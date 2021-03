STOŽER NAPOKON AKTIVIRAO CIJEPISE.HR: Božinović upozorava: ‘Južnoafrički soj je došao s putovanja, svako putovanje je rizik’

U posljednja 24 sata zabilježen je 91 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2892

U Hrvatskoj je 791 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 64

Preminulo je 11 osoba u posljednja 24 sata

U svijetu je potvrđeno 114.408.267 zaraženih

Oporavilo su se 89.964.493 pacijenta, a umrlo je 2.538.246 oboljelih

Od danas popuštaju mjere, otvaraju se terase kafića i restorana i dopuštaju se treninzi u zatvorenom

Šibensko-kninska županija: 19

13:31 – Na području Šibensko-kninske županije četiri su novozaražene osobe, a testirano je 19 uzoraka. Aktivnih slučajeva je 88, dok je pod mjerom samoizolacije 478 osoba.

Primorsko-goranska županija: 7

12:30 – U Primorsko-goranskoj županiji u posljednja 24 sata potvrđena je zaraza koronavirusom kod sedam novozaraženih osoba, a u hitnoći je testirano 86 osoba, rečeno je u ponedjeljak na konferenciji za novinare županijskog Stožera civilne zaštite. Ravnatelj županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Vladimir Mićović rekao je da je ozdravilo 17 osoba, a u županiji je sada aktivno 350 slučajeva covida-19. U riječkoj bolnici se liječi 27 osoba oboljelih od te bolesti, a o pet bolesnika se skrbi uz pomoć respiratora. Mićović je rekao da je vikend protekao s uobičajenom epidemiološkom situacijom. Prošlog tjedna je nekoliko uzastopnih dana bio povećan broj novoboljelih, no tijekom vikenda ušli smo u mirniju situaciju, pa nove mjere i otvaranje terasa dočekujemo u optimizmu, ali uz disciplinu i provođenje propisanih epidemioloških mjera, istaknuo je.

Naveo je da procjepljivanje ide uobičajenim tempom, na punktovima, da je dobro organizirano, naglasivši da je važna suradnja svih zdravstvenih ustanova. Dodao je da je jučer u riječkoj bolnici cijepljena i skupina dijaliziranih i transplantiranih bolesnika. Očekuju se nove količine cjepiva, pa će se u subotu organizirati veći broj procjepljivanje na punktu, tj. u Centru Zamet, u suradnji s liječnicima doma zdravlja. Mićović je istaknuo da će ta subotnja akcija biti uvod u razdoblje kada se očekuju veće količine cjepiva. Pozvao je građane da se na cijepljenje odazovu točno u vrijeme u koje su pozvani, kako se ne bi stvarale gužve. Riječ je o ljudima starijima od 65 godina i kroničnim bolesnicima, koji dolaze na cijepljenje po planu obiteljskih liječnika. Mićović je je još rekao da se cijepljenje nastavlja s cjepivom koje je na raspolaganju, da su sva cjepiva učinkovita te da se očekuje i priprema masovnijeg procjepljivanja.

Virovitičko-podravska županija: 3

12:29 – Na području Virovitičko-podravske županije u posljednja 24 sata testirano je 69 uzorka i utvrđena su tri slučaja zaraze koronavirusom, izvijestio je u ponedjeljak Županijski stožer Civilne zaštite. U virovitičkoj Općoj bolnici na liječenju je 14 oboljelih. Od početka epidemije na području Virovitičko-podravske županije zaraženo je 3563 osobe, a 104 su preminule.

Karlovačka županija: 4

12:28 – Zaraza koronavirusom potvrđena je kod nove četiri osobe u Karlovačkoj županiji u zadnja 24 sata i to u Karlovcu, Slunju i Bariloviću, priopćio je u ponedjeljak županijski Stožer civilne zaštite. U bolnicama u Karlovcu i Ogulinu su 24 covid pozitivna pacijenta od kojih su tri novoprimljena, dok je s liječenja otpušten jedan pacijent. U Karlovačkoj bolnici na respiratoru su dva dva pacijenta zaražena koronavirusom. Policija je u nadzoru 344 osobe pod mjerom samoizolacije otkrila tri osobe u prekršaju zbog nepoštivanja te mjere.

