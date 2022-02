Hrvatsku je javnost prošloga ljeta zaintrigirala priča misteriozne Slovakinje koja je u rujnu pronađena krvava i dezorijentirana na Krku. Sada, nekoliko mjeseci kasnije, dala je veliki intervju za slovački tjednik Terajšok u kojem tvrdi da je bila oteta.

Ona je u nedjelju ujutro 12. rujna pronađena na jednoj hridi na Krku posve dezorijentirana i bez ikakvog sjećanja tko je i odakle je. Kod sebe nije imala nikakvih dokumenata po kojima bi je se moglo identificirati. Govorila je engleski pa je odmah bilo jasno da je žena u Hrvatskoj turistica.

Desetak dana kasnije se ispostavilo da je riječ o Danieli Adamcovoj, Slovakinji koja je dobar dio života provela u SAD-u pa je zbog toga dobro govorila engleski, piše Index.

Pretučena i paralizirana

Sada, gotovo pet mjeseci nakon što je bez sjećanja pronađena u Hrvatskoj, uvjerena je da je žrtva otmice.

Adamcova je rekla da se uopće ne sjeća kako je došla u Hrvatsku. Zadnje se sjeća kako je čekala prijatelje u stanu da dođu po nju i kako netko zvoni na vrata. Sljedeće čega se sjeća, tvrdi, je da sjedi na oštrom kamenju po mraku pokrivena dekom na kojoj su tragovi krvi. Kaže da je bila pretučena, izudarana, krvava i paralizirana.

"Sjetila sam se troje ljudi. Sjetila sam se da sam bila na velikom brodu s dva muškarca i ženom. Onda se sjećam da su me odvukli na otok. Tamo je čekao još jedan muškarac. Odvukao me na taj otok. To je bilo sve čega sam se sjetila. Ali još uvijek vidim lica troje ljudi ispred sebe. Jako dobro ih se sjećam. Opisala sam ih i policiji", rekla je.

Tvrdi da joj u bolnici nisu napravili sve potrebne preglede niti su joj zaliječili rane. Tvrdi i da se ponašanje policije na ispitivanju promijenilo.

"Gledali su jedni druge kao da znaju o čemu govorim, odjednom su izgubili interes da me saslušaju", kaže.

'Mislili su da su me ubili'

Dodaje i da nisu mogli uzeti njene otiske prstiju jer je, kako kaže, imala nekakvu vrstu ljepila na njima i to nije mogla sastrugati. Kasnije su joj policajci dali njen ruksak, koji je, kaže, bio pun smeća. Pronašla je samo stare ključeve od stana u Trenčinu. Dokumenti, novac i sve iznutra je, kaže, nestalo.

"Valjda su mislili da su me ubili jer sam na toj plaži bila pokrivena ručnikom. Sve je to jako čudno. Također činjenica da sam imala ljepilo na svim prstima. Što mislite da se dogodilo? Kad sam se vratila kući, počelo mi se vraćati sjećanje, čak i slovački. Mislim da se to moralo dogoditi ovdje u Slovačkoj. Možda to nije bila neka prava tvrtka koju sam pronašla na internetu, nego neki prevaranti. Ne sjećam se gdje sam bila od 20. kolovoza do 12. rujna i što se dogodilo u međuvremenu", priča Adamcova.

Iako je uvjerena da ju je netko ozlijedio i oteo i premda tvrdi da nije zadovoljna kako je postupala hrvatska policija, slovačkoj se policiji, kaže, nije obratila.

Policija tvrdi da ništa nije ukazivalo na kazneno djelo

S druge strane, Index javlja kako iz hrvatske policije uvjeravaju da su provjerili sve indicije i informacije te da baš ništa nije ukazivalo da je Adamcova žrtva bilo kakvog kaznenog djela. Navode da su cijelom slučaju od samog početka pristupili krajnje ozbiljno i u potpunosti se posvetili provjeri svake, pa i naizgled nevažne informacije.

Provjerom svih navoda iz izjave riječki kriminalisti nisu utvrdili postojanje ni najmanje indicije da bi pronađena žena na bilo koji način bila žrtva kaznenog djela, odnosno da bi njen nestanak i ozljede s kojima je pronađena bili posljedica kaznenog djela na njenu štetu.

Iz policije također navode da su na slučaju radili iskusni kriminalisti iza kojih stoje zavidni rezultati u policijskoj karijeri.