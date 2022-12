U nedjelju se od 12 do 13:30 sati u užem centru Zagreba održava cestovna atletska utrka "Zagreb Advent Run 2022." na kojoj se očekuje sudjelovanje oko tri tisuće natjecatelja, koji će se natjecati na trasama od 5 i 10 kilometara, javlja Policijska uprava zagrebačka.

U navedenom vremenu promet će biti zabranjen pa policija moli građane i vozače za razumijevanje i strpljenje te da, po mogućnosti, izbjegavaju dolazak vozilima u uže središte grada i da poštuju privremeno postavljene prometne signalizacije.

Zabrana prometa po trasi kretanja trkača

Zbog potreba organizacije starta i cilja utrke, između 8 i 14 sati za sav promet će se zatvortiti Ulica Izidora Kršnjavoga ispred hotela Westin od raskrižja s Kačićevom ulicom do raskrižja sa Savskom cestom.

Između 11:50 i 13:30 će se zabraniti promet za sva vozila na trasi kretanja trkača.

Trasa kretanja trkača je: Izidora Kršnjavog (kod hotela Westin) - Baruna Trenka - Pavla Hatza - Kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Račkog - Trg hrvatskih velikana - Draškovićeva - Šoštarićeva - Trg Josipa Langa - Ribnjak - Medveščak - Ksaverska cesta - polukružni okret kod Jandrićeve ulice - Ksaverska cesta - Medveščak - Ribnjak - Trg Josipa Langa - Jurja Branjuga - Palmotićeva - Jurišićeva - Trg bana Josipa Jelačića - Ilica - Britanski trg - Kačićeva -Izidora Kršnjavoga (kod hotela Westin).

Preporučene obilazne ceste

Preporučuje se korištenje obilaznih cesta na kojima neće biti ograničenja u prometu:

Tuškanac - Nazorova - Pantovčak - Hercegovačka - Vinogradska - Ilica, Remetska - Hermana Bolea - Bijenička - Voćarska - Srebrnjak - Vlaška, Miklaušićeva - Nova Ves - Vrančićeva - Jurjevska - Cmrok - Pantovčak - Ilica, Mihaljevac - Gračanska - Jazbina - Gojka Šuška, Zapadni kolodvor - Jagićeva - Jukićeva - Savska - Ulica grada Vukovara, Držićeva - Ulica grada Vukovara - Krapinska - Selska.

Tramvajski promet

Od 11:15 do 13:30 sati bit će obustavljen tramvajski promet Ilicom od Ulice Republike Austrije, preko Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom i Ulicom Franje Račkog, Trgom žrtava fašizma i Zvonimirovom do Borongaja te Frankopanskom i Savskom do Vodnikove, zatim preko Zrinjevca, Draškovićevom i sve do Mihaljevca, kao i Vlaškom ulicom te će tramvajske linije prometovati izmijenjenim trasama.

Linija 4: Savski most - Glavni kolodvor - Branimirova - Šubićeva - Dubec

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austnje - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Središće

Linija 9: Ljubljanica - Savska - Glavni kolodvor - Branimirova - Šubićeva - Kvaternikov trg

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrrje - Vodnikova - Glavni kolodvor - Branimirova - Šubićeva - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Dubrava

Ulica 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Branimirova - Šubićeva - Kvaternikov trg

Linija 14: Savski most - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Branimirova - Šubićeva - Maksimir

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Branimirova - Šubićeva - Dubrava

Autobusne linije

Autobusna linija 118 (Trg Mažuranića - Voltino) će u vremenu od 8 do 14 sati prometovati skraćeno i to na relaciji od Voltinog do Ulice Božidara Adžije. Autobusi će sa stajališta u zoni Adžijine i Magazinske ulice polaziti pet minuta kasnije u odnosu na uobičajeni raspored, dok vremena polazaka autobusa iz Voltinog ostaju nepromijenjena.

Utrka ujedno onemogućuje prometovanje Veselog božićnog tramvaja, koji će stoga prvi polazak ostvariti u 13.30 sati te će dalje prometovati prema uobičajenom rasporedu, javlja ZET.