Međimurska županija: 0

12:28 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u proteklih 24 sata, na 31 testiranu osobu nema evidentiranih pozitivnih slučajeva na koronavirus. Brzim antigenskim testovima registrirana su 2 pozitivna slučaja, a na temelju kliničke slike epidemiolozi su dijagnosticirali 2 nova slučajeva pozitivna na COVID-19. U proteklih 24 sata oporavilo se 8 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 114. U Županijskoj bolnici Čakovec, hospitalizirano je 47 pacijenata pozitivnih na koronavirus, od toga je 5 pacijenata hospitalizirano unutar 24 sata, no nitko na invazivnoj respiraciji. U protekla 24 sata preminule su dvije osobe, muške osobe stare 82 i 79 godina.

Grad Zagreb: 17

12:26 – U Zagrebu je u posljednja 24 sata potvrđeno 17 novih slučajeva zaraze koronavirusom na 559 testiranih te je trenutno u gradu 466 aktivnih slučajeva, izvijestio je u ponedjeljak Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar. U protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ obavljeno je 559 testiranja. Djelatnici Službe za epidemiologiju uspješno su kontaktirali 30 novooboljelih osoba, a mjera samoizolacije izrečena je za 198 osoba. Od 30 obrađenih osoba 10 je zasad negativne epidemiološke anamneze, 11 osoba su kontakti covid već pozitivnih osoba, za tri osobe obrada je još u tijeku. Jedna je osoba obrađena od strane liječnika obiteljske medicine, dok je pet osoba mogućnost izloženosti imalo na radnom mjestu, na putovanju i u tranzitu kroz Hrvatsku. U zagrebačkim domovima za starije i nemoćne osobe i drugim ustanovama socijalne skrbi u protekla 24 sata nisu dijagnosticirani novooboljeli djelatnici ni korisnici. Pozitivan je jedan učenik u srednjoj školi pa je mjera samoizolacije izrečeno za 21 učenika.

Brodsko-posavska županija: 4

12:26 – Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije evidentirana su 4 nova pozitivna nalaza osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2 (potvrđenih PCR uređajem) te 3 vjerojatno pozitivna nalaza (potvrđena brzim AG testom). Broj zaraženih osoba prema prebivalištu (grad/općina): grad Nova Gradiška te općine Davor, Stara Gradiška i Staro Petrovo Selo (po 1). Broj aktivnih slučajeva smanjen sa 167 na 148. U zadnja 24 sata nije bilo preminulih osoba od COVID-19.

Presica Stožera: Preminula je 40-godišnja osoba bez komorbiditeta

11:02 – Iza 11 sati počela je konferencija za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite koji je objavio najnovije informacije o koronavirusu. U posljednja 24 sata zabilježen je 91 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2892. Među njima je 791 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 64 pacijenta. Preminulo je 11 osoba. Najmlađa je imala 40 godina, nije imala komorbiditete. Prosječna dob preminulih je 73 godine. Najmlađa preminula osoba je u dobi od 40 godina, ta osoba je bila bez komorbiditeta. Prosjek preminulih je 73 godine.

“Danas imamo 91 novoregistrirani slučaj obolijevanja od covida-19, prije tjedan dana imali smo 72 novooboljele osobe, a tjedan prije toga 15.2. imali smo 68 novooboljelih. Imali smo ukupno 3047 novooboljelih, dok je u tjednu 16.2. do 22.2. bilo 2292 što znači da smo na tjednoj razini ostvarili porast broja novooboljelih od 32,9 posto. Trenutna incidencija prosječna za Hrvatsku na 100 stanovnika, 14-dnevna stopa je 130,6. Najniža je u Istri, 30,7 a najviša u Dubrovačko-neretvanskoj 395,2. Ako pogledamo incidenciju u EU, naša trenutna incidencija dijeli treće mjesto s Njemačkom, a bolju i nižu imaju Finska i Danska dok sve ostale zemlje imaju višu incidenciju. Naša stopa smrtnosti na milijun stanovnika je 1355 što nas stavlja na 19. mjesto na ljestvici zemalja EU što se tiče ovog pokazatelja. Danas 1. ožujka je udio pozitivnih u ukupno testiranima 4 posto, u zadnjih sedam dana smo imali 7,6 posto u ukupno testiranim, a u zadnjih 14 dana imamo 6,8 posto. Što se tiče cjepiva, 878 prijava na nuspojave se odnosi na Pfizerovo, 68 Moderna, 191 prijava na AstraZenecino cjepivo dok za dvije prijave ne znamo o kojem se cjepivu radi”, rekao je Krunoslav Capak.

