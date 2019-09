DANAS SU NA SNAGU STUPILE ZNAČAJNE PROMJENE U PLAĆANJU KARTICAMA: Tiču se baš svih koji ih koriste

Predviđanja u vezi Direktive kažu da će se bankarski sektor značajno promijeniti i to tako što će se otvoriti novim i manjim igračima, stvorit će uvjete za razvoj novih usluga, donijet će veći stupanj konkurencije i pojeftiniti usluge

Direktiva o platnim uslugama (PSD2) revidirana je te danas stupa na snagu, javlja Index. Predviđanja u vezi Direktive kažu da će se bankarski sektor značajno promijeniti i to tako što će se otvoriti novim i manjim igračima, stvorit će uvjete za razvoj novih usluga, donijet će veći stupanj konkurencije i pojeftiniti usluge. Dolazi do promjene u transakcijama kreditnih kartica pa će danas korisnici kreditnih kartica, umjesto potpisom, transakcije na fizičkim prodajnim mjestima potpisivati pinom. Tu opciju su do sada imali korisnici debitnih kartica.

Otvoreno bankarstvo

Index piše da “otvoreno bankarstvo” podrazumijeva i potpisivanje svih digitalnih transakcija u bankama kao i ukidanje limita od 5.000 kuna za fizičke osobe. Ipak, ovo se ne odnosi na transakcije u korist IBAN-ova s popisa provjerenih primatelja kao što su isporučitelji komunalnih usluga, struje i grijanja i slične usluge koje korisnik mjesečno plaća, na transakcije između vlastitih računa, ali i na pojedine transakcije ispod 200 kuna. Oni koji koriste mobilno bankarstvo mogu već otprije osim mPIN-om mogu u aplikaciju prijaviti otiskom prsta ili skenom lica. Novost je ta što će na isti način moći potpisivati transakcije u mobilnom bankarstvu.

Bankari ne smatraju da su ove promjene prijetnja njihovom poslovanju

Prilično zatvoreni bankarski sektor morat će se sada otvoriti pa se će se sada tradicionalnim uslugama, kao što su plaćanje računa i drugog, moći baviti i “treće strane”. Prema pisanju Indexa, to se odnosni na razne financijsko-tehnološke kompanije kojima će banke, uz odobrenje klijenta, dati pristup njihovom računu. Te kompanije će morati biti licencirane, što će u Hrvatskoj učiniti HNB, međutim, zahtjevi koje moraju ispuniti su neusporedivo niži nego za klasičnu, tradicionalnu banku. Postavlja se pitanje hoće li to bankama predstavljati problem. Na to je za Index odgovorio Igor Strejček, direktor Sektora direktnih kanala u Erste banci. On kaže da promjena nije prijetnja za banke već prilika da budu dostupniji građanima.

“Direktiva o platnim uslugama nastala je iz želje da se bankarstvo u Europi proširi. Kada se pogleda statistika, vidljivo je da još uvijek imamo velik udio gotovinskog plaćanja. Na sjeveru Europe je situacija drugačija. Tamo je sve više digitalnih transakcija i ova regulativa ima za cilj da se to digitalno bankarstvo približi većem broju korisnika. Jedna od tih mjera je otvaranje tim trećim stranama. To su partneri, koji će se moći spajati na banke i nuditi usluge svojim klijentima kao da su banka. Očekujemo da će klijenti imati veću mogućnost izbora i da će financijski servisi postati dostupniji građanima. Mi kao banka ne vidimo to kao prijetnju, nego dapače, kao priliku”, objašnjava Strejček.

Ciljevi druge Direktive

Godine 2007. usvojena je prva Direktiva o platnim uslugama te je za cilj imala stvoriti jedinstveno europsko tržište plaćanja. Od tada je došlo do znatnog tehnološkog napretka i pojave raznih novih digitalnih proizvoda i usluga koje direktiva nije obuhvaćala. Zbog toga su europski zakonodavci vidjeli potrebu za unaprijeđenjem i zbog toga su donesena nova pravila. Tako je nastala Direktiva o platnim uslugama 2 čiji su ciljevi stvaranje uvjeta za sigurnija plaćanja, povećanje zaštite potrošača, stvaranje uvjeta za inovacije i konkurenciju i uvođenje novih igrača na tržište.

Novim firmama koje žele ući na bankarsko tržište Direktivnom se omogućava osmišljavanje softverskih rješenja koja će dati dodatnu vrijednost bankarskim klijentima. Oni mogu postojati izvan odnosa klijenta s bankom, a istovremeno biti uključeni u transakcije koje klijent izvršava. Kada ispune regulatorne zahtjeve i dobivanje licence za pružanje platnih usluga od HNB-a, novi pružatelj usluga se može registrirati kod bilo koje banke te pružati usluge njenim klijentima.

Corvus Pay prvi dobio licencu

Corvus Pay je prva hrvatska tvrtka koja je dobila licencu za plaćanja, piše Index. U travnju ove godine oni su od HNB-a dobili licencu koja im omogućava pružanje platne usluge iniciranja plaćanja prema klijentima web trgovcima. Time su postali prva i jedina tvrtka u Hrvatskoj koja je za to dobila licencu HNB-a.

Na internetskim stranicama tvrtke Corvus Pay navodi se da će firma u prvoj fazi omogućiti web trgovcima koji koriste njihovu IPG uslugu to da njihovi kupci u realnom vremenu na internetskim prodajnim mjestima mogu inicirati plaćanja sa svojih IBAN računa otvorenih u bankama. Tako će omogućiti da transakcija bude odmah provedena.