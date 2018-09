DANKO KONČAR UZVRAĆA UDARAC: ‘Dao sam Uljaniku 100 milijuna iako nisam morao, a sad sam bad guy. Tko je tu lud?!’

Obećaje i milijardu dolara novih poslova, ali ništa od toga ako se situacija ne riješi, rezolutno zaključuje

Danko Končar prvi je put spominjao kupnju hrvatskih brodogradilišta još 2009. godine. Tu vijest mnogi su dočekali kao spas jer se činilo, slično kao i sada, da posrnulim brodogradilištima spasa nema. Govorio je kako brodogradnju u Hrvatskoj treba održati te ulagati u nova radna mjesta. Četiri godine kasnije preuzeo je Brodotrogir rekavši kako može dovesti u red stanje u toj tvrtki. Ovog proljeća njegova je firma ušla i u Uljanik i 3. maj.

ČOVJEK ZBOG KOJEG SE PROTRESLA HRVATSKA POLITIKA: Dio milijuna zaradio je preko noći, a u Jugoslaviji je odležao 8 godina

Mnogi ga vide kao najodgovornijeg za probleme Uljanika koji je do prije nekoliko godina izdvajan kao primjer kako brodogradilište ipak može biti uspješno. No u zadnjih godinu dana gubitak konsolidirane Uljanik Grupe od 173 milijuna kuna u 2016. narastao je na čak 1,8 milijardi u 2017.

DUBINSKA ANALIZA OTKRILA FRAPANTNE PODATKE: Za svaki proizvedeni brod, Uljanik gubio 100 milijuna kn!

Čeka se odluka EK o Planu restrukturiranja

Končar ističe kako mediji imaju prilično pogrešnu sliku i “šokiran je koliko je objavljenih dezinfromacija”. U intrevjuu za Glas Istre istaknuo je kako je “najvažnije da su radnici dobili plaću za srpanj te da im je osigurana i iduća plaća” te da se moraju usredotočiti na budućnost odnosno iduće korake. “Prvenstveno ubrzati odluku Europske komisije o Planu restrukturiranja” objašnjava Končar.

‘Dao sam 100 milijuna iako nisam morao, a sada sam bad guy’

Ističe kako je njegova Kermas Energija u više navrata pomagala Uljaniku iako nije bila obvezna to učiniti prije odluke Bruxsellesa o Planu restrukturiranja. “Čak i tada ne postoji obveza dokapitalizacije tvrtke ukoliko odlučimo drugačije. To su nepobitne činjenice koje su definirane prilikom izbora strateškog partnera. Unatoč tome, injektirali smo spomenutih gotovo 100 milijuna kuna u Uljanik bez ikakvih ozbiljnih garancija da će nam taj novac biti vraćen.

‘Pitam se tko je ovdje lud’

Kad danas po medijima čitam da me se proziva kao “bad guya” pitam se tko je ovdje lud. Dakle, niti prvih 100 milijuna kuna nisam morao dati, a ovih drugih 100 osigurala je država. Želio bih vjerovati da isti kritičari sutra neće državu prozivati, kao što prozivaju mene, zašto nije dala više. Isto tako nadam se da postoje ljudi koji našu financijsku odgovornost smatraju vrlinom. Očigledno smo i mi iz Kermas Energije, kao i država, dokazali trezvenost”, rezolutan je Končar.

Plan o kojem sve ovisi službeno nije ni poslan…

Plan restrukturiranja koji je preduvjet za bilo kakvo dugoročnije rješenje, po svemu sudeći, u Bruxelles još nije otišao u obliku službene forme, no Končar ne strahuje. “Tijekom narednih dana u Hrvatsku dolazi visoka delegacija Europske unije na čelu sa samom povjerenicom, a brodogradnja će biti središnja tema razgovora s Vladom. To je najbolji dokaz da Europska komisija želi riješiti ovaj problem”, rekao je, dodajući kako od države očekuje prvenstveno dodatni impuls naporima očuvanja hrvatske brodogradnje. “Recimo osnaživanje institucije jamstvenih fondova”, rekao je.

‘Moramo se koncentirati na putničke brodove’

Kada govori o budućnosti Uljanika, ipak je nešto konkretniji. “Europska komisija traži kompenzacijske mjere i to je nešto na što mi ne možemo utjecati. Jasno je da danas postoji dio prostora Uljanika koji nije u funkciji i koji se mora staviti u funkciju, a da se ne našteti osnovnoj djelatnosti, a to je, ponavljam, gradnja brodova. Jedina diversifikacija koju mi najavljujemo je ta da naš naglasak gradnje brodova ide prema putničkom programu.

‘Izgradnja tankera je neprofitabilna’

Nažalost, stanje na tržištu na Dalekom istoku je takvo da je izgradnja tankera i sličnih brodova u Europi neprofitabilna. Putnički program je nešto što Uljanik Grupa može raditi u rokovima, bez penala, i to je naša vizija koja omogućuje kvalitetno ispunjenje sadašnje i svih budućih knjiga narudžbi. Nedavno sam razgovarao s nekoliko potencijalnih naručitelja brodova i naša najava o milijardu dolara spremnih narudžbi za Uljanik Grupu nije nerealna”, pojašnjava Končar.

Ista sudbina i za 3. maj

No u jednome nije optimist. “Postoji opasnost, i na to sam direktno upozoren od potencijalnog naručitelja, da će pronaći drugo brodogradilište za posao gradnje dva broda od po 120 milijuna eura svaki, ako se u najkraćem roku situacija oko Uljanika ne razriješi. Posebno me upozoravaju na štetu koju čine oni koji trenutno opstruiraju spašavanje Uljanika, a u medije plasiraju neutemeljene konstrukcije. Istaknuo je kako sve to vrijedi i za 3. maj, ali ipak uz određenu ogradu.

Za njega nema razlike među škverovima

“U mojim razmišljanjima je samo Uljanik Grupa, dakle Uljanik i 3. maj kao jednaki dijelovi te grupe. Razlike između ova dva škvera za mene nema i gledam ih kao cjelinu. Ako pak u 3. maju i lokalnoj zajednici smatraju da za njih postoji bolje rješenje, ne treba ih sprečavati u njegovoj realizaciji”, kaže Kočar za Glas Istre.