‘GOTOVO SVI U SUSTAVU DANAS SU BILI U ŠTRAJKU’: Sindikati objavili u koje četiri županije sutra neće biti nastave u školama

Predsjednik Samostalnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Bramimir Mihalinec kazao je da će sutra u štrajku biti prosvjetni djelatnici u Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj županiji

Danas se u svim osnovnim i srednjim školama održava štrajk profesora i učitelja, dok od sutra počinje tzv. cirkularni štrajk pa će u štrajku biti učitelji i profesori u školama u pojedinim županijama.

“Više od tisuću ustanova, gotovo svi zaposleni u sustavu odgoja i obrazovanja, danas su u štrajku. Ono što će se događati dalje je organizacija štrajka po županijama”, kazao je danas Branimir Mihalinec, predsjednik Samostalnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Cirkularni štrajk vani je uobičajena praksa

“Svaki dan ćemo objaljivati koje će škole štrajkati sutra. To je novost u Hrvatskoj, no nismo mi to izmislili, iskustva smo pronašli u europskim i svjetskim sindikatima. Vani znaju štrajkati javne službe na taj način. Mi smo ovo smislili kao stalni pritisak, a na način da učinimo najmanju štetu onima koji su najmanje krivi. Mi žemo proći 10 dana cirkularnog štrajka. U 10 dana učenici neće imati dva dana nastavu. Imat će time zorni prikaz građanskog odgoja”, rečeno je na konferenciji za novinare školskih sindikata, piše N1.

Mihalinec je objavio da će sutra u štrajku biti prosvjetni djelatnici u četiri županije: Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj.

Puno im znači podrška ministrice Divjak

Čelnica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem kazala je da Vlada može biti zabrinuta s obzirom na rezultate te je iznijela brojke o današnjem štrajku.

“U osnovnim školama 89,24 posto zaposlenih je u štrajku Što znači da imamo župana s najmanjim odazivom od 77,8 posto i županiju s najvišim postotkom odaziva od 99,8 posto”, kazala je Šprem dodavši da ti podaci nisu konačni.

“Mi smo doista kroz cijelo ovo vrijeme govorili – tražimo rast koeficijenta složenosti poslova. Ovo nije samo pitanje materijalnog statusa, nego položaja u društvu. Da mi kao sindikati nismo bili hrabri, ne bi došlo do promjena u razgovorima. Mi ćemo svaki dan u ovom štrajku pokazivati koliko je sustav obrazovanja važan”, pojasnila je.

Šprem i Mihalinec kazali su kako imaju podršku ministrice Blaženke Divjak te da im njezina podrška puno znači.

‘Popis podružnica koje nisu u štrajku je prazan’

Što se tiče organizacije štrajka, Šprem je kazala da najbolje govori popis podružnica koje nisu u štrajku.

“Taj popis je prazan. Da štrajk nije dobro organiziran, onda bi sigurno bilo problema na terenu”, istaknula je zaključno Šprem.

Iz pristiglih podataka o sudjelovanju u štrajku iz 331 od 380 podružnica u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, u kojima organizirano djeluje Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod, današnjem štrajku odazvalo se 81,36 posto članstva u ustanovama i 75,69 posto članstva u srednjim školama, priopćeno je iz tog sindikata.

