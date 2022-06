Zamjenica gradonačelnika Zagreba, Danijela Dolenec je na konferenciji za medije objasnila zamršenu situaciju oko upisa u vrtić. Rezultati su kasnili, a brojni roditelji su ostali neugodno iznenađeni jer im djeca nisu upala u vrtić.

"Ukupni broj zahtjeva za upis u vrtiće je 9567. Od toga 7538 je pravovaljanih zahtjeva za upis. Radi se o 2029 zahtjeva koji ne udovoljavaju upisima zbog dobi djeteta, ta su djeca premlada jer ne pune godinu dana života s 31. 8. Imamo 857 zahtjeva više nego prošle pedagoške godine.

Imamo upisanih 5768, što je manje nego prošle godine. Glavni razlo gje struktura zahtjeva, jer je sada veći broj zahtjeva za jasličkim skupinama, 790 zahtjeva više nego prošle godine. To utječe zato što su jasličke skupine od maksimalno 12 djece, a vrtićke skupine su do 20. Imamo 1770 djece koji imaju uvjete, ali trenutno nisu upisana", poručila je Dolenec.

"U tim zahtjevima je upisano 823 djece koja su već upisana u vjerske vrtiće ili kod dadilja. Nama je bitno da sva djeca koja žele i budu upisana u gradske vrtiće. ovo su prvi objavljeni rezultati nakon kojih slijedi žalbeni rok, nakon toga koordinacija s vrtićima i našim uredom, nakon čega se obično povećava broj upisane djece. Lani je tako dodatno upisano 843 djece.

Podizanje vrtićkih kapaciteta

Ove smo godine namijenili 25 milijuna kuna da podignemo kapacitete vrtića tijekom 2022. Tu ima niz stvari. Već sada radi 72 ljudi više nego prošle godine, to ćemo povećavati i dalje. Povećavat ćemo kapacitete u postojećim vrtićima, oslobađanjem prostora za povećanje broja skupina i time broja djece. Time ćemo imati 15 skupina više na jesen. Govorit ću i o prenamjeni prostora mjesnih odbora u četvrtima Gornja i Donja Dubrava te Sesvete. Time ćemo povećati kapacitet za 22 skupine. Nedostaje podatak o povećanju putem zakupa prostora. To je još u procesu pa ne bih govorila o tome dok to ne bude gotovo.

Pokrenuli smo izgradnju područnog objekta u kašini, to bi trebao biti gotovo do kraja godine. Grad Zagreb subvencionira vjerske i privatne vrtiće i oni su poslali svoje podatke o povećanju. Kad se sve to skupa zbroji, 53 skupine su značajan broj. Ako to pomnožimo s 15, mislim da je realno govoriti o oko 800 mjesta", dodala je zamjenica gradonačelnika.

"Ove godine kreće izgradnja vtića u Odranskom Obrežu i Ivanjoj Reci, ali ona ne ulaze u ovu statistiku. Nama je svakako cilj omogućiti univerzalnu dostupnost, što znači da svako dijete koje ima kriterij bude upisano. Dosad toga nismo imali, jer nije bilo sustavnog ulaganja u kapacitete i ljudstvo", rekla je Dolenec prije pitanja novinara.

"Ove godine imamo interesa roditelja odgojitelja, najviše u predškoli. S obzirom na izlazak roditelja iz mjere, zato govorimo o 2022., iako je pedagoška godina od 1. rujna. Ti će se kapaciteti nadopunjavati izgradnjom još novih vrtića. Ovo je vrlo značajno povećanje kapaciteta u jednoj godini. Samo dio djece mlađe od godinu dana će moći steći pravo na upis. Riječ je o onima koji su rođeni u listopadu, studenom i prosincu. Riječ o nešto više od 1000 djece, koja će trebati upisati", poručila je Dolenec.

"Sve što krenemo planirati sad i nakon ljeta, neće biti realizirano ove godine već sljedeće. Ali, mislim da trebamo biti fokusirani na sve modele, proširenje kapaciteta, gradnju vrtića i zakup", rekla je Dolenec i otkrila ima li dovoljno odgojiteljica.

Stipendije za odgojiteljice

"Grad Zagreb je napravio dvije stvari. Ako birate taj posao, možete dobiti stipendiju i garantirano mjesto u vrtiću. Bit će i sufinanciranje zapošljavanja", poručila je Dolenec.

"U žalbenom roku prošle godine je upisano 840 djece. Računamo da će s proširenjem kapaciteta biti tako i ove godine. Žalbeni rok služi da se napravi s koordinacijom vrtića. Nadam se da ćemo jedan dio od ovih 1700 riješiti do 1. rujna, a kako se budu otvarali novi kapaciteti, onda ćemo upisivati malo po malo i ostatak. Kako se budu otvarali kapaciteti tako ćemo upisivati idjecu od godinu dana", rekla je Dolenec i priznala da opet neće biti dovoljno mjesta u vrtićima.

"To je naša stvarnost. Prošloj vlasti to nije bilo u cilju, ali mi se trudimo da budemo puno bolje kapacitirani i da omogućimo univerzalnu dostupnost već sljedeće godine", dodala je Dolenec i nastavila: "Grad Zagreb ima u svom vlasništvu 253 prostora mjesnih odbora. Mi smo vodili računa o državnom pedagoškom standardu za odabir osam lokacija. DPS predviđau daljenost od cesta, opremu, katnost zgrade, vanjski i unutarnji prostor. Mi idemo u prenamjenu unutarnjeg prostora, a o ovom ostalom smo pratili DPS."

"Nepoštivanje DPS-a je bila dugogodišnja praksa prošle uprave. prošle godine smo imali prvi put situaciju da su neki vrtići bili prijavljeni inspekciji i plaćali kazne. Mi smo stava da moramo u potpunosti poštovati DPS, ali to ne možemo u samo godini dana. Želimo biti što bliže DPS-u u narednom razdoblju. Svi ovdje imamo jednaki interes. S jedne strane želimo upisati najveći broj djece, a s druge strane moramo poštivati DPS-a. Najčešće se radi o jednom ili dva djeteta više nego što je propisano. Grad je ranije imao svoj standard s oko 20 posto više upisane djece. Mi želimo doći do nula posto, ali to neće biti odmah izvedivo", zaključila je Dolenec o upisivanju viška djece u vrtić.

Kasnila objava rezultata

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec danas u 15.30 sati održat će konferenciju za medije na kojoj će govoriti o rezultatima upisa djece u dječje vrtiće.

Podsjetimo, rezultati su trebali biti javno objavljeni na mrežnim stranicama i ulaznim vratima svih vrtića još u srijedu, no rok je iznenada odgođen za danas.

Prema nekim neslužbenim informacijama, broj neupisane djece mogao bi biti veći nego lani kada je prilikom upisa u lipnju neupisano ostalo 2700 djece, piše N1.