Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je otvorio novouređeni Savski most za pješake i bicikliste, a nakon toga je održao redovitu konferenciju za novinare.

U sklopu obnove izvedeni su radovi ugradnje armirano-betonske ploče, opreme mosta, hidroizolacije, asfalta, rubnjaka, odvodnje, a ugrađene su i nove pješačke ograde, zamijenjeni teško oštećeni čelični elementi rasponskog sklopa, te sekundarni nosači ispod betonske ploče.

"Ovo je gotovo novi most s obzirom na sve što je učinjeno. Ovaj most je itekako bitan, pogotovo za one iz Novog Zagreba i olakšat će prometovanje. Ovo nije obnovljenje mosta nego se može reći da je novi most. Imali smo neke radove i na Jankomirskom mostu, a ove godine nastavljamo radove na Mostu Slobode", rekao je Tomašević pa dodao kako imaju radove na nadvožnjaku na Aveniji Većeslava Holjevca.

Nadodao je kako će svi ti popravci iznositi oko 400 milijuna kuna.

O situaciji u Holdingu

Posljednjih dana u medijima se pojavila informacija kako velik je broj ljudi otvorilo bolovanja i na godišnjem je odmoru unutar Holdinga.

"Nemamo informacija ni o kakvom štrajku u Holdingu. Niti je on masovan niti on postoji niti ugrožava rad Holdinga."

Tomašević je istaknuo da je cilj da ZG Holding pruža što bolju kvalitetu usluga u gradu.

"Pred Upravom je veliki zadatak da gubitke pretvori u pozitivnu nulu kako bi iduće godine moglo vratiti dugove koje ima."

Danas se održava prosvjed sindikata

Postupak otkaza kolektivnog viška u Zagrebačkom holdingu potaknuo je dio sindikata na prosvjed koji će se održati kasnije danas.

"Radi se o manjem dijelu sindikata, većina se neće odazvati", komentirao je Tomašević.

Napomenuo je i kako će akcijske cijene za Žičaru vrijediti do kraja travnja.