Platforma za cijepljenje

Preuzeo je riječ ministar Vili Beroš. “Danas ćemo predstaviti središnju nacionalnu platformu za cijepljenje”, rekao je. “Vjerujemo da ćemo ovim činom osigurati uspješan start nove faze cijepljenja. Središnja platforma ima višestruke prednosti. Koristi više kanala prijave i komuniciranje”, rekao je. Moći će se prijaviti na cijepise.zdravlje.hr. Sustav će omogućiti cjeloviti uvid u status cijepljenja po županijama.

“Ova središnja platforma ima višestruke prednosti. Ona koristi više kanala prijave i komuniciranja s građanstvom, kao i formiranje središnjeg evidencijskog sustava. Poslovni proces podijelili smo na pet faza. Prvo je iskazivanje interesa i da je predbilježba moguća u ordinacijama obiteljske medicine, putem pozivnog centra na broj 0800 0011, što će biti objavljeno, zatim putem javnog weba kada će građani otvarajući tu internetsku stranicu moći ulogirati se i prijaviti se za cijepljenjem upisivanjem OIB-a ili MBO-a. Iz svih tih radilišta će se izvršiti upis u središnji evidencijski sustav u kojem će biti pohranjeni svi građani RH koji su iskazali interes za cijepljenje”, rekao je Beroš.

Mutirani sojevi

“Mi smo imali već ranije prije ove ECDC-ove obavijesti, 8 potvrđenih UK sojev koje je potvrdio španjolski laboratorij, i 3 UK soja potvrđena kod nas. Sada smo dobili od 300, imamo 60 pozitivnih na UK, 2 soja iz New Yorka i 3 južnoafrička soja. Sve tri su bile na izletu u Zanzibaru, 2 krajem prvog mjeseca i za jednu čekamo potvrdu koja je bila 16.2 u Zanzibaru. Imamo sumnju na južnoafrički soj, a potvrda će doći od ECDC-a”, rekao je Capak.

Božinović je upozorio da se ne ide na putovanja koja nisu esencijalna. “Južnoafrički soj je došao praktički sa istih putovanja, svako putovanje je rizik”.

Cjepivo

“Ovaj tjedan nam stiže 23.400 doza Pfizera. To je danas. Do kraja tjedna dolazi 7200 doza AstraZenece. S time da je danas stigla isporuka AstraZenece koja je došla danas, to je za drugi mjesec bilo”, rekao je Capak. U veljači je je došlo 315.000 doza. Do kraja mjeseca bi trebalo doći nešto više od 420.000 doza. Od kraja 12. mjeseca do kraja trećeg bi trebalo doći oko 750.000 doza, rekao je Capak.

Kakav je njujorški soj?

“Dakle, mi isto malo znamo o tom soju, prvi napisi su se počeli pojavljivati krajem prošlog tjedna. To je jedna od novih varijanti koji se nešto brže širi”, rekao je Capak. “Sve osobe koje dolaze iz JAR-a i Zanzibara podliježu istim mjerama kao osobe koje dolaze iz UK-a i Brazila. Za ostale afričke zemlje vrijedi ono pravilo za treće zemlje”, dodao je.

50 decibela će biti maksimalna razina glasnoće glazbe, rekao je Capak te dodao da će danas izaći detaljne preporuke. Potom se uključio ministar Davor Božinović rekavši da je vidio komentare da je Stožer protiv glazbe i da se ismijava odluka. “Namjerno se iskrivljuju stvari. Ovdje se radi o glasnom puštanju glazbe, to znači u praksi da ljudi koji komuniciraju se nužno više približavaju, to je rizik za širenje. Nije poanta u tome koja se glazba pušta, ovo je čisto epidemiološka mjera, podsjetio bih one koji pokušavaju ovu odluku izrugivati da od njih nikad i nećemo čuti, pogotovo kad govorimo o ugostiteljstvu, bili država koja je najmanje zatvorena u EU, a to smo i danas.”

“Mi ne znamo puno o njujorškom soju. Doznat ćemo više možda do sljedeće konferencije. Što se tiče raširenosti UK soja, teško da možemo reći jer su uzorci uzimani nasumično. Iz Vukovarsko-srijemske imamo više uzoraka pa i više UK sojeva. Čini se da je raširen po čitavoj Hrvatskoj otprilike jednako”, rekao je Capak.

