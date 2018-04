DANIJELA IZ PAKRACA NESTALA U BERLINU: ‘Na mobitel se ne javlja, nitko ne zna je li uopće ušla u vlak ni kamo je krenula’

29-godišnja Danijela nestala je u Berlinu. Posljednji je put viđena kraj stanice Bundesplatz.

Danijela Velić, 29-godišnjakinja iz Pakraca, koja trenutno živi i radi u Njemačkoj, posljednji je put viđena kako izlazi iz restorana u kojem je radila kraj berlinske željezničke stanice Bundesplatz.

Odjevena je bila u crnu kožnu jaknu, svijetle traperice, oko vrata je imala svijetli šal, na nogama tenisice.

Potragu za Danijelom pokrenula je njema sestra Dijana.



‘Na mobitel se ne javlja, isključen je. Danijela je trebala krenuti iz restorana na Bundesplatzu u kojem je radila, najprije S-Bahnom do Landsberger Allee pa potom tramvajem do Lichtenberga, gdje živi. No, kući nije došla. Nitko ne zna je li uopće ušla u vlak i je li uopće i kamo krenula ‘, rekla je Dijana za Fenix magazin.

Ona je zvala sve bolnice te kotaktirala lokalnu policiju, ali njenoj sestri nema traga.

Ujedno moli, ako itko ima ikakve informacije o Danijeli, da se jave na broj 0157 764 07911