-a.

‘Borim se za povratak kršćanstva u Ustav kao temeljnu vrijednost hrvatskog društva’

“Ako pozorno pratite što radim posljednjih godinu dana, od kada sam se aktivirao na toj razini, svaka moja politička poruka, moj politički program, moji stavovi: od toga da Hrvatska mora uređena kao država isključivo hrvatskog naroda, što znači da nema manjina kao političkog ekskluziviteta. Borim se za hrvatski identitet i hrvatsku republiku u BiH, borim se za povratak kršćanstva u Ustav kao temeljnu vrijednost hrvatskog društva, protivim se lažnom antifašizmu kao okovu hrvatskih sloboda. Vidjet će da je to sve upereno protiv aktualne politike HDZ-a. A sve što zagovara Bujančev kandidat je sve ono što radi HDZ”, rekao je Đapić te dodao kako smatra da je Škoro kandidat “frakcije unutar HDZ-a”.

“Ta frakcija pokušava rušiti Plenkovića preko ovih izbora. Ali to su njihovi problemi. Ja imam svoj program koji je jasan i decidiran i nešto što je poslije odlaska predsjednika Tuđmana najkvalitetniji dokument i program koji uopće postoji u Hrvatskoj”, rekao je Đapić.

‘Političko srpstvo’ i nepostojeći antifašizam u Hrvatskoj

Đapić je objasnio svoju izjavu u kojoj je rekao da je hrvatski politički identitet ugrožen političkim srpstvom i lažnim antifašizmom.

“Jasno je. Hrvatski antifašizam kao takav ne postoji. Antifašizam kojim se danas u Hrvatskoj kite oni koji su nakon 20 godina izmilili ispod kamenja kao zmije i gušteri, narušavaju temeljne vrijednosti i hrvatsku slobodu. To je koncepcija koja podržava oživljavanje političkog srpstva iz 2003. godine kada je Ivo Sanader, kojem je Škoro bio miljenik, preko Pupovca reaktivirao političko srpstvo u Hrvatskoj i omogućio tu poziciju da SDSS u Hrvatskoj, prije godinu ili dvije, odlučuje može li u Hrvatskoj dragovoljcima HOS-a stajati ploča u Jasenovcu ili ne može”, rekao je Đapić i dodao da je hrvatsko društvo dezintegrirano.

“Da bi se integriralo nama treba izborni zakon kojim će Hrvatska biti jedna izborna jedinica, u kojoj neće biti ekskluziviteta niti posebnih jedinica nacionalnih manjina niti dijaspore. Jedna hrvatska jedinica i omogućiti svim hrvatskim građanima glasovanje, dopisno ili elektroničko, i da na taj način omogućimo integraciju hrvatskog društva u političku naciju, a nakon toga ići prema ustavnom definiranju odnosa između predsjednika Hrvatske i Sabora”, rekao je Đapić.

‘Što ja zagovaram misli većina hrvatskog naroda’

Na pitanje da se stalno vraća u prošlost, citirao je Orwella koji je kazao da “onaj tko kontrolira sadašnjost, taj ima snažan utjecaj na odnos prema prošlosti. A onaj tko ima utjecaj na odnos prema prošlosti taj definira projekcije za budućnost”.

“Da nemamo problema s prošlošću, ne bi imali problem Vukovara, ćirilice, političkog srpstva u Hrvatskoj, položaja Hrvata u BiH, to su sve repovi koji nisu riješeni”, kazao je Đapić i dodao da je uloga predsjednika zaštita digniteta, a Đapić smatra da je on ugrožen. Đapić smatra da ima šanse na predsjedničkim izborima, a kao najveći problem ističe pitanje koliko će doprijeti do ljudi. “Ono što ja zagovaram, to misli većina hrvatskog naroda. Kod nas ne postoji politički centar, to je izmišljotina. Ljudi su ili lijevo ili desno”, kazao je Đapić te dodao da se nada da će oko 156 tisuća birača koje je nekada imao poduprijeti ga i na ovim izborima.

