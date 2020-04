DANAS SE RUŠI DIO SJEVERNOG TORNJA ZAGREBAČKE KATEDRALE: ‘Radili smo pokuse, nadamo se da će sve proći dobro’

Dio sjevernog tornja zagrebačke katedrale trebao bi biti uklonjen danas

Nakon što je jučer odgođeno rušenje dijela sjevernog tornja zagrebačke katedrale, u ovim se trenucima obavljaju posljednji radovi. Očekuje se kako bi vrh sjevernog tornja trebao do 14 sati biti odvojen od ostatka kontroliranom eksplozijom, a potom i spušten dvjema dizalicama.

Dio tornja se pomaknuo za 15 centimetara u snažnom potresu koji je 22. ožujka uzdrmao Zagreb, a statičari su procijenili kako predstavlja veliku opasnost te da bi se mogao srušiti sam od sebe. Uspješnost rušenja ovisi o vjetru, a stručnjaci imaju samo jedan pokušaj, piše HRT.

U ovim trenucima je ispred katedrale policijska blokada te je zabranjen prilaz svim vozilima i pješacima. Preporučuje se da do 14 sati građani izbjegavaju područje Kaptola, Dolca, Nove vesi, Langova trga, dijela Vlaške ulice i parka Ribnjak.

13:00 – Povjetarac ometa alpiniste u posljednjoj sigurnosnoj provjeri prije samog rušenja tornja, koje bi se trebalo dogoditi najkasnije do 16 sati.

12:45 – Za 30 do 45 minuta bi izjavu medijima trebali dati pripadnici Inženjerijske satnije koji su postavili eksploziv na toranj katedrale.

12:30 – Plastični eksploziv će biti postavljen u devet rupa i na jednu sajlu, a detonatorski vod će se provući kroz toranj. Aktiviranjem eksploziva bi se vrh tornja trebao odvojiti od ostatka uz minimalna oštećenja, jer se koristi mala količina eksploziva.

12:10 – “Dio koji dižemo eksplozivom, to su vrlo mali naboji, veličine jedne dinamitke, malo jače – mi smo radili prošli tjedan i prije dva tjedna pokuse u dvorištu katedrale, četiri puta smo rušili, to jest trgali čelično uže, radili smo na kamenu, profesori na Rudarskom fakultetu sve to radili su u laboratoriju, vojska je radila vježbe na svom poligonu, ne bi trebalo biti ništa, ali Bože dragi, to je posao koji nije čest na ovakvoj građevini i ovakvoj visini, nadamo se da će sve proći dobro”, rekao je glavni arhitekt Damir Foretić.

12:08 – Četiri pripadnika HV-a jutros su uklonila sigurnosne šipke te u rupe postavila eksploziv, a potom su alpinisti provjerili je li sve spremno za uklanjanje. Kada oni daju znak otpočet će čitava procedura.

12:05 – “Danas će biti sigurno uklonjen, a kada točno, ne možemo reći. Imali smo problema s vjetrom. Postavljanje eksploziva je spremno. Mi sad dižemo veliku dizalicu i onda alpinisti zakače ove crvene krpe koje vidite da vise, oni će to zakačiti na veliku dizalicu. Čim bude naoružanje kompletno spremno, mi krećemo u akciju. Vojska stiže s dronovima, samo spuštanje ne bi trebalo dugo trajati, petnaestak do 20 minuta. Mi ćemo ga dolje prihvatiti, pridržati”, pojasnio je proceduru Damir Foretić.