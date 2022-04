Sinoćnju emisiju Otvoreno posvećenu temama rada Udbe, ubojstava hrvatskih emigranta, lustracije i uloge Josipa Perkovića i Zdravka Mustača u procesu stvaranja moderne hrvatske države 90-ih godina obilježila je žustra prepirka povjesničara Hrvoja Klasića, umirovljenog general-bojnika Ivana Tolja i bivšeg predsjednika HSP-a Ante Đapića.

Đapić je pri kraju emisije optužio Klasića za neobjektivnost, na što mu je Klasić odgovorio da nije relevantan da govori o tome. "Recite, jesu li pojedini emigranti sebe nazivali teroristima", pitao je Klasić Đapića, koji mu nije odgovorio na to pitanje.

"Zašto ste se tako uzbudili", pitao je Tolj Klasića. "Što vas briga za moj rad? Pa niste vi relevantni da o mom radu govorite", rekao je između ostalog Klasić Đapiću, piše HRT.

'Bilo je puno hrvatskih emigranata koji su se nazivali teroristima'

Klasić je na suđenju Perkoviću i Mustaču bio svjedok specijalist obrane. Rekao je da i dalje pristupamo prošlosti vrlo jednostrano te da nam svima u Hrvatskoj nedostaje samokritike i da prošlost pogledamo u oči sa svim pozitivnim i negativnim stranama. "Ovo su strahote koje su se dogodile", rekao je Klasić o uvodno spomenutim ubojstvima, ali je dodao da ne bi htio da ostane samo na tome jer javnost dobiva pogrešnu sliku.

Rekao je, naime, da je bilo hrvatskih emigranata koji nisu bili ekstremnog svjetonazora, ali i jako puno onih koji su sami sebe nazivali teroristima i koje su njemački, američki ili kanadski sudovi i različite službe proglasile teroristima jer su i sami bili spremni ubijati ili su ubijali.

"Apsolutno nema opravdanja za nijedno ubojstvo, kao ni za ubojstvo nakon Bleiburga, nema za Goli otok, nema opravdanja niti za ubojstva nakon Oluje. Tako nema ni ovdje. Međutim, ne smijemo sve emigrante staviti u isti kompleks", poručio je Klasić.

Rekao je da je 1972. godine skupina hrvatskih nacionalista ulazila s oružjem u Jugoslaviju da bi podigla ustanak. "Zamislite kako bi danas izgledalo da skupina ljudi iz Srbije s četničkim šubarama uđe u Liku i kaže: 'Mi ćemo to vratiti'", rekao je Klasić.

'Tko je zatvorio Bušića?'

Umirovljeni general-bojnik Ivan Tolj na čelu je skupine generala koja se protivi pomilovanju. Klasića je optužio da relativizira neka hrvatska nacionalna pitanja na potpuno neprihvatljiv način. Pritom je spomenuo emigranta Zvonka Bušića.

"Razmišljati o Zvonku Bušiću, hrvatskome mučeniku koji je 35 godina robijao da bismo mi imali slobodnu i nezavisnu hrvatsku državu, da ga se naziva teroristom…", kazao je Tolj na što ga je Klasić pitao tko je Bušića zatvorio, a Tolj mu je odgovorio da su to učinili Amerikanci, ali da to nema veze. "Zatvoren je zato što su ga proglasili teroristom", rekao je Klasić.

Tolj je rekao da se pomilovanju protivi jer je to izazvalo golemi razdor unutar braniteljske populacije. "Plodovi toga potpisa su gorki, vrlo nezgodni i oni su plasirani u trenucima kad je hrvatski narod trebao proslaviti Uskrs. Molim vas, je li slučajno da se to na Veliki petak pojavljuje u javnosti, a da smo mi prije toga, nas 10-15 zapovjednika koji su sudjelovali na Južnom bojištu bili četiri dana zajedno i da nitko nije riječi progovorio o tome", rekao je Tolj.

Rekao je da se radi o specijalnoj operaciji pomilovanja jer je izvedena u tajnosti. "Očito je, ciljano se išlo prema pojedinim ljudima koji će potpisati", rekao je također Tolj.

Tko nije proveo lustraciju?

Upitan jesu li Nijemci suđenjem Perkoviću i Mustaču bar na simboličkoj razini pokrenuli lustraciju, Tolj je rekao da je nesreća upravo u tome što su to Nijemci trebali napraviti. "Mene je sram da je to strana država radila. To smo mi trebali napraviti", rekao je Tolj.

"Upravo i danas upravo takvi kroje naš život. I Nobilo radi ovo što radi, na ovaj način", dodao je.

"Bilo je jedno od pitanja vlada li Udba Hrvatskom. Ja znam da od zadnjih 32 godine 26 godina vlada HDZ. Pa sad, zašto nije provedena lustracija, tko je nije proveo, a mogao je provesti, tko nije na sudovima proveo - pa sad…", rekao je pak Klasić.