DANTE IMA 9 KRUGOVA PAKLA, A POLITIČARI…: ‘Postoji 7 okvira kroz koje nas pokušavaju uvjeriti u nešto. Plenković se preračunao…’

‘Premijer se ne da smesti u nametanju okvira i pogleda te se ljuti ako njegovo nametanje nema odjeka u javnosti ili ako naiđe na kritike’, rekla je stručnjakinja za komunikacije Nikolina Borčić

Ovoga tjedna uglavnom se pričalo o svađi premijera Andreja Plenkovića s vlasnikom riječkog kafića koji je HDZ-ovce proglasio nepoželjnim gostima. Kojim je komunikacijskim mehanizmima trebala funkcionirati svađa premijera s vlasnikom kafića te gdje se premijer preračunao za N1 Televiziju govorila je komunikacijska stručnjakinja Nikolina Borčić.

“Ovo je jako dobar primjer kako je u hrvatskoj politici sve stvar storytellinga, kako je sve stvar nametanja okvira, koji onda pobuđuje emocije. Nije to samo u Hrvatskoj tako, nego posvuda”, rekla je Borčić te dodala da je premijer na početku pokušao nametnuti okvir HDZ-a kao žrtve. Također, pojasnila je osnovnu namjeru premijera u javnom verbalnom prepucavanju s vlasnikom kafića.

Premijer se preračunao

“Sedam bazičnih okvira kroz koje političari privlače našu pažnju i pokušavaju nas uvjeriti u svoje stavove su: žrtva, žrtveni jarac, junak, ‘dobra majka’ pri čemu to nema veze s rodnim uvjetovanostima, drugi svijet, trickster i prirodne katastrofe. I o kojoj god temi da pričamo, koju god uzeli političku izjavu, možete je klasificirati prema ovih sedam okvira”, rekla je, te otkrila gdje se premijer Plenković preračunao. “Vi kad želite nekome nametnuti okvir, u ovom slučaju okvir žrtve, to mora biti u suglasju što javnost misli o tome. Rekla bih da niti glasači HDZ-a niti članovi stranke ne percipiraju sebe kao žrtve. Ponajmanje ih percipiraju oni koji nisu njihovi glasači. Taj okvir nema plodno tlo, ne mislim da je uspio”.

Borčić smatra da je Plenković išao doista uporno smjerom HDZ-a kao žrtve, no u raspravama je vidljivo da se u javnosti to “nije primilo” budući da javnost u to naprosto ne vjeruje, te je naglasila da se kao reakcija primio jedan sasvim drugi okvir. “Jedan od najkorištenijih okvira je ‘okvir drugog svijeta’. To je primjer s Indexom, gdje su stavili jedan svijet nasuprot drugoga, dobar vs. mračni svijet, gdje su stavili dobar čovjek nasuprot HDZ-a i to jako privlači pažnju. Kad god netko iskoristi taj okvir, snažne su reakcije”, rekla je Borčić.

Personifikacija virusa

Također, Borčić se osvrnula na još jedan okvir koji je prisutan, a radi se o prirodnim katastrofama. “Kad je riječ o migrantskoj krizi, koristili su se izrazi kao “plima migranata”, “val migranata”, pri čemu građani ne percipiraju finesu s odabirom specifičnih riječi. Slično tome, u pandemiji koronavirusa virus se počelo personificirati, kao da je riječ o osobi, govori se o “prodoru korone” u neke prostore, o “prodoru u domove”. Tko je god vješt s riječima, može prenijeti publici dojam koji želi”, rekla je.

Dodala je da je istina da se HDZ homogenizira u trenutku kad je napadnut, te da to funkcionira bez obzira osjećaju li se članovi doista kao žrtve. “Po društvenim mrežama su rasprave poprimile oblik Mladi ili nacija kao žrtveni jarac politike HDZ-a”, rekla je te utvrdila da bi Plenkoviću ovaj okvir o HDZ-u kao napadnutom u slučaju kafića u Rijeci, bio dobar odabir da su izbori sutra, no izbori su tek za nekoliko mjeseci.

Primijetila da je Plenković osoba kojoj su očito poznati mehanizmi ovakvog komuniciranja, više ili manje stručno uobličeni. “Zato je on vještiji političar i govornik od mnogih drugih, jer je dosljedan onome o čemu govori”, zaključila je te dodala kako se premijer ne da smesti u nametanju okvira i pogleda te se ljuti ako njegovo nametanje nema odjeka u javnosti ili ako naiđe na kritike.

