DANAS SMO UMIRALI OD VRUĆINE, A SUTRA? Za većinu zemlje predviđa se opasno vrijeme – stižu oluje

U utorak će u većini krajeva biti svježije, osobito u unutrašnjosti jer će se tijekom noći i jutra preko nas premjestiti dosta vlažnog i nestabilnog zraka s kišom i pljuskovima te jakim i olujnim vjetrom

U većini krajeva Hrvatske danas je predvladavalo sunčano i vruće, što se posebno odnosi na Jadran, dok je u unutrašnjosti bilo i dosta sparno. Kako prognozira za HRT meteorolog Dragoslav Dragojlović, u utorak će u većini krajeva biti svježije, osobito u unutrašnjosti jer će se tijekom noći i jutra preko nas premjestiti dosta vlažnog i nestabilnog zraka s kišom i pljuskovima te jakim i olujnim vjetrom.

Spomenuti vlažni i nestabilni zrak sutra će sredinom dana biti istočnije od naših krajeva, dok će sa zapada jačati ogranak anticiklone. U noći i sutra prijepodne na istoku većinom oblačno s kišom i pljuskovima te jakim i olujnim sjeverozapadnim vjetrom. Poslijepodne će uslijediti prestanak oborina i djelomično razvedravanje uz slabljenje vjetra. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 15°C, a najviša dnevna osjetno niža od današnje, između 22 i 24°C.

Za utorak je DHMZ izdao žuti i narančasti meteoalarm za većinu države što znači potencijalno opasno i opasno vrijeme.

Dnevna temperatura bit će osjetno svježija

U središnjoj Hrvatskoj u noći i ujutro pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Puhat će jak, na udare i olujan sjeverni vjetar. Već prijepodne postupno razvedravanje sa zapada i slabljenje vjetra.

Dnevna temperatura osjetno niža od današnje. U gorskim krajevima i na sjevernom Jadranu u noći i ujutro prolazno naoblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Prijepodne prestanak kiše, a zatim i djelomično razvedravanje. Puhat će umjeren i jak sjeveroistočni vjetar, uz obalu jaka i olujna, podno Velebita u noći i ujutro na udare i orkanska bura, pri čemu će more biti valovito, mjestimice i jače valovito.

Jutarnja temperatura od 10 do 12, uz obalu između 17 i 19. Najviša dnevna od 18 do 21, na moru između 25 i 27. U Dalmaciji pretežno sunčano, prijepodne uz prolazno umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena i jaka, prijepodne na udare i olujna bura. Jutarnja temperatura od 16 do 18, uz obalu između 21 i 24, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 30 stupnjeva.

Na kopnu sunčano od srijede

Najviše sunčanog vremena bit će na južnom Jadranu, ali prijepodne s jakom, ponegdje i olujnom burom. Temperatura zraka slična kao na srednjem dijelu. Na kopnu od srijede pretežno sunčano, samo ponegdje s malom do umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab.Temperatura zraka u postupnom porastu, pa će od četvrtka u mnogim mjestima ponovno biti vruće.

Na Jadranu od srijede pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a u srijedu još na sjevernom dijelu bura. Dakle, tijekom ove noći i sutra prijepodne brza promjena vremena, na kopnu i sjevernom Jadranu s kišom i pljuskovima te jakim i olujnim sjevernim vjetrom, a na Jadranu jakom i olujnom burom.

U utorak od sredine dana smirivanje, a od srijede ponovno pretežno sunčano i sve toplije, prognozirao je Dragoslav Dragojlović.