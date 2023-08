Promjenljivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, češće na Jadranu, u gorju te u unutrašnjosti Dalmacije, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za utorak.

Pljuskovi mogu biti jače izraženi uz obilnu oborinu u kratkom vremenu, posebice duž obale. Vjetar povremeno umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo, mjestimice i jako.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža.

Za riječku regiju na snazi je tijekom cijelog dana narančasto upozorenje, koje označava opasno vrijeme. Meteoalarm je na snazi zbog mjestimice obilnije kiše (> 50 mm), olujnih udara juga (> 65 km/h) te izraženijih pljuskova s grmljavinom uz obilnu oborinu.

Za ostatak zemlje, osim osječke regije, na snazi je žuto upozorenje koje označava potencijalno opasno vrijeme.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

DHMZ za sutra najavljuje promjenljivo, u zapadnim krajevima i pretežno oblačno povremeno s kišom, a uglavnom na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugo. Jutarnja temeratura zraka od 12 do 16, na Jadranu između 18 i 22. Najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 23 i 28 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vrijeme će biti svježije do petka, kada nam opet dolazi pravo bablje ljeto kao i postupno toplije te sunčanije vrijeme.