Trajanje izolacije i samoizolacija

“Mi smo stavili na diskusiju naš prijedlog i čim se dogovorimo oko toga kako će glasiti, objavit ćemo. Mi smatramo da bi trebalo produžiti karantenu nakon kontakta sa oboljelom osoba na 14 dana jer ne postoje razlozi za skraćivanje a imamo opasne varijante koje se brže šire. Mislimo da onaj mali postotak koji oboli nakon desetog dana da su sada rizičniji. Što se tiče izolacije, to će ostati deset dana jer je sve više dokaza da osoba nakon deset dana više nije zarazna”, rekao je Capak.

Postavljeno je pitanje Alemki Markotić o PCR testiranjima na nove sojeve virusa. Markotić je rekla da je nekoliko testova na validaciji. “One testove koje smo ispitivali nisu u primjeni jer se nisu pokazali dovoljno dobrima. Jedan test u Štamparu se pokazao dosta dobar”, kaže Markotić.

Cijepljenja preko reda

“Povjerenstvo i nadalje radi posao, sutra imaju sastanak. Inspekcija je u Dubrovniku utvrdila da se podaci inspekcijskog nalaza upute Hrvatskoj liječničkoj komori da se provjeri etičnost. Za sve ostale navode će povjerenstvo također analizirati i dati preporuke”, rekao je Beroš. ‘Mislim da je problem smanjen u znatnoj mjeri nakon što su izdana dodatna pojašnjenja s prioritetnim skupinama i dodatnim dozama”, dodao je. Kaže da je opsežna dokumentacija. Ili sutra ili u srijedu ujutro će biti obaviješten o radu povjerenstva.

Masovna okupljanja

“Pretpostavlja da mislite na okupljanje mladih ljudi. Čujte, dakle, probat ću reći ovako. Postoji cijeli niz istraživanja, članaka koji se bave problemima anksioznosti, depresije, pogotovo kod mladih. Mladi u Hrvatskoj kao i diljem svijeta, to je i lekcija koju smo naučili, očito nisu dovoljno uključeni u život zajednice i to je jedan problem s kojim ćemo se morati baviti u budućnosti koji nije lako rješavati u hodu i preko noći. Ako se sjećate na nekim od posljednjih konferencija govorili smo o potrebi obnavljanja solidarnosti unutar zajednice. Kad kažem da ćemo morati izvući pouke, ne jer ovo nije posljednja kriza i pogotov mladi ljudi će nažalost kroz svoj životni vijek i zbog klimatskih promjena i drugih izazova neće biti lišeni novih rizika. Nastojimo voditi i mlade i društvo kroz krizu i pripremiti ih na postpademijski svijet koji će biti prepun transformacija, ekonomskih, geopolitičkih… S druge strane i ovakve situacije ukazuju na nužnost preventivnog djelovanja nadležnih službe”, rekao je Božinović. “Spomenut ću Nietzscheovu misao: ‘Nemojte nikada vjerovati ljudima koji imaju moćan refleks prema kažnjavanju'”.

Dubrovačko-neretvanska županija: 11

10:44 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 11 novih slučajeva zaraze koronavirusom (pet utvrđeno brzim antigenskim testom). Radi se o četiri osobe iz Dubrovnika, četiri osobe iz Konavala te tri osobe Župe dubrovačke. Ukupno je zaraženo sedam muških i četiri ženske osobe, a šest osoba ima utvrđenu epidemiološku vezu. Izliječene su 32 osobe: 22 iz Konavala, sedam iz Dubrovnika, po jedna osoba iz Metkovića i Župe dubrovačke te jedna osoba koja nema prebivalište na području županije. U posljednja 24 sata obrađena su 64 uzorka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 44 853 uzoraka. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji, na području od Stona do Konavala, trenutno je 600 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom (Dubrovnik 243, Konavle 204, Župa dubrovačka 79, Dubrovačko primorje 11 i Ston 6). Do jučer, 28. veljače 2021., na području Dubrovačko-neretvanske županije je broj ukupno cijepljenih osoba prvom dozom bio 4810. U OB Dubrovnik hospitalizirano je 48 osoba pozitivnih na koronavirus. Šest pacijenata zahtijeva intenzivnu skrb, od kojih su četiri na invazivnoj ventilaciji, a dva na neinvazivnoj ventilaciji. U samoizolaciji su 1462 osobe, a u posljednja 24 sata zabilježeno je osam kršenja mjere samoizolacije (sve na granici). Od početka pandemije zabilježeno je 405 kršenja mjere samoizolacije. Stožer CZ DNŽ i dalje apelira na građane da se drže svih propisanih mjera od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite RH.

