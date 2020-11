DANAS STUPAJU NA SNAGU NOVE MJERE; Šef Stožera: ‘Nadam se svjetlu na kraju tunela, ali ne treba imati iluzije da će se to dogoditi sutra…’

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 2958 novih slučajeva zaraze virusom SARS-Co2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 18193

Jučer je u Hrvatskoj preminulo 57 osoba

1992 pacijenta je na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 217

Objavljene su nove epidemiološke mjere, stupaju na snagu danas u ponoć i trajat će do 15. prosinca.

U svijetu je potvrđeno 56.583.049 zaraženih

Oporavilo se 39.370.986, a umrlo 1.355.147

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Policija će biti puno striktnija u provedbi mjera

8:05 – Davor Božinović je rekao za HRT kako se nada da će nove mjere dovesti do usporenja zaraze, zato su i donesene. “Mjere ovise o tome koliko će ih se građani pridržavati. Mjere znače samodisciplinu svakoga od nas. Stožer donosi mjere, pratit će provedbu mjera i kontrolirati ih”, rekao je. Božinović je rekao kako je policija sastavni dio odluke o nadzoru provedbe mjera. “Uključit će se po županijama, gradovima i općinama policija, Državni inspektorat i Ravnateljstvo civilne zaštite i Stožeri civilne zaštite. Međutim, policija će sada biti u provedbi ovih mjera puno striktnija. Kroz temeljnu i kriminalističku policiju će istraživati eventualno postojanje prekršajne i kaznene odgovornosti pravnih i fizičkih osoba, rekao je Davor Božinović.

Božinović je rekao kako se cijelo vrijeme prati situacija u Hrvatskoj i susjednim zemljama te zemljama koje su uvele strože mjere i ne vidi da je to u nekoj mjeri zaustavilo ili pomoglo u borbi s virusom. “Mjere donosimo racionalno i promišljeno. Pratit će se kako će se mjere primjenjivati. Odlučivat će i epidemiološka situacija u budućnosti i eventualno poduzimanje novih mjera”, rekao je. “Kad su ovakve mjere bile kroz povijest, dosta toga se selilo u nelegalne sfere, rekao je Božinović te dodao kako se cijelo vrijeme ukazivalo na nužnost pridržavanja mjera kako se ne bi moralo ići za represivnim djelovanjem. Nakon stupanja ove odluke na snagu, policija će se maksimalno angažirati na otkrivanju takvih mjesta”, dodao je.

Božinović je rekao kako je i ugostiteljstvo u ovom programu mjera Vlade Republike Hrvatske. “Do kraja godine dati će se više od 8 milijardi kako bi se sačuvala radna mjesta u posebno pogođenim tim sektorima”, dodao je. Istaknuo kako je na svima nama da učinimo sve kako bi što prije došlo do pada novozaraženih kako bi se sačuvala opstojanost zdravstvenog sustava te da se nada svjetlu na kraju tunela. “Ne treba imati iluzije da će se to dogoditi sutra. Jer do cjepiva i da se 70 posto populacije procijepi, što je neki standard kako bismo mogli govoriti o imunitetu u zajednici, proći će vremena”, rekao je Božinović.

Bavarski sud potvrdio zabranu prosvjeda u Muenchenu

8:02 – Bavarski sud potvrdio je zabranu skupa do 30.000 ljudi koji je za subotu u Münchenu planirao pokret Querdenken (Oni koji razmišljaju drugačije) prosvjedujući protiv vladinih epidemioloških mjera. Pokret Querdenken ojačao je u Njemačkoj posljednjih mjeseci tvrdeći da vladina ograničenja radi sprječavanja širenja koronavirusa zadiru u prava građana. Bavarski viši upravni sud potvrdio je zabranu u petak, nakon što su gradske vlasti u Münchenu odlučile da se demonstracije ne mogu održati. Tu je odluku već podržao upravni sud u Muenchenu. Grad je s pravom zaključio da skup nije opravdan jer krši zakon o zdravstvenoj zaštiti, rekao je sud.

Donald Trump Jr. pozitivan na koronavirus

8:01 – Donald Trump Junior (42), najstariji sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, pozitivan je na koronavirus, boravi u karantni, no nema simptoma covida-19, objavio je njegov glasnogovornik. Trump mlađi bio je pozitivan početkom tjedna i od tada je u karanteni, rekao je glasnogovornik. “Dosad je bio potpuno asimptomatičan i slijedi sve medicinski preporučene smjernice za covid-19”, dodao je je. Andrew Giuliani, sin predsjednikova odvjetnika Rudyja Giulianija, također je rekao da je u petak bio pozitivan na koronavirus. Američki predsjednik i prva dama Melania Trump bili su zaraženi koronavirusom početkom listopada.

U SAD-u predan prvi zahtjev za odobrenje cjepiva

8:00 – Samo deset mjeseci od sekvenciranja novog koronavirusa američka farmaceutska tvrtka Pfizer i njezin njemački partner BioNTech zatražili su u petak od američke Agencije za lijekove (FDA) da odobri njihovo cjepivo za bolest covid-19 i tako postali prvi proizvođači u Sjedinjenim Državama i u Europi koji su to učinili. Zahtjev se očekivao već nekoliko dana, nakon objavljivanja rezultata kliničkog ispitivanja koje se od srpnja provodilo na 44.000 dragovoljaca u više zemalja, po kojima je cjepivo djelotvorno 95 posto u preveniranju covida-19 i nema težih popratnih pojava. Pfizer je potvrdio za AFP da je u petak službeno predao zahtjev FDA-u.

SAD i Europa mogli bi odobriti cjepivo već u prosincu: FDA u prvoj polovini mjeseca a Europska agencija za lijekove u drugoj, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Drugo cjepivo, proizvod američke tvrtke Moderne, jednako djelotvorno, prati Pfizerovo u stopu. Vlada Donalda Trumpa predviđa da će se već u prosincu cijepiti 20 milijuna rizičnih ljudi, a zatim 25 do 30 milijuna svaki mjesec. Ovakva brzina kojom se sve događa još nije viđena u povijesti proizvodnje cjepiva. U SAD-u je u zadnjem desetljeću trebalo u prosjeku osam godina rada do odobrenja cjepiva. Stručnjaci američke i europske regulatorne agencije sada će provjeriti je li cjepivo sigurno i djelotvorno. FDA će, kao i europska agencija, isprva izdati uvjetno odobrenje zbog epidemiološke situacije i zacijelo će biti ograničeno na neke skupine. Djeca u početku neće biti među njima. FDA se obvezala da će to učiniti transparentno, svjesna da mnogi Amerikanci nemaju povjerenja u cjepivo. U listopadu je 42 posto njih reklo da se neće cijepiti, pokazuje Gallupova anketa.