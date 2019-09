NAKON DVIJE GODINE STIGLA PRESUDA ZA AFERU REMORKER! Kalmeta oslobođen, a njegovi suradnici će u zatvor

Danas je objavljena nepravomoćna presuda Božidaru Kalmeti koji je oslobođen krivice

Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta u četvrtak je oslobođen optužbi da je sa suradnicima podijelio preko 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta te oštetio Ministarstvo prometa, no krivima su proglašena trojica njegovih suoptuženika.

Sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda, kojim predsjeda Gordana Mihela Grahovac, nepravomoćno je osudilo nekadašnjeg Kalmetinog državnog tajnika Milivoja Mikulića, koji je također bio i u upravi Hrvatskih autocesta (HAC), na tri godine zatvora, dok je bivši čelnik HAC-a i Hrvatskih cesta (HC) Stjepko Boban osuđen na dvije godine.

Nekadašnji član uprave Viadukta Damir Kezele osuđen je na tri i pol godine, a sva trojica će morati vratiti nezakonitu imovinsku korist.

Postane li presuda pravomoćna Mikulić državi treba vratiti 2,6 milijuna kuna, Kezele 730 tisuća kuna te 95 tisuća eura s računa u banci, a Boban će ostati bez kuće u Vižinadi.

Sud je suprotno tvrdnjama iz Uskokove optužnice zaključio da Kalmeta nije organizirao grupu za izvlačenje novca u kojoj su uz njega i trojicu nepravomoćno osuđenih, po tvrdnjama tužiteljstva, bili i oslobođeni državni tajnik te predsjednik Nadzornog odbora HAC-a Zdravko Livaković, čelnici građevinskih tvrtki Miroslav Bunić i Petar Pečin te ljudi iz HAC-a i HC-a Jurica Prskalo, Mario Lovrinčević i Sandro Vukelić.

Kalmeta oslobođen i za krak Fimi medie

Kalmeta je oslobođen i za dio optužnice prema kojoj je Ministarstvo prometa kojem je bio na čelu oštetio za 600 tisuća kuna narudžbom promotivnog filma “Prometna renesansa Hrvatske”, od marketinške agencije Fimi media kojoj se, u drugom postupku, sudi za punjenje HDZ-ova crnog fonda novcem iz državnih institucija i tvrtki.

Kalmeta je od početka odbacivao optužbe i tvrdio da je žrtva političkog progona.

Optužnicom u aferi Remorker su bila obuhvaćena i trojica ‘pokajnika’ koji su prije početka suđenja priznali nedjela i nagodili se s tužiteljstvom. Nekadašnji financijski direktor HAC-a Josip Sapunar još je u istrazi Livakovića i Mikulića prokazao kao osobe kojima je nosio novac što su ga HAC-ovi podizvođači uplaćivali na austrijski račun češke tvrtke Remorker u vlasništvu Igora Premilovca koji je poput Sapunara, nakon priznanja Uskokovih optužbi, sporazumno osuđen na povrat novca i rad za opće dobro. Nagodbu s tužiteljstvom, nakon priznanja optužbi, postigao je i bivši direktor u Viaduktu Ivan Berket.

Drugi krak afere Remorker proširio se na Hrvatsku gospodarsku komoru i njenog dugogodišnjeg čelnika Nadana Vidoševića.

Kalmeta je znao da je nevin

“Nakon dvije godine suđenja koje je bilo svaki tjedan to se i potvrdilo i da nitko mene ne tereti za ništa. Ja sam to znao da jedino tako i može biti, ali tko je meni to vjerovao”, zapitao se bivši ministar prometa Božidar Kalmeta u komentaru oslobađajuće presude prisjetivši se da je na početku suđenja prije dvije godine rekao novinarima da ako je već do toga moralo doći da je zadovoljan što je proces počeo “jer u ovoj kući (Županijski sud op.a.) ne vrijede kafanske priče, insinuacije, tračevi, zlonamjerne priče nego činjenice, svjedoci, vještačnje i sve što sud koristi i tada sam rekao da se ne bojim”, piše N1.

“Trebalo je to ovdje sve proći, saslušati na dvadesetke svjedoka, tisuće spisa da bi se potom utvrdilo. Želim zahvaliti vama što ste pratili tijek suđenja jer preko tog praćenja i vašeg profesionalnog prenošenja što se događalo u sudnici i javnost je imala prilike doznati i čuti što se ovdje događa.

Želim zahvaliti mom odvjetniku i čovjeku prije svega koji mi je bio potpora i naravno svojoj obitelji i svim ljudima u Zagrebu i Zadru koji su me zausztavljali na ulici i davali mi potporu, to mi je davalo snagu i vjeru da će istina doći na vidjelo i da će presuda biti ovakva kakva je izrečena”, dodao je.

Nije se vadio na politiku

Kaže da ni jednom riječju nije spominjao politiku niti se “vadio na politiku i pričao da je to političko suđenje”. Podsjetio je da je ovo prvostupanjska presuda te je rekao da treba vidjeti hoće li biti žalbe.

Doda je da je i dalje u mirovini u koju je otišao jer je bio teško optužen, “bila je laka za napisati, ali za mene je bila zastrašujuća. Ostat ću dalje u mirovini, predsjednik županijskog odbora i pomoćnik glavnog tajnika u HDZ-u. Važno mi je i bitno posvetiti se mojim najmlađim dečkima, brinuti se o njima, izvesti ih na pravi put sa suprugom jer dvoje starijih su već na svom putu i to je to.”

Ne osjeća odgovornost

Odgovornost zbog izvučenog novac iz sektora na čijem je čelu bio kaže da ne osjeća jer je oslobođen po svim točkama.

Njegov odvjetnik istaknuo je da je otpočetka govorio da u ovom predmetu nema personalnog dokaza. “Imate materijalne dokaze od kojih nijedan ne optužuje Kalmetu. Ljudi odustanite od optužnice, tada sam govorio, trebao sam čekati dvije godine i dočekao sam”, zaključio je.