'EUROZONA JE NEDOVRŠEN PROJEKT...' / Dolenec o stavu Možemo! oko uvođenja eura: 'Treba nam šira rasprava o tome što znači ostati bez svoje valute'

'Kada nemate vlastitu valutu, ostaje vam interna devalvacija, a to znači i manje troškove rada. To nije dobro i treba nam puno šira rasprava što to znači ostati bez svoje valute', rekla je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika