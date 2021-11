Od 6. studenoga do 5. prosinca, građani Zagreba i zainteresirana javnost moći će komentirati Nacrt prijedloga Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta. U prijedlogu koji je upućen na javno savjetovanje, između ostalog, stoji i da će se novčana pomoć za opremanje novorođenčadi isplaćivati u dva jednaka obroka unutar godine dana od prve isplate.

Velika je to promjena, jer je dosad novčana pomoć za prvorođenče iznosila 1800 kuna tijekom godine dana. Za drugo dijete moglo se dobiti 3600 kuna tijekom dvije godine, a za treće i svako daljnje dijete čak 54.000 kuna tijekom šest godina.

"Radi se o opremi za novorođenče i to nije demografska, nego obiteljska mjera da se izjednače uvjeti za svaku rođenu bebu. Naš prijedlog je da za svako rođeno dijete bude ista naknada. Najveći broj korisnika mjera koristi je za prvo ili drugo dijete. Ta mjera svakoj obitelji dobro dođe. Ovdje se ne radi o uštedi nego da se dizajnira mjera kako treba. Istim iznosom za svako dijete mislim da smo se približili drugim gradovima u Hrvatskoj. Demografska politika na gradskoj razini – treba proširiti vrtiće, da škole budu dobre, zdravstvena usluga i slično", komentirala je za N1 najnovije izmjene zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

'To treba mijenjati'

Komentirala je i široki raspon demografskih mjera u metropoli. "Grad ima niz programa koje podupiru obitelji, a da bismo posebno izdvajali da je jedna vrsta obitelj vrjednija od druge, ne. Vidjet će se u okviru proračuna prioriteti, ali to je veće ulaganje u vrtiće, kvalitetno obrazovanje, zdravstvena skrb i priuštivo stanovanje", istaknula je.

Ipak, najviše bure u javnosti izazvalo je ukidanje mjere roditelj-odgojitelj, a HDZ je posebno apostrofirao Dolenec kao autoricu tog, po njima, neprihvatljivog čina.

“O njoj je bilo puno rasprava i velik dio aktera slagao se da nju treba mijenjati. Problem je što korisnici mjera, njihova djeca ne mogu pohađati vrtiće, ali i trajno se isključuje žene s tržišta rada. To su negativne karakteristike mjere i ovime to uklanjamo. Drugo, ako se gleda kao demografska mjera, nije polučila učinak, a doista je fiskalno stvorila velik pritisak", rekla je Dolenec i dodala da bi "HDZ i Herman trebali podržati ove izmjene mjere jer su i sami isticali koji su njezini negativni efekti."

Kratkoročni utjecaji

Opširnije je opisala zbog čega mjera nije polučila očekivane rezultate: "Stavili smo na stranicu podlogu za javno savjetovanje gdje se mogu naći ti podaci. Bilo je kratkoročno pozitivnog utjecaja na treće dijete, ali ukupno gledano broj rođene djece nije porastao, on je u negativnom trendu. Naše izmjene ćemo imati prilike čuti."

Osvrnula se i na argument da mjera roditelj-odgojitelj isključuje žene s tržišta rada. "Grad kreira mjeru koja će u obiteljima s dvoje zaposlenih kreirati jednu nezaposlenu osobu. Možda nije namjera, ali je to bio učinak. Dio žena češće radi slabije plaćene poslove, to treba adresirati nacionalnim politikama, a ne ovakvom mjerom. Negativni efekti će se vidjeti tek od 1. svibnja, a pozitivni učinci će se vidjeti odmah nakon odluke. Grad ne jamči zapošljavanje. Korisnice u mjeri možda rade, ali ne smiju. Uvodimo to da mičemo tu odredbu i omogućavamo traženje posla uz tu mjeru. Mjere koje se tiču zapošljavanja žena su potrebne. Grad tu može manje, važne su nacionalne politike", upozorila je zamjenica Dolenec.

Naglasila je kako je pravi demografski problem u Zagrebu to što se velik broj ljudi kasno odlučuje za djecu, a dio ljudi se odlučio biti bez djece.