Vukovarsko-srijemska županija: 11

10:36 – U protekla 24 sata 11 je novih slučajeva zaraze koronavirusom u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Testirano je 45 osoba, a u samoizolaciji se nalazi 490 stanovnika. Na bolničkom liječenju nalazi se 29 osoba.

Zagrebačka županija: 10

10:34 – Novih deset koronavirusom zaraženih osoba bilježi u zadnja 24 sata Zagrebačka županija u kojoj je trenutno aktivno 275 slučajeva zaraze, priopćio je u ponedjeljak županijski Zavod za javno zdravstvo. U protekla 24 sata ozdravile su 32 osobe, a od deset novih slučajeva zaraze pet ih je zabilježeno u Velikoj Gorici te po jedan u Svetoj Nedelji, Dugom Selu, Svetom Ivanu Zelini, Brdovcu i Preseki. Od početka pandemije evidentirano je 19.919 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom, izliječeno je 19.571 osoba, a 73 osobe su umrle. Stožer apelira na sve stanovnike u županiji da se pridržavaju svih donesenih mjera i uputa te posebice vode računa o socijalnoj distanci. Pozivaju ih i da izbjegavaju putovanja. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana, poručuju iz Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije.

10:24 – U posljednja 24 sata zabilježen je 91 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2892. Među njima je 791 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 64 pacijenta. Preminulo je 11 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 243064 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 5537 preminulo, ukupno se oporavilo 234 635 osoba od toga 401 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 14 074 osobe. Do danas je ukupno testirano 1 346 946 osoba, od toga 2 294 u posljednja 24 sata.

Jonjić o mogućem trećem valu

9:59 – Prof. dr. sc. Stipan Jonjić, virusni imunolog na Zavodu za histologiju i embriologiju u KBC-u Rijeka, gostovao je u Novom danu N1 televizije. Komentirajući nedostatak cjepiva Jonjić je napomenuo da je sramota što se pokazalo da ljudi nisu bili sposobni dogovoriti se na globalnoj razini oko proizvodnje cjepiva, već se ponovno išlo u utrku za novcem.“Najveće je razočaranje da svijet nije spoznao da ne može uspjeti ako se ovakve stvari ne rješavaju na globalnoj razini. Opet se išlo u utrku za novcem. Ovaj projekt je morao biti globalni. Pokazalo se da to nije dobro jer virus nema granica i nećemo puno postići ako ostavimo nezaštićene dijelove svijeta koji si to ne mogu priuštiti. Svjetska zdravstvena organizacija je odavno na to upozoravala. Najbolje bi bilo da se ide u što masovniju proizvodnju, ali to je već visoka politika. Sramota je, šteta što svijet ne shvaća da nešto što je produkt znanosti, globalna ugroza, ne možemo ni za to organizirati nešto zajedničko. Organiziramo Olimpijske igre, a ne možemo nešto da se obranimo od teške bolesti”, rekao je.

Istaknuo je da je nemoguće predvidjeti bilo kakvo kretanje virusa i njegovo ponašanje u nadolazećim periodima. “Ovaj virus nas je iznenadio. On se stalno mijenja, znamo da u Hrvatskoj imamo nove varijante, doći će i druge. Ključno je pitanje štite li cjepiva. Što se tiče protutijela, virus mutira gene, moguće je da će se mogućnost vezanja protutijela smanjiti i neće efikasno štititi”, rekao je i dodao o obvezi ponovnog cijepljenja: “To ćemo tek vidjeti. Ljudi se sad cijepe, istraživanja su u tijeku, teško je predvidjeti. Po meni najvjerojatnije ne. Ako dođe do takvih velikih promjena, ne možemo biti sigurni hoće li se virus tako promijeniti da postane rezistentan na protutijela, vjerujem da neće. Možda se u međuvremenu pronađu i lijekovi za ovaj virus. Ovo je klasični sezonalni virus, vjerojatno će se tijekom ljeta epidemija stišati, no ne ugasiti. Dok ne cijepimo dovoljno populacije, ne možemo zaustaviti širenje virusa. Može se dogoditi da se nove varijante pretvore u treći val.”

