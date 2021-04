‘Još smo u drugoj fazi cijepljenja, apsolutni prioritet imaju stariji od 65 godina i kronični bolesnici bez obzira na dob’, rekao je Šostar

U ponedjeljak je nastavljeno cijepljenje na Zagrebačkom velesajmu, a ravnatelj NZJZ-a ‘Dr. Andrija Štampar’, Zvonimir Šostar komentirao je kako protječe cijepljenje.

“Vidite da nema gužve, danas ćemo od 13 do 19.30 sati procijepiti gotovo 2.500 ljudi. Sve se da, samo kad se posluša i kad se dolazi u previđeno vrijeme”, rekao je Šostar za N1 te dodao da će od srijede uvesti još tri cijepna tima. “Želimo da iza prvomajskih blagdana dignemo broj barem na 6.500 cijepljenih dnevno”, rekao je te dodao da je cilj procijepiti 10 tisuća ljudi dnevno u Zagrebu.

“Još smo u drugoj fazi cijepljenja, apsolutni prioritet imaju stariji od 65 godina i kronični bolesnici bez obzira na dob. Čak i mlađi ljudi, ako njihovo dijete boluje od teške bolesti, imaju se pravo cijepiti da ne bi svom djetetu donijeli covid”, rekao je. Istaknuo je da danas nitko nije došao na cijepljenje, a da nije bio naručen preko platforme CijepiSe.hr.

Šostar: ‘Platforma danas nije funkcionirala’

“Sutra je naručeno 1.200 ljudi, imat ćemo problema ako svi dođu zbog toga što se naručuju preko matičnog broja i samo inicijala. Dakle, moramo za svakog od njih spojiti se na bazu podataka u HZZO i vidjeti kakav je cijepni status. To će nam sigurno stvarati probleme, kasnit će se, ali ćemo odraditi svoj posao kao i do sada. Na Velesajmu smo do sada procijepili preko 35.000 Zagrepčana i Zagrepčanki”, rekao je te naveo da platforma CijepiSe danas nije bila u funkciji jer je od 1200 naručenih, samo 150 potvrđenih za sutra.

Da “platforma pokazuje stanovite manjkavosti” smatra koordinatorica cijepljenja iz Doma zdravlja Zagreb Centar, dr. Ljubica Lazić Vuletić. “Problemi su uočeni i oni se rješavaju. Nadamo se da će do početka treće faze cijepljenja, kad kreće masovno cijepljenje, da će ti problemi biti riješeni i da će platforma biti u uporabi u svom punom opsegu”, rekla je Lazić Vuletić za N1.

Pavić Šimetin: ‘Sustav je kompleksan’

“Dok god platforma nije krenula u svom punom opsegu, mi uskačemo i naše ambulante su pretrpane pozivima ljudi koji su zainteresirani za cijepljenje. U onom trenutku kad bude počelo masovno cijepljenje, tad će i platforma funkcionirati pa će se taj administrativni dio s naših leđa malo skinuti”, rekla je Lazić Vuletić. O problemu nacionalne platforme CijepiSe za RTL je govorila i zamjenica ravnatelja HZJZ-a, Ivana Pavić Šimetin.

“Mislim da se sve radi, danas je cijeli dan bio radni sastanak naših tvrtki koje inače rade u sustavu, to je nekoliko providera. Sustav je kompleksan, sustavom naručivanja i pozivanja na cijepljenje se pokušava povezati sustav zdravstvene opće medicine, a i platforma ecijepi kao i osobe koje su cijepljene”, rekla je Pavić Šimetin odgovarajući na pitanje kada možemo očekivati da će platforma profunkcionirati.

Dodala je da će svoj datum osobe koje su se naručile dobiti kroz koji dan, ali i istaknula da trenutna situacija s platformom ne može usporiti proces cijepljenja. “Trošimo 92 posto doza cjepiva koja su stigla u županijsko zdravstvo i još smo u fazi kad se cijepe osobe starije dobi i kronični bolesnici. Pozivaju liječnici i cijepe u svojim ordinacijama”, rekla je.

Pavić Šimetin je rekla kako je u Hrvatskoj ponedjeljak malo povoljniji dan budući da se nedjeljom obavlja manje testiranja. “Situacija je bolja nego što je bila u prosincu, ali nije povoljna. Ako se građani budu pridržavali mjera možda sve skupa krene u dobrom smjeru”, rekla je.

