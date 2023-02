I dalje smo u polju povišenog tlaka zraka, tj. prostrane anticiklone koja nam podržava stabilne prilike. U takvim okolnostima u nizinama se zadržava hladniji pa i malo onečišćeniiji zrak, dok je toplije na Jadranu i uz njega, čak i u gorju. Danas bi se uz slabu južinu moglo barem malo provjetriti i u nizinskom dijelu zemlje, piše Danas.hr.

Prognoza za danas

Ujutro i prijepodne pretežno vedro, mirno, ali u jutarnjim satima nešto češće uz maglu ili niske slojevite oblake, najčešće u sjevernijim kopnenim krajevima, moguće dugotrajnije oko Podravine. Magla mjestimice i na sjevernom Jadranu, južnije samo sumaglica. Vjetar slab, ali postupno će zapuhati na moru zapuhati slabo jugo, u gorju jugozapadnjak. Samo jutro ostaje hladno.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj barem djelomice, češće i pretežno sunčano, osobito u južnijim krajevima. Zapuhati će pritom slab do ponegdje umjeren jugozapadni vjetar s kojim će biti malo toplije. Bit će to uglavnom od 12 do 15 °C.

Na istoku slično, pretežno, samo mjestimice oko Podravine djelomice sunčano. Gotovo bez vjetra te ugodnije nego danas uz 13-14 °C.

U Dalmaciji sve više oblaka, ali bit će to samo oni visoki prozirni koji ne kvare dojam sunčanog vremena. Puhat će slabo, mjestimice već umjereno jugo, u zaleđu jugozapadnjak, ali bit će podjednako ugodno kao i jučer.

Na sjevernom Jadranu i u gorju uz tu južinu postupno povećanje naoblake, osobito na širem riječkom području gdje je do večeri moguća sporadično slaba kiša ili rosulja, ali ništa značajnije. Temperatura slična, malo možda niža, no ostaje ugodno.

Idućih dana na kopnu

U unutrašnjosti ugodno toplo za ovo doba godine, osobito u subotu po nešto izraženijem jugozapadnom vjetru. Bit će i povremeno oblačnije, ali tek u nedjelju uz prolazno jače naoblačenje se očekuje malo kiše, koja će u noći na ponedjeljak u višem gorju prelaziti u snijeg. Malo svježije ponovno idućeg tjedna.

Idućih dana na moru

Na Jadranu promjenjiva naoblaka i vrijeme po ne odviše izraženoj južini do kraja tjedna. Najprije će na sjevernom dijelu, ali vrlo rijetko, biti koje kapi kiše ili tek rosulje, nešto češće u nedjelju kada kiše može biti i duž ostatka obale. Razvedravanje slijedi tijekom ponedjeljka uz okretanje na buru, malo kiše još samo u Dalmaciji, ali temperatura se neće odviše mijenjati.