Istarska županija: 1

9:49 – Samo jedan slučaj zaraze koronavirusom potvrđen je u Istri u posljednja 24 sata, izvijestio je istarski Stožer civilne zaštite koji je nakon otvaranja terasa kafića pozvao građane da se pridržavaju protuepidemijskih mjera kako se ne bi za dva tjedna moralo opet zatvarati. Radi se o bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe, naveli su iz županijskog Stožera civilne zaštite, dodavši da je ispitano 56 uzoraka briseva na covid-19. U međuvremenu od jučer su se oporavile tri osobe, trenutno je u Istri 39 aktivnih covid-19 pozitivnih osoba dok se u mjerama samoizolacije nalazi 937 osoba. U pulskoj Općoj bolnici, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 27 osoba. U Istarskoj županiji, kako javljaju iz Stožera, do sada je cijepljeno 8.740 osoba, od kojih 2540 osoba s dvije doze cjepiva.

Inače, i u Istri kao i u ostatku Hrvatske od danas su na snazi nove epidemiološke mjere po kojima su se nakon više mjeseci otvorile terase kafića. “Svjedoci smo povoljnog epidemiološkog stanja u Istri, ali smo svjesni i činjenice kako stanje svuda oko nas nije dobro, pa ne bi bilo dobro da za dva tjedna donosimo mjere zatvaranja zato što se ne pridržavamo mjera, poručio je načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac. Istaknuo je da će u lokalima vrijediti neke mjere koje su bile na snazi i prije zatvaranje u studenom – stolovi će biti na distanci od tri metra, u lokal će se moći ući samo zbog odlaska u toalet, a pritom će se morati nositi zaštitna maskica.

Zadarska županija: 6

9:32 – Na području Zadarske županije 6 je novozaraženih osoba koronavirusom, a jedna je osoba preminula. Dvije novooboljele osobe izolaciju provode na području Benkovca te po jedna na području Zadra, Biograda, Polače i Tkona. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 125 uzoraka, a pod aktivnim nadzorom je 1110 stanovnika. U Općoj bolnici Zadar od posljedica infekcije koronavirusom preminuo je 74-godišnji muškarac. Na svim COVID odjelima u zadarskoj Općoj bolnici hospitalizirano je 20 bolesnika od kojih je 1 na respiratoru. U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske nisu evidentirali kršenje mjere samoizolacije.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 0

9:03 – U posljednja 24 sata na području Bjelovarsko-bilogorske županije nije potvrđen nijedan slučaj zaraze koronavirusom, ali jedna osoba umrla je s koronavirusom, priopćili su u ponedjeljak iz županijskog Stožera civilne zaštite. U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 14 pacijenta zaraženih koronavirusom i nema pacijenata na respiratoru. Na opservaciji je 10 pacijenata. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije su 192 osobe.

Osječko-baranjska županija: 13

8:47 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 152 uzoraka od kojih je 13 bilo pozitivno na koronavirus. Četiri novopozitivne osobe su s područja Osijeka, po dvije iz Belišća i Bilja, a po jedna je s područja Čepina, Đurđenovca, Našica, Valpova i Vuke. Na bolničkom liječenju nalazi se 57 osoba oboljelih od COVID-19, i to 47 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 9 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 10 pacijenata s tim oboljenjem. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 1.036 osoba.

Koprivničko-križevačka županija: 1

8:47 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon preostalih pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđen jedan novi slučaj bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 50 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je pet osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi deset osoba.

Sisačko-moslavačka županija: 0

8:12 – Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla 24 sata nije zabilježen ni jedan slučaj novooboljelih osoba od zarazne bolesti Covid-19, javljeno je iz županijskog Stožera civilne zaštite. To je svakako i rezultat manjeg broja testiranih tijekom nedjelje. Ipak, i ovom prigodom Stožer poziva sve građane županije da se pridržavaju epidemioloških mjera i preporuka nacionalnog i županijskog Stožera civilne zaštite.

Požeško-slavonska županija: 52

7:47 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 52 slučaja zaraze koronavirusom, 39 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 13 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 185 osoba, a ukupno je testirano 30339 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 18 uzoraka, od kojih su 3 pozitivna.

