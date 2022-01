Stabilno vrijeme nad Europom podržava azorska anticiklona, a nad Zapadnom Rusijom i Baltičkim morem stacionira se ciklonalni poremećaj. Mlazna struja brzine 250 km/h na visini od 10 km sjevernog je smjera, razdvaja ciklonu i anticiklonu, navodi meteorolog N1 televizije Bojan Lipovšćak.

Vrijeme danas

Preko naših krajeva noćas je prešla hladna fronta: u planinskim krajevima unutrašnjosti padao je snijeg, dok je na Jadranu zapuhala bura. "Iza fronte tlak zraka raste, greben anticiklone jača, naoblaka se raskida i djelomično se razvedrilo. Jutros je u unutrašnjosti bilo hladno s temperaturama od -4 do 0. Na Jadranu su jutarnje temperature od 5 do 8, a uz jaku mjestimice olujnu buru osjet topline je niži i do 5 °C.

Danas će vrijeme biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ujutro na južnom Jadranu još ponegdje moguća kiša. U gorju unutrašnjosti uz povremeno povećanu naoblaku moguć je poneki pljusak snijega.

U Slavoniji i Baranji puhat će jak sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu jaka bura u podvelebitskom primorju s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti oko i iznad nule a na sjevernom i srednjem Jadranu oko 6. Na otocima i Južnom Jadranu najviše temperature do 11°C", navodi Lipovšćak.

'Pljusak snijega'

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prognozira da je u unutrašnjosti uz povremeno više oblaka moguć poneki pljusak snijega. Riječ je o vrsti intenzivnih snježnih padalina, koja se karakterizira iznenadnim početkom i završetkom.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Slavoniji sredinom dana i jak sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura uglavnom između 0 i 5, na Jadranu od 6 do 10 stupnjeva Celzijevih, navodi DHMZ.

Vremenska prognoza za vikend

Govoreći o prognozi za vikend, Lipovšćak navodi da će subota biti malo hladnija uz pretežno oblačno vrijeme sa snijegom u unutrašnjosti. U istočnim i planinskim krajevima unutrašnjosti past će više oborina.

"U nedjelju poslijepodne stabilizacija vremena, ali još je prijepodne moguć slab snijeg u unutrašnjosti. Na Jadranu promjenljivo oblačno uz jaku buru", prognozirao je Lipovšćak.