I danas nas u većini krajeva Hrvatske očekuje pretežno ili djelomice sunčano te vruće i sparno vrijeme. Ipak, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, vjerojatnije poslijepodne, osobito u unutrašnjosti Dalmacije i gorju, no malo kiše još može pasti ujutro na istoku.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), upozorava na slab vjetar na kopnu te na jutarnju slabu i umjerenu buru na Jadranu, podno Velebita i jaku, a danju na sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura iznosit će od 31 do 36 stupnjeva Celzijevih.

Meteorolog Izidor Pelajić za HRT najavio je većinom suho i sunčano vrijeme na istoku Hrvatske. U zapadnim krajevima postoji mala vjerojatnost za pljusak uz lokalno jači razvoj oblaka. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Ujutro od 17 do 20 °C, danju vruće, između 32 i 34 °C.

U svim krajevima Hrvatske bit će pretežno vedro, uz pokoji lokalni pljusak

U središnjoj će Hrvatskoj biti pretežno sunčano, uz prolazno više oblaka, malo kiše moglo bi pasti u noći i rano ujutro, a popodne su lokalno mogući slabi kraći pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura oko 18 °C, danju od 31 do 33 °C.

Na zapadu će također biti sunčano, ali u gorju uz lokalno jači razvoj oblaka moguć pokoji pljusak, osobito popodne. Ujutro će na sjevernom Jadranu puhati umjerena bura, podno Velebita jaka, a danju do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka iznosit će od 14 do 19 °C, na moru od 21 do 25 °C. Danju u gorju do 30 °C, na moru oko 34 °C.

U Dalmaciji će i dalje biti vruće i većinom sunčano, popodne u unutrašnjosti uz malu vjerojatnost za pljusak. Ujutro se očekuje umjerena bura, popodne sjeverozapadnjak i ponegdje jugozapadnjak. More malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 21 do 26 °C, najviša od 33 do 35 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske djelomice ili čak pretežno sunčano, ujutro uz mjestimičnu mogućnost kiše, pa i u obliku pokojeg pljuska. Vjetar često slab, ujutro ponegdje umjerena bura, danju sjeverozapadnjak. Najniža temperatura između 22 i 26 °C, najviša oko 33 °C.

Visoke temperature i u petak, ali i nestabilnosti

U petak se na Jadranu očekuje sunčano i vruće vrijeme. Potkraj petka na sjevernom dijelu porast naoblake i mjestimična kiša i grmljavina, do sredine subote i na jugu. Moguće su nevere, uz njih i pojačan vjetar, često sjeverozapadnog smjera. U sunčanu nedjelju manje vruće, uz jačanje bure, osobito na sjevernom dijelu.

Na kopnu u petak većinom sunčano i osjetno toplije, ali uz mogućnost pljuskova. U subotu zamjetno svježije i promjenjivo, povremeno kiša, moguće i nevrijeme. U nedjelju opet sunčano, popodne s umjerenom naoblakom, no uglavnom suho i mnogima ugodno toplo.