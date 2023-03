Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama počinje zaprimati prijave za novi krug subvencioniranih kredita za mlade do 45 godina u iznosu do najviše 100.000 eura.

Prošle je godine prosječna cijena stana u Hrvatskoj porasla za 20 posto, a u Zagrebu za čak 30 posto. U takvim uvjetima mlade obitelji sve teže dolaze do željenog doma. Danas će Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama početi primati prijave za novi krug subvencioniranih kredita za mlade do 45 godina u iznosu do najviše 100.000 eura.

Mladi će lakše doći do željenih kvadrata

Predsjednik udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Boro Vujović smatra da će mladi uz te mjere lakše doći do željenih kvadrata, a agent za nekretnine Sanjin Rastovac rekao je kako se danas stan u Zagrebu teško može naći za manje od 3000 eura po četvornome metru.

Potpredsjednik Vlade Branko Bačić bit će zajedno s direktorom APN-a Draganom Hristovom u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama u povodu početka novog kruga zaprimanja zahtjeva za subvencionirane stambene kredite za mlade.

Zatim odlazi u Bakar, gdje će s gradonačelnikom Tomislavom Klarićem potpisati ugovor kojim država daruje tom gradu zemljište od 85.000 četvornih metara na području bivše koksare za izgradnju poduzetničke zone.

Bačić: 'Stala je gradnja u Hrvatskoj'

Ministar Branko Bačić održao je konferenciju za novinare APN-a povodom početka zaprimanja zahtjeva za subvencionirane stambene kredite. Od 2017. do 2022. odobreno 27.500 zahtjeva, a ako uzmemo u obzir i zahtjeve za stambene kredite, broj korisnika bliži se i 30 tisuća.

Bačić je rekao kako mu je drago da kreće deveti krug javnih poziva za subvencioniranje stambenih kredita. "Ovaj je model krenuo od 2011. godine kada je na tržištu bilo 15 tisuća neprodanih stanova, vrijeme je to velike financijske krize, stao je građevinski sektor, a i kriza je potaknuta krizom banaka. Problem nekretnina je jednim dijelom pokrenuo tadašnju krizu."

"Neprodani stanovi bili u bilancama banaka i stala je gradnja u Hrvatskoj", tvrdi. Zakon osmišljen da je pored financiranja država dala na stanove jamstva, ističe pa dodaje da je to model koji je trajao dvije godine, a onda ga je zaustavila Vlada Zorana Milanovića pa se onda ponovno aktivirao 2017. godine. "Prodano je ukupno 30 tisuća stanova, iznimno je poticajan, izdašan, prosječna dob kupaca je 33 godine, doista je našao tu nišu. Naši sugrađani zainteresirani za kupnju stana putem subvencioniranih kredita", kaže.

Kupci sami biraju lokaciju, stan koji žele, a u društveno poticajnoj stanogradnji kupujete stan gdje se zgrada gradi i ne možete birati lokaciju koju nudi ovaj model.