Pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, poslijepodne je lokalno moguć razvoj oblaka uz pljuskove i grmljavinu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatsku za ponedjeljak. Pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije i na jugu Like, a navečer uz povećanje naoblake i u zapadnim te sjeverozapadnim kopnenim predjelima.

Vjetar na kopnu uglavnom slab, poslijepodne mjestimice do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, a sredinom dana će uz obalu zapuhati jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 32 i 37 Celzijevih stupnjeva.

Sutra stiže promjena u unutrašnjosti

Sutra nas pak, prema prognozi DHMZ-a čeka u unutrašnjosti promjenljivo oblačno mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu i dalje sunčano, osobito u Dalmaciji, dok su na sjevernom dijelu mogući lokalni pljuskovi.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu zapuhat će bura, podno Velebita i vrlo jaka, a u Dalmaciji bit će većinom umjerenog jugozapadnjaka. Minimalna temperatura zraka od 16 do 20, na Jadranu od 24 do 27, a maksimalna između 25 i 30 °C, na Jadranu 32 i 35 °C.

U četvrtak nas ponovno očekuje nevrijeme i zahlađenje, a to će biti i konačan kraj ovog toplinskog vala.

Udari bure, visoke temperature i žuti meteoalarm

RTL-ova prognoza za ponedjeljak pak najavljuje udare bure pod Velebitom. Pod Velebitom će do podneva puhati bura s udarima do 80 km/h i dodatno isušivati zrak. Posvuda će temperatura brzo rasti - tako će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj već oko podneva biti oko 30 °C, a popodne i do 35 °C! Na snazi je i žuto upozorenje zbog vrućine!

Prema večeri uz porast naoblake za zapada, računajte na rijetke pljuskove uz granicu sa Slovenijom i u Međimurju.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu zemlje također budite na oprezu zbog vrućina koje se očekuju. U popodnevnim satima će temperature biti oko 35 °C u hladu, lokalno i koji stupanj više uz slab vjetar i uglavnom sunčano vrijeme.

U Dalmaciji i popodne bez promjene - vrlo vruće uz najvišu temperaturu oko 35 °C i vjetar s mora osjetno slabiji nego što je bio jučer. U zaobalju i unutrašnjosti temperatura će porasti i do 38 °C, a izgledni su i jači razvoji oblaka i pljuskovi.