U Hrvatskoj popuštaju mjere

7:01 – Od danas otvaraju se terase kafića i restorana koje će moći raditi od 6 do 22 sata, te se dopuštaju treninzi u zatvorenom, uz pridržavanje epidemioloških mjera, izvijestio je u petak Nacionalni stožer Civilne zaštite. Šef Stožera i potpredsjednik Vlade Davor Božinović kazao je na konferenciji za novinare kako se novom odlukom gosti mogu posluživati na terasama, od 6 ujutro do 22 sata, i to samo na otvorenim dijelovima objekata. Moraju se ukloniti pregrade na terasama kako bi kolao zrak. Što se tiče udaljenosti među stolovima, ona će biti kao što je to bilo i prije, a to znači da stolovi moraju biti udaljeni tri metra kako bi se osigurao razmak među gostima za različitim stolovima od minimalno metra i pol. Iako je prvotno glazba u ugostiteljskim objektima bila zabranjena, udruge glazbenika i ugostitelja postigle su dogovor sa Stožerom pa je ona dozvoljena, uz uvjet da ne bude preglasna. Ovisno o veličini terasa izračunava se najveći broj korisnika i mora biti vidljivo istaknut svima. Pri ulasku mora biti dezinficijens. Prilikom ulaska u zatvoreni dio ugostiteljskog objekta koji je dopušten samo radi korištenja toaleta, nužno je nositi masku.

Što se sporta tiče dopušteni su samo treninzi bez kontakata među sportašima. Dvorane se moraju redovito provjetravati i može biti jedna osoba na 20 metara četvornih u dvorani i o tome mora biti izvješena obavijest. Treninzi grupnih sportova poput nogometa te kontaktnih sportova mogu se održavati, ali samo tako da se radi na kondiciji i vještinama koje ne uključuju međusobni kontakt. Tako, primjerice, košarkaši mogu vježbati vođenje lopte i pucanje na koš, bez utakmica u kojima dolazi do kontakta. Obvezno je nošenje maski prilikom dolaska i odlaska te vođenje evidencija, a sprave na kojima se vježba moraju se redovito dezinficirati, a prostorije prozračivati. Tijekom treninga ne treba nositi maske. Svlačionice i tuševi ne smiju se koristiti, a ako je nužno onda ne smiju više od dvije osobe istovremeno tamo biti.

Ostale odluke se odnose na produženje primjene vezanih za rad trgovina, javni prijevoz i prelazak granice. Ukida se odluka o zabrani uplovljavanja kruzera, dodao je Božinović. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je da se razgovara i o otvaranju sajmova te da će to biti jedna od idućih odluka vezanih uz popuštanje. Dodao je kako samo održavanje sajmova nije problem, ali da treba biti svjestan infrastrukturno i organizacijski različitih vrsta sajmova. “Želimo postepeno popuštati, vidjeti učinke sadašnjih pa ići s idućim korakom i mjerama”, istaknuo je. Mjere vezane za igraonice nisu planirali ništa mijenjati, a ako bi se mijenjalo, onda u slijedećem navratu, rekao je Capak. Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da je epidemiološka situacija neizvjesna te da se ne smije relaksirati ponašanje građana, ako se već relaksiraju mjere. Pozvao je građane da budu odgovorni te da održavaju epidemiološke mjere te da se cijepe.

Zabrinjavajući brazilski soj potvrđen u Britaniji

7:00 – Zdravstvene vlasti u Engleskoj upozorile su u nedjelju da je u zemlji potvrđen novi soj koronavirusa koji je prvi puta identificiran u Brazilu, te da postoji mogućnost da on ne odgovara dovoljno dobro na postojeća cjepiva. Testiranja su identificirala prve britanske slučajeve varijante virusa koji je prvi puta detektiran u Brazilu, novog soja koji se brže širi i mogao bi lošije odgovarati na postojeća cjepiva, objavila je engleska služba za javno zdravstvo (PHE). PHE je pojasnio da je šest slučajeva varijante koja je prvi puta potvrđena u brazilskom Manausu identificirano u Britaniji, tri u Engleskoj i tri u Škotskoj. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) obaviještena je o tim slučajevima koji se smatraju “zabrinjavajućim” jer dijele ključne mutacije s vrlo zaraznim sojem utvrđenim u Južnoafričkoj Republici. Postoji zabrinutost da bi postojeća cjepiva mogla biti manje učinkovita u slučaju soja iz Manausa. Prošli mjesec, brazilski soj je već bio potvrđen u Britaniji, ali ta varijanta koronavirusa nije bila zabrinjavajuća, objavio je BBC.