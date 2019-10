DANAS PLJUSKOVI, GRMLJAVINA, MOGUĆE I PIJAVICE, A ŠTO SLIJEDI? Španjolska se ‘prži’ na 36 °C! Evo kakve vrućine stižu kod nas

Četvrtak će biti promjenjiviji, oblačniji i kišovitiji

Mjestimični tragovi kiše zabilježeni u prvom dijelu srijede uglavnom oko Rijeke i u Gorskome kotaru te jačanje juga i jugozapadnjaka, koji je čak i ponegdje na kopnu imao olujne udare, primjerice u Varaždinu, bili su uvod u promjenljiviji, oblačniji i kišovitiji četvrtak, u većini unutrašnjosti i danju svježiji od srijede. Nakon jutra toplijeg nego u srijedu južina će prestati, a navečer će zapuhati gdjegod jaka bura, osobito podno Velebita. Prije nje će biti i pljuskova s grmljavinom, osobito na Jadranu, gdje su moguće i pijavice, kako je procijenila dr. sc. Tanja Renko, piše Zoran Vakula za HRT.

Već od petka ponovno sunčanije i danju toplije, uz najvišu temperaturu zraka većinom višu od 20 °C. No, do nedjelje će jutra ponovno biti svježija, na kopnu i maglovitija. Vrijeme u Splitu i okolici tijekom petka mnogima neće biti idealno, ali će vrlo vjerojatno navečer biti povoljnije nego u noći i prijepodne. Južina bi trebala prestati, a moguća je i povremena kiša iz oblaka.

Povremena kiša u četvrtak

Na istoku Hrvatske u četvrtak ujutro umjereno, a potom sve češće i pretežno oblačno s povremenom kišom, a moguća je i grmljavina. Jutro će biti toplije nego u srijedu, uz temperaturu između 8 i 12 °C, a kako će s umjerenim sjevernoistočnim vjetrom pritjecati hladniji zrak, najviša dnevna temperatura bit će i 5 do 7 °C niža, od 14 do 17 °C, prognozirala je dr. sc. Tanja Renko iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a. Slabo izražen dnevni hod temperature bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će već od jutra mjestimice biti kiše. Prevladavat će oblačno vrijeme, no prema večeri će se uz umjeren sjeveroistočnjak na sjeverozapadu početi razvedravati.

U gorju i na sjevernom Jadranu promjenljiva naoblaka te mjestimice kiša i grmljavina, lokalno i izraženija. Poslijepodne će na otocima i u Istri kiše biti vrlo rijetko, a sunčanih razdoblja bit će više. Jugo i jugozapadnjak oslabjet će i u večernjim satima zamijenit će ih bura pa će i more sredinom dana prolazno biti u smirivanju. Jutarnja temperatura od 7 do 12 °C u gorju i u Istri te između 15 i 18 °C na otocima i duž obale. Najviša dnevna od 18 do 22 °C, u Gorskom kotaru malo niža.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije uz jugo od jutra razmjerno toplo, a uz promjenljivu naoblaku mjestimice će biti kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavine, lokalno i izraženijih. No, u nekim mjestima kiša može i sasvim izostati. Navečer će zapuhati sjeverozapadnjak i bura. Na jugu Hrvatske jugo će postupno slabjeti, no tek će navečer okrenuti na buru. Uz promjenljivo vrijeme lokalnih pljuskova, ponegdje i jačih, može biti cijeli dan, a ne može se isključiti ni mogućnost pojave pijavica.

Od petka stabilnije i sunčanije

Do petka ujutro na kopnu će se razvedriti, no ponegdje će tijekom noći nastati magla, koja uglavnom neće dugo potrajati. Prevladavajuće sunčano vrijeme obilježit će i vikend koji će biti topao, ponegdje i uz najvišu temperaturu i do 25 °C. Početkom idućeg tjedna i dalje razmjerno toplo, uz malo više oblaka uglavnom u gorju.

U noći na petak oblaci će polako napuštati i Jadran te će u nastavku tjedna prevladavati sunčano vrijeme, a bit će i ugodno toplo. Više će oblaka uz slabo jugo i južni vjetar od nedjelje biti na krajnjem sjeveru, uz porast vjerojatnosti za malo kiše na širem riječkom području. No, u subotu će biti tiho pa će se i na moru povećati vjerojatnost za pojavu magle, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko.

Bablje ljeto u Hrvatskoj

I dok je najviša temperatura zraka u Europi u utorak izmjerena u Španjolskom u gradu Jerez de los Caballerosu na jugozapadu zemlje (provincija Bajadoz) gdje je bilo čak 36,7 °, bablje ljeto stiže i u Hrvatsku, piše Istramet. Nakon brze promjene vremena koja u noći na četvrtak donosi tek malo kiše, vrijeme će se stabilizirati, a temperature zraka postupno će rasti. Tako će prema prognozi ICON-a, temperature za vikend u Hrvatskoj nerijetko biti iznad 25 °C, a u toplini će prednjačiti Dalmacija i Slavonija.

Toplo će biti i u Istri i na Kvarneru gdje će se dnevne temperature zraka kretati uglavnom između 20 i 24 °C, ali će posebice “na suncu” prevladavati dojam babljeg ljeta. Noći također neće biti odveć svježe, stoga i dalje neće postojati mogućnost pojave mraza. Toplije vrijeme od prosjeka, odnosno bablje ljeto moglo bi potrajati kroz cijelu drugu dekadu listopada. Svakako valja spomenuti i to kako se temperatura mora i dalje kreće oko za mnoge ugodnih 20 °C.