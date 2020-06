DANAS POČINJE DRŽAVNA MATURA: Evo detaljnog rasporeda za više od 32.000 maturanata: Prvi na redu je – test iz hrvatskog jezika

Testom iz hrvatskog jezika započinje ovogodišnja Državna matura koja će trajati do 3. srpnnja pod posebnim uvjetima za više od 32.000 maturanata zbog pandemije koronavirusa

Pisanjem testa iz hrvatskoga jezika na A razini počinje ovogodišnja Državna matura koja se održava u posebnim uvjetima zbog pandemije koronavirusa. Za polaganje mature prijavljeno je više od 32.000 pristupnika koje će nadzirati oko sedam tisuća nastavnika. Sukladno kalendaru ispita koje je objavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) ljetni termin ispita državne mature trajat će od 8. lipnja do 3. srpnja, ali u dva bloka – prvi od 8. do 24. lipnja u kojemu će se polagati obvezni predmeti, te od 25. lipnja do 3. srpnja kada će biti ispiti iz izbornih predmeta.

Prva provjera stečenoga znanja za ovogodišnje maturante bit će ona iz hrvatskoga jezika, a ispit iz hrvatskoga jezika sastoji se iz dva dijela – testa i eseja. “Led će probiti” tako oni maturanti koji su prijavili ispit iz hrvatskoga jezika na A razini, te će tako danas u 9 sati početi pisati test iz hrvatskoga jezika. Već u utorak, 9. lipnja, pisanju testa iz hrvatskoga jezika na B razini pristupit će njihovi kolege koji su odabrali tu razinu ispita.

Nakon hrvatskog, ostali jezici

Esej na A razini maturanti će pisati 10. lipnja, a na B razini 12. lipnja, a i svi ovi ispiti počet će u 9 sati. Drugi ispitni tjedan počet će testovima iz materinskih jezika nacionalnih manjina – češkoga, mađarskoga, srpskoga i talijanskoga koji će maturanti pisati u ponedjeljak, 15. lipnja, s početkom u 9 sati. Istoga dana u 14 sati maturanti će polagati ispit iz grčkoga jezika, sljedeći dan, 16. lipnja u 9 sati maturanti će pisati esej iz materinskih jezika nacionalnih manjina, a u 14 sati ispit iz latinskoga jezika i na A ili B razini.

Ispiti iz stranih jezika počet će 17. lipnja polaganjem njemačkoga u 9 sati i španjolskoga jezika u 14 sati na obje razine. Ispit iz engleskoga jezika na A razini na rasporedu je 18. lipnja u 9 sati, dok će se u 14 sati polagati francuski jezik na obje razine. Engleski jezik na B razini maturanti će polagati 19. lipnja u 9 sati, a istoga dana u 14 sati talijanski jezik na obje razine. Blok obveznih predmeta završit će ispitima iz matematike – 23. lipnja na A razini i 24. lipnja na B razini.

Sukladno odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o redukciji sadržaja koji će se vrednovati u ispitima državne mature, odnosno o izostavljanju sadržaja iz drugoga polugodišta ove školske godine, NCVVO objavio je usuglašene promjene u ispitnom sadržaju, pa je tako u hrvatskom i grčkom jeziku došlo do promjena u višoj i nižoj razini, a na višoj razini u latinskom i talijanskom jeziku.

Izborni predmeti na kraju

Do određenih promjena došlo je i na višoj razini matematike, dok je niža-osnovna razina matematike ostala ista, a ispit iz engleskoga jezika se nije promijenio. Drugi ispitni blok državne mature, u kojemu se polažu izborni predmeti, počet će 25. lipnja ispitima iz fizike u 9 sati i glazbene umjetnosti u 14 sati, a 26. lipnja maturanti će polagati ispite iz psihologije (9 sati) i logike (14 sati).

Zadnji tjedan mature počet će 29. lipnja ispitima iz biologije u 9 sati i filozofije u 14 sati. Maturanti će 30. lipnja polagati likovnu umjetnost u 9 sati i geografiju u 14 sati, a 1. srpnja kemiju (9 sati) i sociologiju (14 sati). Politika i gospodarstvo na rasporedu su 2. srpnja u 9 sati, a etika i vjeronauk u 14 sati, a 3. srpnja maturanti će polagati informatiku (9 sati) i povijest (14 sati).

Rezultati ispita bit će objavljeni 15. srpnja, rok za prigovore je 17. srpnja, a konačni rezultati bit će objavljeni 20. srpnja. Maturantima će se svjedodžbe podijeliti 22. srpnja.